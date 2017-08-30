Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Комиссия размером с пенсию: Как работает банковская система "Л-ДНР"

08:29 30.08.2017 |

Политика

 Олександр Никоноров / Depo.ua

Создав банковскую систему временно оккупированных территорий Донбасса, Россия пытается демонстрировать экономическую и фасадную независимость т.н. "ДНР" и "ЛНР".

Функционирование банковской системы в "ЛНР"

Необходимо отметить, что на территории отдельных районов Луганской области выплаты социальных пособий и зарплат осуществляются через учреждения "Государственного банка ЛНР", директором которого является Дмитрий Чайкин. В "ЛНР" на данный момент насчитывается 113 отделений "Государственного банка".

"Госбанк ЛНР" осуществляет следующие виды операций: прием платежей; выплата всех видов пенсий; социальной помощи; стипендий; зарплат и других выплат; прием коммунальных платежей; прием бюджетных платежей; обслуживание корпоративных клиентов; инкассация и прием торговой выручки; валютно-обменные операции и др. Объем наличных платежей "банка" составляет более 800 тыс. операций в месяц. По состоянию на ноябрь 2016 года в "банке" обслуживаются: более 150 тыс. пенсионеров, что составляет 35% от всех получателей пенсий в "ЛНР"; более 50 тыс. получателей социальных выплат, что является 82%-ной долей от общего объема. Для получения страховых выплат в "Госбанк ЛНР" ежемесячно обращается около 15 000 получателей.

По состоянию на 1 декабря 2016 года в "банке" обслуживается около 11 000 клиентов юридических лиц. Клиентами "банка" открыто более 29 тыс. счетов, более 2-х тысяч клиентов пользуются услугой клиент-банк. Ежемесячно более 98 000 безналичных платежей осуществляется юридическими лицами. При этом на данный момент, массовая работа банкоматов на территории "ЛНР" не была начата из-за наличия технических проблем и распила средств лидерами сепаратистов, выделенных на данное направление развития из российского бюджета.

Согласно информации веб-порталов луганских сепаратистов, руководство "Государственного банка ЛНР" планирует начать установку в отдельных районах Луганской области терминалов для безналичного расчета. POS-терминалы должны будут появится в сети супермаркетов "Народный", контролируемых женой лидера луганских сепаратистов Игоря Плотницкого - Ларисой. Также планируется поставка в "ЛНР" 93 банкоматов и установка 32 терминалов, при помощи которых станет возможна как минимум оплата коммунальных платежей и сдача валютной выручки. По информации Дмитрия Чайкина, в "ЛНР" в наличии есть тысяча терминалов POS.

Как сообщила заместитель директора "Государственного банка" луганских сепаратистов Дарья Кондачкова, в "Госбанке ЛНР" начнут принимать платежи в режиме онлайн в пользу интернет-провайдеров ООО "Матрица-Лугань", ООО "Лугалинк", "ГУП ЛНР" "РЦК", ООО "Арта", а также в пользу мобильного оператора луганских сепаратистов "ЛугаКий". Клиенты "Госбанка" луганских сепаратистов смогут оплатить услуги других провайдеров ОРЛО, при наличии на руках реквизитов. Платеж будет зачислен на лицевой счет мгновенно. Оплата принимается в кассах всех филиалов "Государственного банка ЛНР".

Также сообщается, что "совет министров ЛНР" принял постановление "О внесении изменений в Перечень банковских услуг, предоставляемых "Государственным банком Луганской народной республики", и размеры платы за их предоставление". Об этом 22 августа рассказала "исполняющая обязанности министра Совета министров" Наталья Хоршева. По ее словам, внесенными изменениями устанавливается стоимость услуг по открытию и обслуживанию карточных счетов, платежных карт и POS-терминалов. Размер основного платежа для приобретения платежной карточки физическим лицом составляет 50 российских рублей. Данная сумма списывается при первом приеме.

"И.о. министра" луганских сепаратистов добавила, что для пенсионеров, получателей социальных выплат (пособий) и получателей страховых выплат карта выдается бесплатно. Срок действия карты составляет два года. Ежемесячное обслуживание карты будет бесплатным. Другие платные услуги подключаются только по желанию клиента. Полный перечень услуг по платежным картам и терминалам, будет размещен на официальных сайтах "совета министров" и "Госбанка" луганских сепаратистов.

Также сообщается, что система процессинга пластиковых карт будет внедряться поэтапно. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе "Государственного банка ЛНР". Запуск системы процессинга пластиковых карт включает в себя деятельность по выпуску банковских карт, открытию счетов, расчетно-кассовому обслуживанию клиентов при осуществлении операций с использованием выданных им банковских карт и прием к оплате платежных карт в качестве средства оплаты товара, работ, услуг. На начальном этапе банковские карты будут работать только на территории ОРЛО. Пластиковые карты для осуществления безналичных расчетов в первую очередь будут выданы работникам бюджетных организаций, позже - сотрудникам коммерческих организаций и получателям социальных выплат (пенсий, социальных выплат (пособий), страховых платежей). Также планируется выпуск банковских карт для личного пользования.

Выдача банковских карт сначала запланирована на территории оккупированного Луганска, однако большого разрыва по времени с другими территориями ОРЛО, по информации сепаратистов, не будет. Максимальный разрыв в предоставлении пластиковых карт на территории других городов и районов ОРЛО составит не более двух месяцев. Владельцы пластиковых карт смогут снимать денежные средства как в банкоматах, так и в кассах отделений, оплачивать покупки товаров и услуг в торговых сетях и магазинах временно оккупированной территории Луганской области. Также можно будет пополнять карты, как наличным, так и безналичным способом, получать информацию о текущем балансе карточного счета в банкоматах и ​​отделениях "Госбанка ЛНР".

Необходимую для обслуживания клиентов сеть банкоматов "Госбанк ЛНР" обеспечит поэтапно. Сначала банкоматы будут размещаться в отделениях "Госбанка ЛНР". Первые POS-терминалы для безналичной оплаты товаров появятся в сети социальных супермаркетов "Народный". Сепаратистские СМИ сообщают, что перечень магазинов, которые предоставляют возможность безналичной оплаты, будет постоянно увеличиваться. Каждый дополнительный сервис или услуга, в том числе и онлайн-платежи через интернет, будут доступны к подключению по факту разработки и проведения успешного тестирования. Например, одной из первых дополнительных услуг планируется подключить возможность СМС-информирования держателей пластиковых карт.

Анализ ситуации в "ДНР"

На территории отдельных районов Донецкой области функционирует "Центральный республиканский банк", директором которого является Ирина Никитина, аффилированная с экс-депутатом Верховной Рады Украины Андреем Орловым. Он в свою очередь связан с деятельностью "стародонецких" и "серого кардинала" донецких сепаратистов Александра Бобкова.

В "ДНР" отделения "ЦРБ" распределены следующим образом: в Амвросиевском районе - 5 отделений, Горловка - 25, Дебальцево - 4, Докучаевск - 3, Донецк - 105, Оленевка - 1, Енакиево - 12 Ждановка - 2, Зугрэс - 3 , Иловайск - 2, Кировское - 4, Комсомольское - 2, Макеевка - 40, Новоазовск - 4, Новый свет - 2, Седово - 1, Старобешево - 2, Снежное - 6, Тельманово - 2, Торез - 7, Углегорск - 1, Харцызск - 10, Шахтерск - 9, Ясиноватая - 3.

В данный момент на территории "ДНР", в отличие от "ЛНР", функционирует 135 банкоматов. Кроме того, в торговых сетях налажена сеть POS-терминалов. "Центральный республиканский банк" за время работы установил в отделениях банков и торговых сетях "ДНР" 810 POS-терминалов. По информации сепаратистских СМИ, 254 POS-терминалов находятся в отделениях "банка", 556 в торговых сетях. Наибольшее количество терминалов установлено в Донецке и Макеевке, далее следуют Горловка, Харцызск, Енакиево, Торез. POS-терминалы, установленные в отделениях "банка", предназначены для снятия клиентами наличных с платежных карт, а терминалы в торговых сетях позволяют осуществлять оплату за приобретенные товары при помощи платежных карт.

Как сообщает vlada.io, Россия финансирует "ДНР" и "ЛНР", перекачивая деньги в Донбасс из банка в оккупированной с 2008 года Абхазии. Также необходимо отметить деятельность структуры "Мирбанк". Речь идет о российском ОАО АКБ "Миръ", который в марте 2014 назывался Флексинвест Банк и формально принадлежал фонду AuroraRussiaLtd. - оффшорной компании, зарегистрированной на британском острове Гернси и управляемой подданными Соединенного Королевства. Банк был ориентирован на предоставление услуг электронных переводов Юнистрим. Однако, в марте 2014 года, сменив название, банк перешел во владение неназванной группы российских инвесторов, не аффилированых с бывшими владельцами AuroraRussiaLtd. По некоторым данным, "Миръ" вошел в сферу контроля лиц, ориентированных на Владислава Суркова, и используется для организации вывода средств через систему электронных переводов из "ЛНР", "ДНР", Южной Осетии и Абхазии.

На международной научной конференции глава "Центрального республиканского банка ДНР" Ирина Никитина заявила, что власти сепаратистской "республики" уже начали переговоры по поводу открытия иностранных банков на территории "ДНР". Сообщается, что в "ДНР" могут появиться отделения банков тех стран, которые признали "независимость" так называемой "ДНР". При этом "независимость" самопровозглашенной "ДНР" признала только Южная Осетия и "ЛНР".

Независимо от "Центрального республиканского банка" существуют пункты денежных переводов и обналичивания средств с карточек (которые пришли на смену привычным терминалам), работавшим с начала 2015 года. Система выглядит примерно так: реклама, выставленная ​​непосредственно на улице, предлагает снять деньги с карточки с доплатой (в зависимости от суммы и даже дня месяца, ближе к концу календарного месяца процент обычно ниже), если обналичивать деньги в рублях, и за вычетом 4-6%, если обналичивание осуществляется в гривне. Таким образом, за снятие 1000 гривен человек получает в рублях 2600 рублей, за снятие той же суммы в гривнах - 960 грн.

Выбрав необходимые условия обналичивания, клиент приходит в небольшой павильон (например, на месте бывшего магазина), в котором сидят 1-2 посредника, иногда - с охраной, иногда без. Все оборудование посредника - компьютер, телефон и стол со стулом. При помощи интернет-банкинга посредник переводит деньги с карты украинского банка на необходимый счет, а клиент получает наличные. Карточки российских банков обслуживаются таким же образом, только процент за снятие наличных достигает иногда десятой части от суммы. То есть, при снятии суммы, например, в сумме 20 000 рублей, теряется минимальная в "ДНР" пенсия в 2000 рублей. Поэтому часть мирных жителей предпочитает поездки в Ростовскую область.

Для денежных переводов в "ДНР" на сегодняшний день можно воспользоваться услугами посредников. Так, через посредников можно воспользоваться "Вестерн Юнион", за снятие денег необходимо отдать 7% от суммы перевода. Некоторое время работала "Золотая Корона" и "Анелик". Но сейчас их работа на территории "ДНР" приостановлена. Таким образом, системы денежных переводов функционировали с участием системы "Анелик" и российских банков, в частности, Промсвязьбанка, Транскапиталбанк, Челябинвестбанка; ООО "Банкоматика" (офис находится в Ростове-на-Дону). Кроме немногочисленных банковских переводов, основная масса российских денег ввозится в виде наличности и оседает в местных банках.

По информации аналитиков группы "Информационное сопротивление", с июня текущего года в Донецке и других населенных пунктах ОРДО начали действовать пункты осуществления переводов денежных средств между оккупированными территориями и Украиной. Денежные переводы из "ЛДНР" осуществляются на карточки украинских банков, минимальная стоимость перевода составляет 500 грн., процент от совершенной операции составляет 10% от суммы. Например, в Донецке один из пунктов по осуществлению подобных операций находится в помещении бывшего торгового центра "Ашан" (г.Донецк, расположен на объездной дороге, в настоящее время называется "Сигма Ленд").

Комментарий

В данном материале было определено, что на территориях, подконтрольных донбасским сепаратистам, российскими "кураторами" в предыдущие годы фактически был начат процесс создания экономических институтов. Российские "кураторы", создавая банковскую систему ОРДЛО, фактически сделали ставку на демонстрацию фасадной независимой экономической политики в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В настоящее время значительные успехи в этом направлении демонстрируют представители "ДНР". Проблемы, возникшие в "ЛНР", носят локальный характер и преимущественно связаны с масштабными фактами коррупции в руководящем звене луганских сепаратистов, а также с невозможностью российских "кураторов" эффективно противодействовать развитию "теневой экономики".

Россия, как и раньше, финансирует все процессы в ОРДЛО, в том числе и создание рабочих мест. Заработная плата, пенсии и социальные выплаты осуществляются в российских рублях. Почти весь бюджет "ДНР" и "ЛНР" основывается на так называемой "гуманитарной помощи" из России. Правительство РФ координирует денежные потоки, поступающие на оккупированные территории востока Украины. Кроме того, постоянно идет процесс ввоза наличных рублей.

На территории ОРДЛО были созданы банковская и налоговая системы, настроенные процессы выплаты заработных плат и социальной помощи, которыем осуществляются преимущественно через банковские учреждения - "Государственного банка ЛНР" и "Центрального республиканского банка ДНР". При этом встречается практика выплат зарплат "в конвертах" среди чиновничьего аппарата и работников бюджетных сфер.

Также на территории ОРДЛО функционируют обменные пункты, но в связи с участившимися случаями подделки денежных средств, для местного населения наиболее безопасным способом является использование в этих целях услуг "Центрального республиканского банка" и "Государственного банка ЛНР".

Учитывая общий анализ ситуации на временно оккупированной территории Донбасса, необходимо отметить, что наиболее острыми проблемами социально-экономического сектора ОРДЛО считаются следующие: отсутствие работы банкоматов на территории "ЛНР"; задержка выплат задолженности по заработным платам представителям угледобывающей и металлургической отраслей; невозможность запуска промышленного производства, вызванного "национализацией" украинских предприятий, потерей старых экономических связей и рынков сбыта, деятельностью организованных преступных групп, аффилированных с "государственной властью"; сокращение гуманитарной помощи; массовая безработица; отток трудовых ресурсов и брейн-дрейн; криминализация сектора экономики; жесткая налоговая система и ее зависимость от деятельности представителей незаконных вооруженных формирований (например, деятельность группы Александра Тимофеева) отсутствие инвестиций и гарантий безопасности для ведения бизнеса; катастрофическая ситуация, сложившаяся в сфере здравоохранения и пр.

Несмотря на эти факторы, российская сторона продолжает создавать искусственный образ экономического благосостояния и развития временно оккупированных территорий Донбасса, прибегая к классическим методам пропаганды и распространения дезинформации.
 

ПО РУБРИКАМ

17:11 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 30 ав­гу­ста со­ста­вил 25,5795 грн

16:41 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 30.08.17

16:24 Дол­лар до­ро­жа­ет бла­го­да­ря силь­ным дан­ным о ВВП и за­ня­то­сти в США

14:53 Фон­до­вые ин­дек­сы АТР вы­рос­ли 30 ав­гу­ста, Гон­конг до­стиг мак­си­му­ма за 2 го­да

13:56 Пра­ви­тель­ство одоб­ри­ло предо­став­ле­ние НБУ пол­но­мо­чий на со­зда­ние и ве­де­ние кре­дит­но­го ре­ест­ра

13:52 Бан­ки умень­ши­ли свой порт­фель ОВГЗ на 255 млн гри­вен до 304,3 млрд гри­вен 30 ав­гу­ста

11:56 Мир на­кры­ва­ет "блок­чейн-пузырь". Кто на этом за­ра­бо­та­ет и при­чем здесь Bitcoin

11:36 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 29.08.2017

11:31 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 30.08.17

11:25 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 30 ав­гу­ста

10:48 НБУ про­дал 29 ав­гу­ста бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 7 953 млн гри­вен

10:15 Объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке 29 ав­гу­ста уве­ли­чил­ся на $93,4 млн до $185,9 млн

10:06 МТСБУ кон­ста­ти­ру­ет не­удо­вле­тво­ри­тель­ную ра­бо­ту 2 стра­хов­щи­ков во 2-м квар­та­ле

10:00 Зо­ло­то де­ше­ве­ет в рам­ках кор­рек­ции по­сле ро­ста на фоне за­пус­ка ра­ке­ты КНДР

08:08 Аме­ри­кан­ские фон­до­вые ин­дек­сы 29 ав­гу­ста вос­ста­но­ви­лись

• дальше…

17:05 Ав­то­мо­биль­ные пар­тии сжи­жен­но­го га­за 30 ав­гу­ста по­де­ше­ве­ли на 800 грн/т, до 28 200 грн/т

16:58 Роз­нич­ные це­ны на топ­ли­во 30 ав­гу­ста оста­ют­ся ста­биль­ны­ми

16:48 ФГИ про­дал "Вайс Трейд" 33% в "УкрТВС" в 51,9 ра­за до­ро­же стар­то­вой це­ны

16:21 Nord Stream 2 AG по­ка по­лу­чи­ла от ино­стран­ных парт­не­ров лишь 324 млн ев­ро - в 3 ра­за мень­ше, чем офи­ци­аль­но объ­яв­ля­лось

15:28 Moody's про­гно­зи­ру­ет рост ВВП Укра­и­ны на 2,5% в 2017-2018

15:05 Нефть про­дол­жа­ет де­ше­веть 30 ав­гу­ста из-за по­след­ствий ура­га­на в Мек­си­кан­ском за­ли­ве

13:56 Пра­ви­тель­ство одоб­ри­ло предо­став­ле­ние НБУ пол­но­мо­чий на со­зда­ние и ве­де­ние кре­дит­но­го ре­ест­ра

13:48 В ЕС тре­бу­ют от Укра­и­ны от­ме­нить мо­но­по­лию об­л­га­зов

12:56 Це­ны на ав­то­газ 30 ав­гу­ста за­мед­ли­ли рост

12:30 ProZorro бу­дет ав­то­ма­ти­че­ски опре­де­лять по­тен­ци­аль­но со­мни­тель­ные тен­де­ры

• дальше…

16:52 Bloomberg: Рос­сия го­то­вит экс­трен­ные кре­ди­ты, чтобы спра­вить­ся с кри­зи­сом бан­ка "Открытие"

14:49 Свод­ный ин­декс до­ве­рия в ев­ро­зоне в ав­гу­сте об­но­вил мак­си­мум за 10 лет - 111,9 пунк­та

13:40 Ми­нюст США про­ве­ря­ет де­я­тель­ность Uber

12:13 Дру­зья Пу­ти­на ото­бра­ли у Яну­ко­ви­ча "крым­ское Межигорье"

09:10 Чи­стая при­быль "Газпрома" в I по­лу­го­дии по МСФО сни­зи­лась в 1,5 ра­за

09:03 В за­топ­лен­ном Хью­стоне из-за ма­ро­дер­ства вве­ли ко­мен­дант­ский час

08:54 Ким Чен Ын на­звал по­след­ний за­пуск ра­ке­ты пре­лю­ди­ей к Гу­а­му

08:49 Брюс­сель не ис­клю­ча­ет по­сто­ян­ных по­гра­нич­ных про­ве­рок внут­ри ЕС

08:43 Сов­без ООН еди­но­глас­но осу­дил ра­кет­ный за­пуск КНДР

29.08 Ген­сек ООН счи­та­ет ев­рей­ские по­се­ле­ния пре­гра­дой на пу­ти к ми­ру

29.08 Са­на­ция рос­сий­ско­го бан­ка "Открытие": к че­му она при­ве­дет и бу­дет ли кри­зис

29.08 Ура­но­вый банк в Ка­зах­стане: для че­го он ну­жен и при чем тут атом­ная бом­ба

29.08 Азия по­ка не го­то­ва от­ка­зать­ся от на­лич­ных

29.08 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 29 ав­гу­ста 2017 го­да

29.08 В Ки­тае за­пре­ти­ли ано­ним­ные пуб­ли­ка­ции в ин­тер­не­те

• дальше…

28.08 Стро­и­тель­ство мет­ро на Ви­но­гра­дарь бу­дет сто­ить свы­ше 11 млрд гри­вен

28.08 Moody's по­вы­си­ло кре­дит­ный рей­тинг Укра­и­ны с по­зи­тив­ным про­гно­зом

23.08 КП Ки­ев­пастранс объ­яви­ло тен­дер на за­куп­ку ав­то­ма­ти­зи­ро­ван­ных си­стем опла­ты про­ез­да

15.08 Цир­ки и ки­но­сту­дии бу­дут при­ва­ти­зи­ро­вать ми­ни­мум через год - МЭРТ

10.08 Как опла­тить пар­ков­ку в Ки­е­ве по но­вым пра­ви­лам

10.08 Ки­ев ре­шил сде­лать бес­плат­ной пар­ков­ку в вы­ход­ные дни

09.08 Гос­спец­свя­зи раз­ра­бо­та­ло за­ко­но­про­ект об обя­за­тель­ной ре­ги­стра­ции або­нен­тов мо­биль­ной свя­зи

08.08 Ва­кант­ность в тор­го­вых цен­трах Ки­е­ва рез­ко сни­зи­лась

08.08 Ки­ев­ских пар­ков­щи­ков за­ме­нят кон­тро­ле­ра­ми

07.08 IT-сек­тор за­хва­ты­ва­ет офис­ный ры­нок Ки­е­ва

04.08 Объ­ем жи­лья на пер­вич­ном рын­ке Ки­е­ва в 10 раз пре­вы­ша­ет спрос - экс­перт

02.08 Стан­ция мет­ро "Кловская" пол­но­стью от­ка­за­лась от же­то­нов. На оче­ре­ди еще че­ты­ре стан­ции

02.08 Ту­ризм воз­вра­ща­ет­ся в Ки­ев: ре­зуль­та­ты 1-го по­лу­го­дия 2017 го­да на рын­ке ка­че­ствен­ных оте­лей

02.08 Клич­ко: Пар­ков­ка в Ки­е­ве с 10 ав­гу­ста бу­дет опла­чи­вать­ся толь­ко через пар­ко­ма­ты, смс и та­ло­ны

01.08 Что ждет Укра­и­ну, ес­ли мед­ре­фор­му не при­мут

• дальше…

12:13 Дру­зья Пу­ти­на ото­бра­ли у Яну­ко­ви­ча "крым­ское Межигорье"

08:29 Ко­мис­сия раз­ме­ром с пен­сию: Как ра­бо­та­ет бан­ков­ская си­сте­ма "Л-ДНР"

29.08 Курт Вол­кер: Меж­ду ок­ку­па­ци­ей Кры­ма и Дон­бас­са нет ни­ка­ких раз­ли­чий

29.08 Кто тот Ми­ша-"Мультик", ко­то­рый го­да­ми кон­тро­ли­ро­вал Ни­ко­ла­ев

29.08 Щу­ка, рак и па­у­ки в бан­ке. Что го­то­вит для стра­ны "пат­ри­о­ти­че­ская оппозиция"

29.08 Кремлев­ские на­деж­ды. "Оппоблок" и Ра­би­но­вич сыг­ра­ют в раз­ные иг­ры

29.08 По схе­ме Они­щен­ко. Ко­гда НАБУ по­тре­бу­ет кро­ви бра­тьев Дуб­не­ви­чей

28.08 Алек­сандр Хуг: В Мин­ских со­гла­ше­ни­ях нет ни од­но­го по­ло­же­ния, ко­то­рое бы раз­ре­ша­ло ве­сти от­вет­ный огонь

28.08 Ва­шинг­тон се­рьез­но рас­смат­ри­ва­ет воз­мож­ность по­ста­вок ле­таль­но­го ору­жия Укра­ине - Курт Вол­кер

28.08 Школь­ное пе­ре­ми­рие. Как из­ме­ни­лась вой­на на Дон­бас­се во вре­мя празд­ни­ков.

28.08 Что де­лал в Ки­е­ве ми­нистр обо­ро­ны США

28.08 США утвер­ди­ли вы­де­ле­ние Укра­ине обо­рон­но­го обо­ру­до­ва­ния на $175 млн, - ми­нистр обо­ро­ны Мэт­тис

23.08 По­че­му так­ти­ка вы­жжен­ной зем­ли не при­не­сет бо­е­ви­кам "Л-ДНР" же­ла­е­мо­го эф­фек­та

22.08 Чем ху­же - тем луч­ше. По­че­му Вол­кер не от­ре­а­ги­ро­вал на ком­пли­мен­ты Сур­ко­ва

22.08 Укра­и­на об­ви­ни­ла Рос­сию в на­ру­ше­нии Кон­вен­ции ООН по мор­ско­му пра­ву из-за стро­и­тель­ства Кер­чен­ско­го мо­ста

• дальше…

17:30 Но­вый Porsche Cayenne: но­вое шас­си, по­во­рот­ные зад­ние ко­ле­са и сен­сор­ные кноп­ки

14:35 Ха­ке­ры КНДР ата­ку­ют бир­жи крип­то­ва­лют

13:40 Ми­нюст США про­ве­ря­ет де­я­тель­ность Uber

13:11 Google пред­ста­ви­ла плат­фор­му до­пол­нен­ной ре­аль­но­сти ARCore, ко­то­рая в первую оче­редь бу­дет до­ступ­на для раз­ра­бот­чи­ков

12:38 Aston Martin пе­ре­ве­дёт ав­то­мо­би­ли на ги­брид­ные и элек­три­че­ские си­ло­вые уста­нов­ки

29.08 15 спо­со­бов по­вы­сить про­дук­тив­ность ра­бо­ты в офи­се

29.08 BMW пред­ста­ви­ла спор­тив­ную вер­сию элек­тро­мо­би­ля i3s

29.08 В Ки­тае за­пре­ти­ли ано­ним­ные пуб­ли­ка­ции в ин­тер­не­те

29.08 Взрыв­ной рост рын­ка са­мо­управ­ля­е­мых ав­то­мо­би­лей ожи­да­ет­ся по­сле 2020 го­да

29.08 Лик­ви­ди­ро­ван мас­штаб­ный ботнет из Android-устройств

29.08 На­уш­ни­ки Audio-Technica ATH-ADX5000 оце­ни­ва­ют­ся в 2000 дол­ла­ров

28.08 Дро­ны бу­дут от­сле­жи­вать акул на пля­жах Ав­стра­лии

28.08 Ис­кус­ство дер­жать па­у­зу - чем оно по­мо­жет вам в жиз­ни

28.08 Hyundai уста­но­вит дат­чи­ки пы­ли в ав­то­мо­би­ли

28.08 Ком­па­ния Volkswagen пред­ста­ви­ла но­вую мо­дель под на­зва­ни­ем T-Roc

• дальше…

29.08 15 спо­со­бов по­вы­сить про­дук­тив­ность ра­бо­ты в офи­се

28.08 Ис­кус­ство дер­жать па­у­зу - чем оно по­мо­жет вам в жиз­ни

23.08 Как ди­лер Harley-Davidson в Нью-Йор­ке ис­поль­зо­вал для по­вы­ше­ния про­даж ис­кус­ствен­ный ин­тел­лект

21.08 Ры­нок ин­тернет-ре­кла­мы в Укра­ине за 6 ме­ся­цев вы­рос на 42%

21.08 Barclays сле­дит за пре­бы­ва­ни­ем со­труд­ни­ков на ме­стах с по­мо­щью дат­чи­ков

19.08 Ин­ве­сто­ры-ак­ти­ви­сты опол­чи­лись на ген­ди­рек­то­ров мно­гих аме­ри­кан­ских ком­па­ний

18.08 Че­му долж­ны учить биз­нес-шко­лы в эпо­ху циф­ро­вой ре­во­лю­ции

17.08 Как ин­фо­шум глу­шит на­шу про­дук­тив­ность

16.08 Ком­па­нии США воз­вра­ща­ют уда­лен­ных со­труд­ни­ков об­рат­но в офи­сы

15.08 6 ум­ных во­про­сов на со­бе­се­до­ва­нии

11.08 Аме­ри­кан­ские ком­па­нии ста­ли об­ра­щать боль­ше вни­ма­ния на со­сто­я­ние здо­ро­вья кан­ди­да­тов в ген­ди­рек­то­ры

09.08 Ки­тай­ский ре­сто­ран пред­ла­гал жен­щи­нам скид­ку за боль­шую грудь

07.08 Раз­ру­ше­ние ми­фа о ро­бо­ти­за­ции: без­ра­бо­ти­цы не бу­дет

07.08 Как пра­виль­но ска­зать "нет": 3 си­ту­а­ции на ра­бо­те

04.08 Пло­хой на­чаль­ник: 10 при­зна­ков

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно