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Русские не сдаются! Зачем Рабиновичу война с "Оппоблоком"
18:54 30.08.2017 |
Политический проект экс-"регионала" Вадима Рабиновича срочно ищет новую идеологическую нишу.
На днях начался очередной раунд информационного мордобоя между партией "За життя" Вадима Рабиновича и "Оппозиционным блоком". Конечно, можно было бы сказать, что это все та же схватка пауков в банке, пусть себе поедают друг друга. Но в том-то и дело, что Рабинович вовсе не хочет оставаться в одной банке с "Оппоблоком". Он пытается из нее перебраться в какое-то более перспективное место.
Напомним, в июне Рабинович публично предложил "Оппоблоку" убрать из названия слово "оппозиционный", а в конце июля направил депутатские обращения в НАБУ и НАПК с просьбой провести расследования, действительно ли один из лидеров "Оппоблока" Сергей Левочкин владеет виллой на Лазурном берегу Франции в городе Сен-Жан-Кап-Ферра стоимостью порядка 40 млн евро, которая не указана в его декларации. Тогда на защиту Левочкина сразу же поднялся один из ближайших к нему депутатов Николай Скорик. Он заявил, что "предатель и перебежчик Рабинович стал доносчиком... Рабинович донес власти в почти родное ему СБУ на коллегу по оппозиции. В общем, подлость персонажа не имеет границ".
Нынешняя серия схватки между "За життя" и "Оппоблоком", на первый взгляд, кажется продолжением предыдущих. 27 августа в эфире телеканала NewsOne Рабинович выступил с довольно смешным обещанием. Он заявил, что собирается подать в суд иск против партии "Оппозиционный блок": "Я требую, чтобы они изменили свое название, я привел примеры за два-три года последних, когда они полностью голосуют вместе с властью. Я прошу, чтобы было как на товаре, где пишут "нет ГМО", а если есть ГМО, то подают в суд... Они - не оппозиционная партия, я прошу суд лишить их названия "оппозиционный" и оставить им только слово "блок".
В том же телевыступлении он поведал, что недавно ему позвонил Левочкин и предложил вернуться в "Оппоблок", а также забрать из НАБУ заявление по его (Левочкина) французской вилле. Рассказал Рабинович и об угрозе со стороны Левочкина: "Он мне говорил, что со мной будет, если я приму сейчас неправильное решение. Меня, дескать, будет "мочить" телеканал "Интер".
В тот же вечер с ответом Рабиновичу опять выступил Скорик. Он анонсировал: "Продается Рабинович. Дешево, дорого, по-разному. Ждите подробностей, у кого, когда, сколько". А через день Скорик объявил, что "Рабинович окончательно встал на путь предательства. После доносов и обливаний грязью своих коллег Рабинович, обслуживая власть, под надуманным предлогом начал судебное преследование названия ОБ. Совершенно очевидно, что судиться с "Оппозиционным блоком" - заказ власти, которой сегодня преданно служит аферюжка Рабинович".
Судя по реакции Скорика, "Оппоблок" видит в нынешних телодвижениях Рабиновича попытки нанести новые удары в самые уязвимые части тела соперника. И совершенно не замечает, что все эти движения производятся вовсе не ради того, чтобы его изувечить, а с целью взобраться на него, дотянуться до края банки и выбраться оттуда, пока не поздно. Потому что банке с "Оппоблоком" скоро придет конец, как говорят в таких случаях, из-за обстоятельств непреодолимой силы. Рабинович нутром это чует, иначе он не был бы хитрее Левочкина и Скорика.
В упомянутом выступлении на NewsOne Рабинович не только развивал старые сюжеты, но и озвучил совершенно новый. По словам Рабиновича, Левочкин сказал ему: "Вадим Зиновьевич, я хочу, чтобы вы поняли - все поменялось. До нового года, я вам потом все объясню, все вопросы по Украине будут решены". И далее Левочкин якобы предложил "прилететь к нему на яхту, где он сидит с кураторами, я не знаю откуда - из ЦРУ или КГБ, не знаю, кто у него кураторы... Со мной, дескать, там переговорят, и я все пойму", - рассказал Рабинович и после этого пафосно заявил: "Судьба Украины обязательно решится - и решится в Украине. А не у вас там на яхтах, во "фракциях" и не с вашими неизвестными кураторами!"
Раньше тема кремлевских кураторов была абсолютным табу как для "Оппоблока", так и для "За життя". Она и сейчас остается табу для "Оппоблока": Скорик на слова о кураторах вообще никак не отреагировал, хотя это был центральный момент в спиче Рабиновича. А вот то, что Рабинович вдруг публично поднял эту тему, свидетельствует о том, что лидер "За життя" действительно ищет для себя и своей партии новую политическую нишу.
"Оппоблок" жестко привязан к своим избирателям, основная масса которых живет на самом востоке страны. Но и там "Оппоблок" их постепенно теряет, уступая партиям с более жизнерадостными названиями, таким как "Відродження", "Наш край" и та же "За життя". Рабинович, конечно, будет и дальше переманивать этих избирателей, но он к ним совершенно не привязан и ему нет никакой нужды на них зацикливаться. Его резерв - все разочаровавшиеся в отсутствии быстрых результатов развития страны после революции, от бывших сторонников БПП и "Батьківщини" до экс-симпатиков Ляшко и "Самопомочі".
Перемены в риторике Рабиновича говорят о том, что теперь он будет стараться засеять электоральное поле во всеукраинском масштабе, учитывая настроения и чувства большинства украинцев, в том числе и негативное отношение к России, Кремлю, Путину. При этом Рабинович будет высмеивать любую зависимость любых украинских политических сил от любых зарубежных центров влияния. Не случайно он сказал про Левочкина, что тот "сидит с кураторами, я не знаю откуда - из ЦРУ или КГБ". Не важно, где твои кураторы - в Кремле, Брюсселе или Вашингтоне, главное, что они у тебя есть и ты их слушаешься. На этой сентенции теперь будет строить свою борьбу с другими политиками лидер "За життя". И эту формулу он будет использовать, конечно же, не только против "Оппоблока", но и против нынешней власти, а также против партий "патриотической оппозиции", поскольку те прислушиваются к мнению США и ЕС.
И это вовсе не мешает Рабиновичу иметь кураторов в одной из кремлевских башен. Просто его задачей будет собрать максимальный электоральный урожай, тогда как "Оппоблоку" останется безнадежное дело защищать и продвигать кремлевские идеологемы.
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