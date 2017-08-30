Член совета Национального банка Елена Щербакова считает, что для дебюрократизации валютного регулирования не нужно принимать разработанный НБУ проект закона "О валюте".

Об этом она написала в колонке для издания "Зеркало недели", передают Українські Новини.

"По моему мнению, отдельный закон не нужен. Представляется, что наиболее оптимальным подходом будет внесение изменений в уже существующие законодательные акты: "О Национальном банке", "О банках и банковской деятельности", в Налоговый и Таможенный кодексы. Новый закон фактически дублирует декрет ("Декрет о валютном регулировании" от 1993 года), но, в отличие от оригинального документа, является рамочным и слишком много оставляет на откуп НБУ", - считает Щербакова.

Она также выделила положительные моменты в законопроекте "О валюте".

"Есть, безусловно, в проекте законодательного акта и явный позитив. Это норма "что не запрещено, то разрешено" - это отметили все обозреватели... Еще одна позитивная инициатива - это унификация валютного законодательства с налоговыми законами. Этот шаг призван предотвратить вывод капитала в офшоры, или, как говорят авторы документа, "непродуктивный отток капитала". В то же время нужно прекращать порочную практику, что вся ответственность и контроль за соблюдением норм закона ложится исключительно на банки. Свою долю ответственности должны получить налоговая и таможня, даже несмотря на то, что через банки это сделать проще с точки зрения контроля", - отметила Щербакова.

В целом же она полагает, что законопроект продолжает логику валютного контроля постсоветской эпохи и консервирует существование двух параллельных миров: основанной на законодательстве и реальной ситуации с использованием валюты гражданами Украины.

Как сообщали Українські Новини, 9 августа Национальный банк обнародовал законопроект "О валюте" с собственными предложениями по введению новой модели валютного регулирования.

В настоящее время происходит публичное обсуждение законопроекта.

Ожидается, что в конце августа он будет вынесен на рассмотрение Национального совета реформ, а в начале сентября будет зарегистрирован в парламенте.