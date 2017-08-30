Вилла экс-президента Украины Виктора Януковича на мысе Айя в Крыму перешла к компании "Берег", связанной со структурами Геннадия Тимченко, Николая Шамалова, Сергея Руднова и Сергея Ролдугина - друзей Путина.

Об этом сообщается в расследовании проекта "Муниципальный сканер".

Бывшая база отдыха на мысе Айя была приватизирована семьей Януковичей в 2007 году одновременно с "Межигорьем". После покупки по периметру был возведен забор, вырубались реликтовые деревья и началось строительство.





После бегства Януковича и аннексии Крыма прокуратура Севастополя обратилась в суд по поводу сноса самовольных построек (котельная, берегоукрепление, КПП) на территории виллы. 18 мая 2015 года суд постановил их демонтировать. Но Севастопольский городской суд отменил решение, и ничего сносить не стали.

Летом 2015 года пророссийский активист, московский муниципальный депутат Владимир Гарначук пытался осмотреть строительство на мысе Айя, но увидел лишь глухой высокий забор и охрану, которая пообещала ему "не доехать до дома".

В январе 2016 года губернатор Сергей Меняйло, сейчас представитель Путина в Сибири, на пресс-конференции рассказал, что добивается сноса забора вокруг виллы, и заявил, что она может быть передана властям России.

Забор так и не был снесен, а право собственности на усадьбу перешло структурам друзей Путина. В мае 2016 года все объекты от ООО "Норд-2007", находящейся под контролем семьи Януковича, перешли ООО "Шанс". Последнее зарегистрировано по адресу Санкт-Петербург 11-я В.О, д.38 вместе с ООО "Загородная среда", конечный собственник которой - "Поддержка Предпринимательских Инициатив" Юрия и Бориса Ковальчуков (совладельцы банка "Россия" и друзья Путина).

16 июня 2017 года "Шанс" продает виллу на мысе Айя компании "Берег", а земельные участки под виллой оформляются в аренду для "Берега". Согласно данным Росреестра, строительство виллы на мысе Айя продолжается и выполнено уже на 70-90%.

ООО "Берег" было создано 31 мая 2017 года. Генеральный директор - Павел Зайцев, который руководит и собственником "Берега" - АО "Голден гейт". Также Павел Зайцев является генеральным директором НП "Развитие Рынка Эффективных Инвестиций" Геннадия Тимченко (совладелец банка "Россия") и Петра Колбина (бывший мясник, бывший акционер Gunvor, еще один друг Путина с 1954 года), cоучредителем НП "Возрождение традиций и культуры загородного отдыха "Южный парк" вместе с Николаем Шамаловым (совладелец банка "Россия") и соучредителем НП "Возрождение морских традиций" вместе с членом совета директоров банка "Россия" Дмитрием Мансуровым.

Компании "Берег" и "Голден гейт" зарегистрированы в здании, которое находится в залоге у банка "Россия" по ипотеке. ООО "Волна", которое владеет этим зданием, через ООО "Икар" принадлежит Сергею Руднову, сыну покойного Олега Руднова. Олег Руднов - основатель Балтийской медиагруппы, друг Путина. С 2009 по 2012 год "Волна" принадлежала виолончелисту и другу Путина Сергею Ролдугину и соучредителю некоммерческого партнерства "Поддержка детского спорта" Владиславу Копылову.