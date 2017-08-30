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Член совета НБУ Щербакова не считает необходимым принятие закона "О валюте" для дебюрократизации валютного регулирования
Член совета Национального банка Елена Щербакова считает, что для дебюрократизации валютного регулирования не нужно принимать разработанный НБУ проект закона "О валюте".
Об этом она написала в колонке для издания "Зеркало недели", передают Українські Новини.
"По моему мнению, отдельный закон не нужен. Представляется, что наиболее оптимальным подходом будет внесение изменений в уже существующие законодательные акты: "О Национальном банке", "О банках и банковской деятельности", в Налоговый и Таможенный кодексы. Новый закон фактически дублирует декрет ("Декрет о валютном регулировании" от 1993 года), но, в отличие от оригинального документа, является рамочным и слишком много оставляет на откуп НБУ", - считает Щербакова.
Она также выделила положительные моменты в законопроекте "О валюте".
"Есть, безусловно, в проекте законодательного акта и явный позитив. Это норма "что не запрещено, то разрешено" - это отметили все обозреватели... Еще одна позитивная инициатива - это унификация валютного законодательства с налоговыми законами. Этот шаг призван предотвратить вывод капитала в офшоры, или, как говорят авторы документа, "непродуктивный отток капитала". В то же время нужно прекращать порочную практику, что вся ответственность и контроль за соблюдением норм закона ложится исключительно на банки. Свою долю ответственности должны получить налоговая и таможня, даже несмотря на то, что через банки это сделать проще с точки зрения контроля", - отметила Щербакова.
В целом же она полагает, что законопроект продолжает логику валютного контроля постсоветской эпохи и консервирует существование двух параллельных миров: основанной на законодательстве и реальной ситуации с использованием валюты гражданами Украины.
Как сообщали Українські Новини, 9 августа Национальный банк обнародовал законопроект "О валюте" с собственными предложениями по введению новой модели валютного регулирования.
В настоящее время происходит публичное обсуждение законопроекта.
Ожидается, что в конце августа он будет вынесен на рассмотрение Национального совета реформ, а в начале сентября будет зарегистрирован в парламенте.
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