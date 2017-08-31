Образ жертвы: Выиграет ли Поляков гибридную войну с НАБУ?

Ігор Петренко / Depo.ua

Противостояние нардепа-"фронтовика" с детективами Бюро в информационном поле обещает стать образцом того, как стоит или не стоит вести себя в медиа.

Накануне Дня Независимости "фронтовика" Максима Полякова наконец "заковали" в электронный браслет. Антикоррупционное бюро настаивало на этом давно, однако нардеп использовал юридические лазейки, чтобы максимально отсрочить время "окольцевания". Не прошло и недели и Поляков громко заявляет: Печерский суд признал его потерпевшим по делу о взяточничестве. В частности, речь идет о провокации подкупа НАБУ. Нардеп в присущей ему агрессивной манере защиты требует от Генпрокуратуры вручить уведомление о подозрении Артему Сытнику и детективам НАБУ, которые сфальсифицировали против него дело.

Радостью политик поделился в сети Facebook и по странному стечению обстоятельств его сообщение заинтересовало десятки СМИ. Причем новость по содержанию была весьма схожей. Мы ни на что не намекаем. Действительно, что же это за пиар, если весь мир о тебе не говорит. Да еще и несколько дней подряд.

И вот беда - Печерский суд опроверг информацию народного депутата о якобы предоставлении ему статуса потерпевшего по делу о провокации подкупа НАБУ. "Никакого решения об определении процессуального статуса потерпевшего за Поляковым М.А. по уголовному производству Печерским районным судом Киева не принималось", подчеркнули в пресс-службе суда. Таким образом, либо депутат солгал и изображать из себя "жертву" ему станет сложнее, либо в качестве доказательства продемонстрирует решение суда. И тогда ситуация станет совсем абсурдной. Но в этом деле и не такое бывало.

К примеру, видеокомпромат на "подельника" Полякова Борислава Розенблата его защита окрестила смонтированным. Пришлось объяснять: на регламентном комитете показали лишь то, на что получено разрешение, а вообще следователи обладают видео не на сорок минут. "Это не художественный фильм, никакого Безрукова здесь нет (ему, кстати, запрещен въезд на территорию Украины), это документальный фильм, на основании законно полученных негласных материалов следственно-розыскных действий, которые санкционировал суд. Прошу оставить шутки, а рассматривать это как совершение уголовного правонарушения", - отвечал тогда на насмешки депутатов Юрий Луценко. Сейчас же защитники депутатов настаивают: доказательства относительно них НАБУ получило с нарушениями закона. Таким образом, внимание переключается с самого факта преступления, которое инкриминируют подозреваемым, на способ, которым была добыта доказательная база. Этого следовало ожидать.

К чести Розенблата, сумасшедшего шума он не поднимает. А вот Поляков не сходит с новостных лент. То он отказывается одевать электронный браслет и настаивает, что это незаконно, то одевает и позирует в нем для фотографий. Еще ранее нардеп заявлял, что Артем Сытник лично мстит ему. Как писал Depo.ua именно "фронтовик" засветил поездку Сытника в Лондон с женой. Также при участии Полякова появился "слив" о получении Сытником, во времена работы в прокуратуре Киевской области, незадекларированных квартир. Не стоит забывать и о неоднократных обвинениях нардепа в адрес первого заместителя Сытника Гизо Углавы, которого он называл представителем грузинской мафии. То есть, депутат стремится в медиа эффективно разыграть козырь "расправы" над ним по причине личной неприязни. Помогают ему и некоторые эксперты и политики, которые акцентируют внимание на том, что видео взятки Полякову отсутствует, а в качестве доказательства детективы используют телефонный разговор помощницы нардепа. В нем речь идет о суммах, но косвенно. Теперь что-то закручено с решением Печерского суда. Интересно даже посмотреть, как Поляков попытается выкрутиться из этого явного прокола.

Стоит заметить, что со стороны НАБУ активного противодействия болтуну Полякову пока нет. С одной стороны это и правильно, ведь подозреваемая сторона откровенно провоцирует Бюро на оправдывание. С другой - пока выглядит таким образом, что Полякова в информационном пространстве настолько много, что правота НАБУ просто теряется. Почему мы обратили внимание на это противостояние? Смахивает на то, что оно станет образцовым - и для будущих подозреваемых в коррупции, и для Антикоррупционного бюро - как стоит (или не стоит) вести себя в медиа. Чтобы не загреметь в тюрьму.