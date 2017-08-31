Газовики критикуют Укрзализницю за задержки сжиженного газа

Операторы рынка сжиженного газа считают, что задержки с поставками сжиженного газа «Укрзализницей» во многом обусловили нынешний ценовой кризис на рынке. Об этом сообщил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн на своей странице в Facebook.

«В своем саботаже Центр обеспечения производства «Укрзализныци» (ЦОП) доигрался до того, что за 8 месяцев этого года так и не смог провести первый «формульный» тендер на закупку дизеля. А время идет, сезон в разгаре, запасы тают. Если честно, я вообще не понимаю, на чем они еще ездят», - пишет эксперт.

Даже если газ приехал из-за рубежа, поясняет он, развести топливо по базам или вывезти из порта крайне сложно: нет локомотивов, а если есть - у них нет топлива.

Трейдеры сообщают, что с киевской Дарницы газ едет 40-50 км до Василькова три дня. На 200 км работает по одному локомотиву.

«Идем к начальнику станции и просто платим кэшем по 200 грн за вагон, чтобы лишь состав поставили», - цитирует С. Куюн слова одного из газовиков.

«Раньше тепловоз меньше чем с 5000 л из депо не выпускали, сейчас может выехать с 1000 л», - приводит он слова еще одного очевидца.

«Все идет к тому, что скоро грузовладельцы будут заправлять тепловозы для перевозки своих грузов. Как я понял, металлургам эта практика давно знакома. Думаю, так и будет, ближайший тендер за закупку назначен на 25 октября», - резюмирует эксперт.

Как сообщал enkorr, 29 августа на пресс-конференции «Причины подорожания сжиженного газа» участники рынка и эксперты выразили мнение о том, что существующая инфраструктура для хранения и транспортировки СУГ в Украине не способна обеспечить ценовую стабильность в условиях неритмичных поставок сжиженного газа по импорту.

Ранее глава Proton Energy Group S.A., крупнейшего поставщика российского сжиженного газа, Нисан Моисеев рассказывал, что нынешний ценовой кризис подхлестнула нехватка подвижного состава и хранилищ.

Напомним, c конца июля цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла в среднем на 5 грн/л и перевалила отметку в 16,5 грн/л. Основным фактором подорожания СУГ аналитики «Консалтинговой группы А-95» называют нехватку ресурса.