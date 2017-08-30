Ігор Петренко / Depo.ua

Сегодня правоохранители провели серию обысков в Николаеве. Задержали Михаила Титова, известного местного криминального авторитета. Однако жители региона считают, что для наведения порядка этого мало, ведь "под "Мультиком" находилась вся местная власть.

"В результате совместной операции ГПУ с отделом "К" СБУ в Николаеве задержаны 5 человек, в том числе - лидер устойчивой преступной организации Титов, известный в криминальной среде как" Мультик ". Данные лица подозреваются в создании преступной организации, которая на протяжении 2008 - 2017 гг занималась угрозами убийств, лишением свободы людей, рэкетом, рейдерством, угонами, присвоением имущества и государственных средств. При этом члены ОПГ установили контроль за деятельностью политических партий и оказывали влияние на принятие решений должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, поддерживали устойчивое иерархическое объединение в местах лишения свободы Николаевской области. "Как я и обещал - на территории Николаевщины о мультике должны вспоминать только дети перед сном", подвел итог сегодняшней спецоперации в Николаеве Генпрокурор Юрий Луценко.

В "Оппоблоке" уже подняли неистовый крик по поводу этих обысков, фактически признав, что именно их коллеги могли иметь отношение к "Мультику". Хотя о прочных связях криминалитета с бывшими "регионалами" в Николаеве знают и без операции силовиков.

Итак, кто такой Михаил Николаевич Титов 1973 г.р. Официально - бизнесмен. Неофициально - влиятельный местный "решала", у которого в регионе все "забито" и за все ниточки он тянет. Так было раньше, так осталось и после Майдана. Иначе бы сегодня не было этих обысков. Год назад о том, что местные депутаты отчитываются криминальному авторитету Мише "Мультику", говорили на всю страну. Луценко тогда отмечал: прокуратура не справляется с работой. И сменил руководство. Через год Титова и его подельников наконец задержали. На долго ли? На помощь "смотрящему", который пережил не одну смену власти в стране, может прийти самый гуманный в мире украинский суд.

Титова покрывали годами. Уже после революции в СМИ попало аудио разговора лиц, чьи голоса похожи на голоса криминального авторитета и главы фракции "Оппоблок" в горсовете Владимира Фроленко. На записи "Мультик" с употреблением нецензурной лексики отчитывает депутата за чрезмерную самостоятельность. Об этом человеке родом из бурных 90-х известно не слишком много: отсидел за двойное убийство, стремился получить очень высокий статус в криминальном мире, имеет отношение ко всему бизнеса в регионе - карьеру, мусору, ЖКХ, рынкам, кладбищам. А для тех, кто отказывается иметь с ним дела, применяется весь арсенал рэкета, вплоть до убийств. Когда мэром Николаева был ныне покойный Владимир Чайка, СМИ писали, что на Кипре "Мультика" на бандитской сходке готовят к "коронации". Тогда же рассказывали о начале его криминальной карьеры в 90-х под руководством преступных авторитетов "Тазика" (Чередника) и "Швора" (Яворского). Впоследствии он стал самостоятельной фигурой и дорос до таких "высот", что с ним на Николаевщине согласовывали кадровые назначения. Даже во времена Януковича.

По информации из Николаева, сегодняшние обыски и задержания нанесли мощный психологический удар по местным элитам. В том, что когда-нибудь деятельности "Мультика" будет положен конец там не верил никто. Жители города и региона ожидают, что силовики не ограничатся задержанием лишь авторитета и близких к нему лиц, но и депутатов, связанных с Титовым. Иначе, говорят они, испуг скоро пройдет и все вернется на круги своя.

