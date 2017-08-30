Олександр Никоноров / Depo.ua

Создав банковскую систему временно оккупированных территорий Донбасса, Россия пытается демонстрировать экономическую и фасадную независимость т.н. "ДНР" и "ЛНР".

Функционирование банковской системы в "ЛНР"

Необходимо отметить, что на территории отдельных районов Луганской области выплаты социальных пособий и зарплат осуществляются через учреждения "Государственного банка ЛНР", директором которого является Дмитрий Чайкин. В "ЛНР" на данный момент насчитывается 113 отделений "Государственного банка".

"Госбанк ЛНР" осуществляет следующие виды операций: прием платежей; выплата всех видов пенсий; социальной помощи; стипендий; зарплат и других выплат; прием коммунальных платежей; прием бюджетных платежей; обслуживание корпоративных клиентов; инкассация и прием торговой выручки; валютно-обменные операции и др. Объем наличных платежей "банка" составляет более 800 тыс. операций в месяц. По состоянию на ноябрь 2016 года в "банке" обслуживаются: более 150 тыс. пенсионеров, что составляет 35% от всех получателей пенсий в "ЛНР"; более 50 тыс. получателей социальных выплат, что является 82%-ной долей от общего объема. Для получения страховых выплат в "Госбанк ЛНР" ежемесячно обращается около 15 000 получателей.

По состоянию на 1 декабря 2016 года в "банке" обслуживается около 11 000 клиентов юридических лиц. Клиентами "банка" открыто более 29 тыс. счетов, более 2-х тысяч клиентов пользуются услугой клиент-банк. Ежемесячно более 98 000 безналичных платежей осуществляется юридическими лицами. При этом на данный момент, массовая работа банкоматов на территории "ЛНР" не была начата из-за наличия технических проблем и распила средств лидерами сепаратистов, выделенных на данное направление развития из российского бюджета.

Согласно информации веб-порталов луганских сепаратистов, руководство "Государственного банка ЛНР" планирует начать установку в отдельных районах Луганской области терминалов для безналичного расчета. POS-терминалы должны будут появится в сети супермаркетов "Народный", контролируемых женой лидера луганских сепаратистов Игоря Плотницкого - Ларисой. Также планируется поставка в "ЛНР" 93 банкоматов и установка 32 терминалов, при помощи которых станет возможна как минимум оплата коммунальных платежей и сдача валютной выручки. По информации Дмитрия Чайкина, в "ЛНР" в наличии есть тысяча терминалов POS.

Как сообщила заместитель директора "Государственного банка" луганских сепаратистов Дарья Кондачкова, в "Госбанке ЛНР" начнут принимать платежи в режиме онлайн в пользу интернет-провайдеров ООО "Матрица-Лугань", ООО "Лугалинк", "ГУП ЛНР" "РЦК", ООО "Арта", а также в пользу мобильного оператора луганских сепаратистов "ЛугаКий". Клиенты "Госбанка" луганских сепаратистов смогут оплатить услуги других провайдеров ОРЛО, при наличии на руках реквизитов. Платеж будет зачислен на лицевой счет мгновенно. Оплата принимается в кассах всех филиалов "Государственного банка ЛНР".

Также сообщается, что "совет министров ЛНР" принял постановление "О внесении изменений в Перечень банковских услуг, предоставляемых "Государственным банком Луганской народной республики", и размеры платы за их предоставление". Об этом 22 августа рассказала "исполняющая обязанности министра Совета министров" Наталья Хоршева. По ее словам, внесенными изменениями устанавливается стоимость услуг по открытию и обслуживанию карточных счетов, платежных карт и POS-терминалов. Размер основного платежа для приобретения платежной карточки физическим лицом составляет 50 российских рублей. Данная сумма списывается при первом приеме.

"И.о. министра" луганских сепаратистов добавила, что для пенсионеров, получателей социальных выплат (пособий) и получателей страховых выплат карта выдается бесплатно. Срок действия карты составляет два года. Ежемесячное обслуживание карты будет бесплатным. Другие платные услуги подключаются только по желанию клиента. Полный перечень услуг по платежным картам и терминалам, будет размещен на официальных сайтах "совета министров" и "Госбанка" луганских сепаратистов.

Также сообщается, что система процессинга пластиковых карт будет внедряться поэтапно. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе "Государственного банка ЛНР". Запуск системы процессинга пластиковых карт включает в себя деятельность по выпуску банковских карт, открытию счетов, расчетно-кассовому обслуживанию клиентов при осуществлении операций с использованием выданных им банковских карт и прием к оплате платежных карт в качестве средства оплаты товара, работ, услуг. На начальном этапе банковские карты будут работать только на территории ОРЛО. Пластиковые карты для осуществления безналичных расчетов в первую очередь будут выданы работникам бюджетных организаций, позже - сотрудникам коммерческих организаций и получателям социальных выплат (пенсий, социальных выплат (пособий), страховых платежей). Также планируется выпуск банковских карт для личного пользования.

Выдача банковских карт сначала запланирована на территории оккупированного Луганска, однако большого разрыва по времени с другими территориями ОРЛО, по информации сепаратистов, не будет. Максимальный разрыв в предоставлении пластиковых карт на территории других городов и районов ОРЛО составит не более двух месяцев. Владельцы пластиковых карт смогут снимать денежные средства как в банкоматах, так и в кассах отделений, оплачивать покупки товаров и услуг в торговых сетях и магазинах временно оккупированной территории Луганской области. Также можно будет пополнять карты, как наличным, так и безналичным способом, получать информацию о текущем балансе карточного счета в банкоматах и ​​отделениях "Госбанка ЛНР".

Необходимую для обслуживания клиентов сеть банкоматов "Госбанк ЛНР" обеспечит поэтапно. Сначала банкоматы будут размещаться в отделениях "Госбанка ЛНР". Первые POS-терминалы для безналичной оплаты товаров появятся в сети социальных супермаркетов "Народный". Сепаратистские СМИ сообщают, что перечень магазинов, которые предоставляют возможность безналичной оплаты, будет постоянно увеличиваться. Каждый дополнительный сервис или услуга, в том числе и онлайн-платежи через интернет, будут доступны к подключению по факту разработки и проведения успешного тестирования. Например, одной из первых дополнительных услуг планируется подключить возможность СМС-информирования держателей пластиковых карт.

Анализ ситуации в "ДНР"

На территории отдельных районов Донецкой области функционирует "Центральный республиканский банк", директором которого является Ирина Никитина, аффилированная с экс-депутатом Верховной Рады Украины Андреем Орловым. Он в свою очередь связан с деятельностью "стародонецких" и "серого кардинала" донецких сепаратистов Александра Бобкова.

В "ДНР" отделения "ЦРБ" распределены следующим образом: в Амвросиевском районе - 5 отделений, Горловка - 25, Дебальцево - 4, Докучаевск - 3, Донецк - 105, Оленевка - 1, Енакиево - 12 Ждановка - 2, Зугрэс - 3 , Иловайск - 2, Кировское - 4, Комсомольское - 2, Макеевка - 40, Новоазовск - 4, Новый свет - 2, Седово - 1, Старобешево - 2, Снежное - 6, Тельманово - 2, Торез - 7, Углегорск - 1, Харцызск - 10, Шахтерск - 9, Ясиноватая - 3.

В данный момент на территории "ДНР", в отличие от "ЛНР", функционирует 135 банкоматов. Кроме того, в торговых сетях налажена сеть POS-терминалов. "Центральный республиканский банк" за время работы установил в отделениях банков и торговых сетях "ДНР" 810 POS-терминалов. По информации сепаратистских СМИ, 254 POS-терминалов находятся в отделениях "банка", 556 в торговых сетях. Наибольшее количество терминалов установлено в Донецке и Макеевке, далее следуют Горловка, Харцызск, Енакиево, Торез. POS-терминалы, установленные в отделениях "банка", предназначены для снятия клиентами наличных с платежных карт, а терминалы в торговых сетях позволяют осуществлять оплату за приобретенные товары при помощи платежных карт.

Как сообщает vlada.io, Россия финансирует "ДНР" и "ЛНР", перекачивая деньги в Донбасс из банка в оккупированной с 2008 года Абхазии. Также необходимо отметить деятельность структуры "Мирбанк". Речь идет о российском ОАО АКБ "Миръ", который в марте 2014 назывался Флексинвест Банк и формально принадлежал фонду AuroraRussiaLtd. - оффшорной компании, зарегистрированной на британском острове Гернси и управляемой подданными Соединенного Королевства. Банк был ориентирован на предоставление услуг электронных переводов Юнистрим. Однако, в марте 2014 года, сменив название, банк перешел во владение неназванной группы российских инвесторов, не аффилированых с бывшими владельцами AuroraRussiaLtd. По некоторым данным, "Миръ" вошел в сферу контроля лиц, ориентированных на Владислава Суркова, и используется для организации вывода средств через систему электронных переводов из "ЛНР", "ДНР", Южной Осетии и Абхазии.

На международной научной конференции глава "Центрального республиканского банка ДНР" Ирина Никитина заявила, что власти сепаратистской "республики" уже начали переговоры по поводу открытия иностранных банков на территории "ДНР". Сообщается, что в "ДНР" могут появиться отделения банков тех стран, которые признали "независимость" так называемой "ДНР". При этом "независимость" самопровозглашенной "ДНР" признала только Южная Осетия и "ЛНР".

Независимо от "Центрального республиканского банка" существуют пункты денежных переводов и обналичивания средств с карточек (которые пришли на смену привычным терминалам), работавшим с начала 2015 года. Система выглядит примерно так: реклама, выставленная ​​непосредственно на улице, предлагает снять деньги с карточки с доплатой (в зависимости от суммы и даже дня месяца, ближе к концу календарного месяца процент обычно ниже), если обналичивать деньги в рублях, и за вычетом 4-6%, если обналичивание осуществляется в гривне. Таким образом, за снятие 1000 гривен человек получает в рублях 2600 рублей, за снятие той же суммы в гривнах - 960 грн.

Выбрав необходимые условия обналичивания, клиент приходит в небольшой павильон (например, на месте бывшего магазина), в котором сидят 1-2 посредника, иногда - с охраной, иногда без. Все оборудование посредника - компьютер, телефон и стол со стулом. При помощи интернет-банкинга посредник переводит деньги с карты украинского банка на необходимый счет, а клиент получает наличные. Карточки российских банков обслуживаются таким же образом, только процент за снятие наличных достигает иногда десятой части от суммы. То есть, при снятии суммы, например, в сумме 20 000 рублей, теряется минимальная в "ДНР" пенсия в 2000 рублей. Поэтому часть мирных жителей предпочитает поездки в Ростовскую область.

Для денежных переводов в "ДНР" на сегодняшний день можно воспользоваться услугами посредников. Так, через посредников можно воспользоваться "Вестерн Юнион", за снятие денег необходимо отдать 7% от суммы перевода. Некоторое время работала "Золотая Корона" и "Анелик". Но сейчас их работа на территории "ДНР" приостановлена. Таким образом, системы денежных переводов функционировали с участием системы "Анелик" и российских банков, в частности, Промсвязьбанка, Транскапиталбанк, Челябинвестбанка; ООО "Банкоматика" (офис находится в Ростове-на-Дону). Кроме немногочисленных банковских переводов, основная масса российских денег ввозится в виде наличности и оседает в местных банках.

По информации аналитиков группы "Информационное сопротивление", с июня текущего года в Донецке и других населенных пунктах ОРДО начали действовать пункты осуществления переводов денежных средств между оккупированными территориями и Украиной. Денежные переводы из "ЛДНР" осуществляются на карточки украинских банков, минимальная стоимость перевода составляет 500 грн., процент от совершенной операции составляет 10% от суммы. Например, в Донецке один из пунктов по осуществлению подобных операций находится в помещении бывшего торгового центра "Ашан" (г.Донецк, расположен на объездной дороге, в настоящее время называется "Сигма Ленд").

Комментарий

В данном материале было определено, что на территориях, подконтрольных донбасским сепаратистам, российскими "кураторами" в предыдущие годы фактически был начат процесс создания экономических институтов. Российские "кураторы", создавая банковскую систему ОРДЛО, фактически сделали ставку на демонстрацию фасадной независимой экономической политики в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В настоящее время значительные успехи в этом направлении демонстрируют представители "ДНР". Проблемы, возникшие в "ЛНР", носят локальный характер и преимущественно связаны с масштабными фактами коррупции в руководящем звене луганских сепаратистов, а также с невозможностью российских "кураторов" эффективно противодействовать развитию "теневой экономики".

Россия, как и раньше, финансирует все процессы в ОРДЛО, в том числе и создание рабочих мест. Заработная плата, пенсии и социальные выплаты осуществляются в российских рублях. Почти весь бюджет "ДНР" и "ЛНР" основывается на так называемой "гуманитарной помощи" из России. Правительство РФ координирует денежные потоки, поступающие на оккупированные территории востока Украины. Кроме того, постоянно идет процесс ввоза наличных рублей.

На территории ОРДЛО были созданы банковская и налоговая системы, настроенные процессы выплаты заработных плат и социальной помощи, которыем осуществляются преимущественно через банковские учреждения - "Государственного банка ЛНР" и "Центрального республиканского банка ДНР". При этом встречается практика выплат зарплат "в конвертах" среди чиновничьего аппарата и работников бюджетных сфер.

Также на территории ОРДЛО функционируют обменные пункты, но в связи с участившимися случаями подделки денежных средств, для местного населения наиболее безопасным способом является использование в этих целях услуг "Центрального республиканского банка" и "Государственного банка ЛНР".

Учитывая общий анализ ситуации на временно оккупированной территории Донбасса, необходимо отметить, что наиболее острыми проблемами социально-экономического сектора ОРДЛО считаются следующие: отсутствие работы банкоматов на территории "ЛНР"; задержка выплат задолженности по заработным платам представителям угледобывающей и металлургической отраслей; невозможность запуска промышленного производства, вызванного "национализацией" украинских предприятий, потерей старых экономических связей и рынков сбыта, деятельностью организованных преступных групп, аффилированных с "государственной властью"; сокращение гуманитарной помощи; массовая безработица; отток трудовых ресурсов и брейн-дрейн; криминализация сектора экономики; жесткая налоговая система и ее зависимость от деятельности представителей незаконных вооруженных формирований (например, деятельность группы Александра Тимофеева) отсутствие инвестиций и гарантий безопасности для ведения бизнеса; катастрофическая ситуация, сложившаяся в сфере здравоохранения и пр.

Несмотря на эти факторы, российская сторона продолжает создавать искусственный образ экономического благосостояния и развития временно оккупированных территорий Донбасса, прибегая к классическим методам пропаганды и распространения дезинформации.