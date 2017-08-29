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АНАЛИТИКА

Щука, рак и пауки в банке. Что готовит для страны "патриотическая оппозиция"

11:12 29.08.2017 |

Политика

 Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

На роль «патриотической оппозиции» претендуют как минимум шесть более-менее заметных политических группировок. Они жестко конкурируют друг с другом и ставят перед собой на осень совершенно разные задачи.

Тимошенко готовит фейковые палаточные городки

Стратегическая задача Юлии Тимошенко на ближайшие месяцы - добиться досрочных парламентских выборов, пока рейтинг ее самой и ее партии сравним с рейтингом Петра Порошенко и БПП. 

Имея сейчас наименьшую фракцию в Верховной Раде, Тимошенко уверена, что в новом парламенте "Батьківщина" получит намного больше мест при любой избирательной системе. А после этого можно будет педалировать вопросы о досрочных выборах президента, импичменте и т. п.

 

Чтобы добиться внеочередных выборов Верховной Рады, Тимошенко будет действовать двумя способами: уличным и парламентским. Для уличных акций протеста будут использоваться любые поводы, и не только использоваться, но и придумываться. Летом "Батьківщина" интенсивно собирала подписи за референдум против продажи сельскохозяйственной земли. И хотя 20 июля представитель МВФ Уильям Мюррей на брифинге в Вашингтоне заявил, что земельная реформа, которая ранее была ключевым условием предоставления Украине следующего транша кредита МВФ, отложена до конца года, "Батьківщина" все равно продолжила сбор подписей.

Помимо вопроса земли партия Тимошенко будет использовать и другие свои излюбленные темы: тарифы и субсидии, цены и зарплаты, дефицит госбюджета и пенсии, внешний долг и расходы на социальную сферу - привычно игнорируя все, что делает правительство для решения социальных проблем. Возможно, "Батьківщина" попытается в очередной раз организовать "третий майдан" - "земельный", "тарифный" или еще какой-нибудь. Однако маловероятно, чтобы она сумела организовать по-настоящему массовые и длительные протестные акции.

Впрочем, это не означает, что у нее не хватит организационного и финансового ресурса на разовые шумные акции под Верховной Радой, задачей которых будет убедить депутатов принять решение о самороспуске. Представители "Батьківщини" уже озвучили два мотива для подобных требований. Во-первых, с самого начала новой сессии будет подниматься вопрос о нелегитимности нынешней коалиции, отсутствия у нее 226 голосов. Фракция "Батьківщини" может попытаться заблокировать трибуну, добиваясь от спикера предъявить списочный состав коалиции.

Если же это не даст желаемого результата, Тимошенко сможет сыграть на обострение при рассмотрении проекта госбюджета на 2018 г. в первом чтении, а затем во втором чтении и в целом. Поводом для нагнетания страстей послужат законопроекты "Батьківщини", которые, по словам ее депутатов, должны наполнить бюджет, но не попадают в повестку дня.

Нужно четко понимать, что Тимошенко будет стараться во что бы то ни стало сорвать принятие бюджета-2018 просто для того, чтобы вызвать парламентский кризис и добиться досрочных выборов.

Однако Тимошенко не имеет реальной возможности блокировать трибуну, у нее просто нет бойцов. Она может играться в такое блокирование только в паре с «Самопоміччю», но вряд ли это будет реализовано. Поэтому главная проблема Тимошенко в том, что она должна делать ставку на уличные и околопарламентские демарши. А тут она может рассчитывать только на разовые акции: у нее нет ресурса на длительные истории. Не исключено, что, как это уже бывало и раньше, она попробует поставить фейковый палаточный городок.

Ляшко: затретировать соперников по популизму

Олегу Ляшко, в отличие от Тимошенко, досрочные выборы не нужны, поскольку он совсем не уверен, что его Радикальная партия сможет улучшить свой результат. 

Но это, конечно, не мешает ему пиариться так, словно сейчас разгар предвыборной кампании. Ляшко не придумывает для этого какие-то собственные поводы, а творчески использует то, что создано другими.

 

В частности, он любит приписывать себе любые хорошие и правильные инициативы, уже реализованные правительством, такие как повышение минималки до 3200 грн. "В результате того, что мы добились повышения минимальной зарплаты, у нас перевыполнение доходов бюджета Пенсионного фонда составило 12 млрд грн", - похвастался он недавно в эфире ТРК "Украина". Можно ожидать, что тем же самым он будет заниматься и осенью, не забывая ругать все, что невыгодно Ахметову, например закупку антрацита в США.

В то же время Ляшко продолжит публично третировать Тимошенко. Он знает, что его избиратели - это бывший ее электорат, и чтобы тот не перетек обратно, нужно регулярно напоминать ему, что "Тимошенко хихикала с Путиным в Москве, пока грузин убивали". Впрочем, с таким же запалом Ляшко третирует и Михеила Саакашвили, разразившись на днях заявлением с убийственным заголовком: "В Германии Саакашвили застрелили бы, как собаку!"

Все трое - Тимошенко, Ляшко, Саакашвили - заядлые популисты. Поэтому Ляшко вынужден все время доказывать, что он - лучший. В то же время от него не стоит ожидать ничего, кроме слов. Он не будет выходить с протестами, не будет размахивать вилами, а будет продолжать критиковать всех и вся, сидя в голубых экранах.

Садовый: стать главным другом НАБУ

"Самопоміч" тоже не будет педалировать тему досрочных выборов. У Андрея Садового есть две более актуальные задачи. Во-первых, ему важно добиться замены нынешней смешанной избирательной системы - наполовину пропорциональной, наполовину мажоритарной - на чисто пропорциональную. Только после этого новые выборы будут выгодны для "Самопомочі", практически не имеющей сильных мажоритарных кандидатов. Для повышения привлекательности чисто пропорциональной системы будет продавливаться идея открытых партийных списков.

 

Во-вторых, Садовому хочется, чтобы мусорная тема навсегда исчезла из СМИ. Чтобы перебить ее, фракция "Самопомочі" будет стараться создать себе имидж главной антикоррупционной силы в парламенте, нещадно критиковать власть и активно заигрывать с НАБУ (этим уже усиленно занимаются лидер фракции Олег Березюк, его зам, глава антикоррупционного комитета ВР Егор Соболев и депутат Елена Сотник). В частности, с первых же дней осенней сессии "Самопоміч" в унисон с НАБУ будет требовать создания антикоррупционных судов.

Гриценко: без команды, но с рейтингом

Феномен Анатолия Гриценко в том, что у него нет денег и нет команды, но есть рейтинг на уровне 6-8%. И это гарантирует его партии "Громадянська позиція" прохождение в парламент - хотя она является, по сути, виртуальным проектом, а ее официальным сайтом служит персональный сайт Гриценко grytsenko.com.ua.

 

Очевидно, в украинском обществе сохраняется запрос на "третью силу", не имеющую "темного прошлого", не связанную с нынешними основными парламентскими игроками и способную стать "партией будущего". Три года назад эту нишу постарался занять Садовый, что и обеспечило успех "Самопомочі". Однако за минувшее с тех пор время сам Садовый и его партия многократно вляпывались в некрасивые и дурно пахнущие истории, причем не только мусорные (достаточно вспомнить злополучные перевыборы в Кривом Роге). Поэтому значительная часть его электората стала искать новое привлекательное лицо - и нашла того же Гриценко, лишний раз подтвердив, что зачастую новое - это хорошо забытое старое.

Сейчас задача Гриценко - не засветиться связями с какими-нибудь олигархами. Поэтому он будет сидеть без денег и без команды, пока не настанет пора выборов.

Билецкий и Тягнибок: вынужденный союз

Народный депутат Андрей Билецкий со своей партией "Національний корпус", созданной на базе Гражданского корпуса "Азов", не прочь подмять под себя весь радикально-националистический фланг украинской политики. Это совершенно не нравится лидеру "Свободы" Олегу Тягнибоку, но он, тем не менее, вынужден демонстрировать приверженность "Національному маніфесту" - документу об объединении усилий, который подписали в марте "Свобода", "Національний корпус" и "Правий сектор".

 

Известно, что "контрольным пакетом" в "Свободе" располагает заместитель Тягнибока на посту главы партии, руководитель экономического совета партии Игорь Кривецкий. По его собственному признанию, он был "вдохновителем идеи" подписания "Національного маніфесту". Если Кривецкий поставит на Билецкого, то политическая карьера Тягнибока, скорее всего, закончится. Но такого решения Кривецкий пока еще не принял. И вряд ли примет в ближайшие месяцы. Поэтому нынешний странный статус-кво пока будет сохранен. Что касается осенней активности, то, если не будет форс-мажоров, главным показательным выступлением станет уже традиционный марш на Покрову. Никаких более радикальных действий не предвидится.

Лещенко и Шабунин: куда-то приткнуться

Перед прошлыми парламентскими выборами Сергей Лещенко вместе с Мустафой Найемом и Светланой Залищук напросился в БПП, а руководитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин вошел в первую пятерку "Громадянської позиції" Гриценко по квоте партии "Демократический альянс". Сейчас Лещенко, Найем и Залищук являются членами политсовета "Демальянса", а Шабунин вроде бы беспартийный, но пользуется поддержкой этой партии.

 

Однако все четверо не питают иллюзий насчет перспектив "Демальянса" на следующих выборах и потому пребывают в поиске, к кому бы пристать, чтобы не ошибиться. До недавнего времени их надеждой был Михеил Саакашвили, но теперь приходится думать о других вариантах. А пока эта задача не решена, Лещенко, Найем и Залищук будут любыми способами пиариться на антикоррупционной теме в парламенте, как и Шабунин - в своем ЦПК. Кстати, они очень рассчитывают на то, что власть поможет им создать себе имидж "гонимых и преследуемых". Наиболее вероятным пристанищем "антикоррупционеров" станет "Громадянська позиція" Гриценко или "Самопоміч" Садового.

Саакашвили займется перформансами

Михеил Саакашвили жестким способом удален из состава полноценных игроков украинской политики, но не остановлен в своем желании влиять на политическую ситуацию в Украине. Созданная им партия "Рух нових сил", как и сам он, будет занята перформансами, первым из которых должна стать встреча Саакашвили 10 сентября в пункте пропуска "Краковец" на украинско-польской границе.

 

Чтобы отомстить Петру Порошенко, Саакашвили собирается превратить "Рух нових сил" в дестабилизирующий фактор внутри Украины, а сам тем временем старается наносить удары по внешнеполитическим позициям и усилиям нашей страны. Все это, конечно, было бы печально, но, как показывает практика, кроме перформансов, у Саакашвили ничего не получается. Так что не будет ничего удивительного, если Саакашвили вообще не приедет в Украину, а отправится в какую-то более-менее нейтральную страну, где будет искать своего счастья.
 

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17.08 Как ин­фо­шум глу­шит на­шу про­дук­тив­ность

16.08 Ком­па­нии США воз­вра­ща­ют уда­лен­ных со­труд­ни­ков об­рат­но в офи­сы

15.08 6 ум­ных во­про­сов на со­бе­се­до­ва­нии

11.08 Аме­ри­кан­ские ком­па­нии ста­ли об­ра­щать боль­ше вни­ма­ния на со­сто­я­ние здо­ро­вья кан­ди­да­тов в ген­ди­рек­то­ры

09.08 Ки­тай­ский ре­сто­ран пред­ла­гал жен­щи­нам скид­ку за боль­шую грудь

07.08 Раз­ру­ше­ние ми­фа о ро­бо­ти­за­ции: без­ра­бо­ти­цы не бу­дет

07.08 Как пра­виль­но ска­зать "нет": 3 си­ту­а­ции на ра­бо­те

04.08 Пло­хой на­чаль­ник: 10 при­зна­ков

03.08 Но­вая про­фес­сия – по­пуля­ри­за­тор на­у­ки

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