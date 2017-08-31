Эксперты назвали основную схему, по которой в Киеве строят объекты с нарушением строительных норм

Константин Симоненко / UBR.ua

На начало 2017 года, по данным электронного реестра КГГА, количество незаконных строек в столице превысило 60 объектов. Больше всего таких объектов в Шевченковском, Голосеевском и Днепровском районах столицы.

Полная свобода

Чаще всего реальная стройка отличается от утвержденного проекта. Например, по документам должен быть построен небольшой торговый центр, а на самом деле возводится многоквартирный дом или АЗС.

«Сначала возникает объект недвижимости. Потом под него выделяется земля и таинственным образом переносятся так называемые красные линии (пределы, за которые не может заходить застройка вдоль дорог, резерв для реконструкции магистралей и прокладки городских коммуникаций). Я уже сталкивался с тем, что в таких случаях есть даже прямая подделка документов», - рассказал юрист, глава общественной организации «Кияни, об'єднуємось!» Александр Дядюк.

По словам юриста, Земельный кодекс Украины разрешает собственнику по своему усмотрению распоряжаться участком. В частности, определять вид пользования. Что часто неправильно трактуется чиновниками как право строить что угодно. Между тем, закон фактически разрешает застраивать участок только в соответствии с его категорией, то есть функциональным назначением (например, промышленная или жилая застройка).

«К сожалению, в украинском законодательстве нет определения «вид пользования участком». Как нет и определения того, какими эти виды могут быть. Поэтому сейчас все сводится к целевому назначению земли, которое указывается в решении о выделении участка», - говорит Александр Дядюк.

Например, участок под строительство скандальной АЗС на ул Ревуцкого в Киеве выдавался Киевсоветом под строительство «сервисной постройки обслуживания». А потому именно такой объект должен был бы там сооружаться.

Понять и простить

По словам архитектора, члена общественного совета Минрегионразвития, зампреда ОО «Совет народного контроля Киева» Анатолия Фролова, нередко застройщики добиваются разрешения не соблюдать некоторые нормы застройки территорий.

«Раньше после трех-четырех обращений застройщиков в специальную комиссию при Минрегионразвития с одной и той же просьбой отступить от тех или иных требований, эти нормы меняли, чтобы идти в ногу со временем. В последние три года никаких строительных нормативов не меняли, зато давали очень много разрешений на отклонение от действующих норм. Поэтому возникают подозрения, что все это делалось чиновниками небескорыстно», - рассказал Анатолий Фролов.

Например, в соответствии с Государственными строительными нормами (ГСН), АЗС в населенных пунктах следует размещать на земельных участках, отделенных от кварталов жилой и общественной застройки.

«От раздаточной колонки до стены ближайшего дома должно быть минимум 50 метров. До заезда на АЗС, которая стоит на магистрали, должен быть организован заезд длиной не менее 100 метров. Минрегион эту норму не отменял, а для АЗС на Ревуцкого разрешили отступить только от пожарных норм», - рассказал Анатолий Фролов.

По словам эксперта, если АЗС находится на повороте дороги, то должны быть оборудованы заезды на ее территорию.

«Например, АЗС на «лепестке клевера» дорожной развязки есть только в Украине. В мире нигде такого нет, поскольку такая АЗС мешает обзору водителей и создает препятствия проезду транспорта», - рассказал Фролов.

Напомним, по данным Департамента патрульной полиции Украины, именно нарушение правил маневрирования и несоблюдение безопасной дистанции во время движения чаще всего приводят к аварийным ситуациям на дорогах Украины в 2017 году - 38,77% и 24,38% от общего количества ДТП соответственно.

Грядут изменения

По словам Фролова, сейчас Минрегионразвития подготовил новый приказ, согласно которому можно будет отступать от любых норм, кроме Государственных строительных норм (ГСН) 360-92 «Градостроительство. Планирование и застройка городских и сельских поселений». А вскоре планируется принятие и новых строительных стандартов. Но пока новые стандарты не появятся, старые менять не будут.

«Сейчас теоретически можно построить поперек Крещатика жилой дом. Для этого необходимо взять четыре киоска (по два на обеих сторонах улицы), оформить под них землеотвод. А затем поменять функциональное назначение земли, построить лифты на уровень пятого этажа, соединить их перемычкой (чтобы над дорогой образовался своего рода тоннель), а сверху построить небоскреб. Примеры таких построек я видел в Копенгагене, это даже может быть красиво. Но там ширина проезжей части 10 метров, а не 30, как на Крещатике. Но для наших застройщиков, думаю, нет ничего невозможного», - рассказал зампред ОО «Совет народного контроля Киева».

Директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко считает, что городские власти должны иметь возможность добиваться исполнения своих решений, например, о прекращении незаконного строительства. И здесь могла бы помочь создаваемая в Киеве «муниципальная варта».

Впрочем, как отмечают юристы, у существующих контролеров и так хватает полномочий, только нет желания ими пользоваться. К примеру, у инспекторов Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) есть все полномочия для проверок и наложения взысканий, вплоть до запрета строительства объектов.

«Наконец, КГГА может вмешаться. Скажем, предложить другой участок или перестать выдавать землю недобросовестному застройщику. Если есть саботаж чиновников, то мэр может ставить вопрос о несоответствии их занимаемым должностям. Все незаконные застройки ведутся только потому, что на то есть добро от КГГА», - рассказал Александр Дядюк.