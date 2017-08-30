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"Киевстар" повышает стоимость тарифных планов в 1,5-2 раза
23:58 29.08.2017 |
Один из крупнейших украинских операторов сотовой связи «Киевстар» с 1 сентября 2017 года повышает стоимость тарифных планов для контрактных абонентов в 1,5-2 раза.
Соответствующее сообщение пресс-служба компания опубликовала на официальном сайте.
Согласно сообщению, оператор закрывает действующие тарифы, а абонентов автоматически переведут на новые тарифы.
Группа недорогих тарифных планов подорожает вдвое. Абоненты "Киевстар Комфорт 35", "Киевстар Безлим 35", "Свободный Киевстар 35", "Киевстар Комфорт 50" будут переведены на тариф «Все за 70+».
Тарифные планы "Киевстар Безлим 50", "Киевстар Комфорт 55", "Свободный Киевстар 55", "Киевстар Комфорт 75", "Киевстар Комфорт 70", "Киевстар безлим 70", "Киевстар Комфорт 95" подорожают в 1,5-2 раза, их объединят в тарифный план «Все за 110».
Группа тарифных планов "Киевстар безлим 100", "Киевстар Комфорт 100", "Киевстар Комфорт 130" подорожает в среднем в 1,7 раза. Абоненты будут переведены на тарифный план «Все за 175».
Абоненты тарифного плана "Неограниченный Легкий+" переведут на "Все за 350", "Неограниченный Простор", "Киевстар Комфорт 400", "Киевстар Комфорт 400+" - на "Все для VIP".
Кроме того, с 1 сентября повышается на 30% абонплата для тарифного плана "Абсолютный Неограниченный".
Как сообщал УНИАН, «Киевстар» в апреле-июне 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличил общий доход на 10% - до 4,058 млрд грн.
Как сообщал УНИАН, «Киевстар» в апреле-июне 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличил общий доход на 10% - до 4,058 млрд грн.
Компания «Киевстар», основанная в 1994 году, предоставляет услуги мобильной, фиксированной связи и широкополосного доступа в Интернет.
Количество абонентов мобильной связи оператора составляет 25,4 млн пользователей. Акционером «Киевстара» является холдинг с российскими корнями VimpelCom (VEON).
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