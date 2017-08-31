Финансовые новости
- |
- 31.08.17
- |
- 19:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Газовики критикуют Укрзализницю за задержки сжиженного газа
20:46 30.08.2017 |
Операторы рынка сжиженного газа считают, что задержки с поставками сжиженного газа «Укрзализницей» во многом обусловили нынешний ценовой кризис на рынке. Об этом сообщил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн на своей странице в Facebook.
«В своем саботаже Центр обеспечения производства «Укрзализныци» (ЦОП) доигрался до того, что за 8 месяцев этого года так и не смог провести первый «формульный» тендер на закупку дизеля. А время идет, сезон в разгаре, запасы тают. Если честно, я вообще не понимаю, на чем они еще ездят», - пишет эксперт.
Даже если газ приехал из-за рубежа, поясняет он, развести топливо по базам или вывезти из порта крайне сложно: нет локомотивов, а если есть - у них нет топлива.
Трейдеры сообщают, что с киевской Дарницы газ едет 40-50 км до Василькова три дня. На 200 км работает по одному локомотиву.
«Идем к начальнику станции и просто платим кэшем по 200 грн за вагон, чтобы лишь состав поставили», - цитирует С. Куюн слова одного из газовиков.
«Раньше тепловоз меньше чем с 5000 л из депо не выпускали, сейчас может выехать с 1000 л», - приводит он слова еще одного очевидца.
«Все идет к тому, что скоро грузовладельцы будут заправлять тепловозы для перевозки своих грузов. Как я понял, металлургам эта практика давно знакома. Думаю, так и будет, ближайший тендер за закупку назначен на 25 октября», - резюмирует эксперт.
Как сообщал enkorr, 29 августа на пресс-конференции «Причины подорожания сжиженного газа» участники рынка и эксперты выразили мнение о том, что существующая инфраструктура для хранения и транспортировки СУГ в Украине не способна обеспечить ценовую стабильность в условиях неритмичных поставок сжиженного газа по импорту.
Ранее глава Proton Energy Group S.A., крупнейшего поставщика российского сжиженного газа, Нисан Моисеев рассказывал, что нынешний ценовой кризис подхлестнула нехватка подвижного состава и хранилищ.
Напомним, c конца июля цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла в среднем на 5 грн/л и перевалила отметку в 16,5 грн/л. Основным фактором подорожания СУГ аналитики «Консалтинговой группы А-95» называют нехватку ресурса.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Страховка от Армагеддона. На чем еще хочет заработать команда Кличко
|Бывший подчиненный Садового рассказал, как тот осваивает "мусорные" деньги
|СКМ купила госпакеты акций "ДТЭК Днипроэнерго" и "ДТЭК Днипрооблэнерго" за 1,7 млрд грн
|Эксперты назвали основную схему, по которой в Киеве строят объекты с нарушением строительных норм
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Лилия Шевцова: Все, что касается длительности, жизнеспособности и устойчивости путинского режима - это вопрос со многими неизвестным
|Заместитель министра финансов: четыре транша от МВФ — так далеко мы еще не заходили
|Платежный баланс Украины в июле-2017 сведен с дефицитом $285 млн - НБУ
|Газовики критикуют Укрзализницю за задержки сжиженного газа
|Австрия не будет экстрадировать Дмитрия Фирташа в Испанию
|Образ жертвы: Выиграет ли Поляков гибридную войну с НАБУ?
Это интересно
|Хакеры КНДР атакуют биржи криптовалют
|В Дубае появится небоскреб в форме подковы
|Минюст США проверяет деятельность Uber
|Google представила платформу дополненной реальности ARCore, которая в первую очередь будет доступна для разработчиков
|Aston Martin переведёт автомобили на гибридные и электрические силовые установки
|15 способов повысить продуктивность работы в офисе
|BMW представила спортивную версию электромобиля i3s