Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Пророссийская оппозиция сейчас способна или на глухую оборону, или на истерику, или на фарс. На любителей этих трех жанров она и поделилась.

"Оппоблок": раскол отменяется

В начале этого года было много разговоров о вроде бы неизбежном расколе "Оппозиционного блока". Якобы Ринат Ахметов и Александр Вилкул уведут свою половину "Оппоблока" в другой политпроект (для этого еще в июне 2014-го была создана партия "Индустриальная Украина", переименованная через год в Партию мира и развития), а вторая половина во главе с Юрием Бойко и Сергеем Левочкиным сохранит за собой бренд "Оппоблока".

Хотя такие планы и были, но сейчас о них можно забыть. Соцопросы, проведенные в последние месяцы, показали, что в случае раскола "Оппоблока" обе его половины сильно рискуют вообще не преодолеть 5%-ный барьер и не пройти в новый парламент. Поэтому, как утверждают источники в "Оппоблоке", Ахметов и Левочкин были вынуждены договориться о сохранении статус-кво, несмотря на все противоречия и разногласия между двумя группировками.

В качестве единой политсилы "Оппоблок" надеется провести в Верховную Раду больше своих представителей, чем в 2014 г., как по партийному списку, так и по мажоритарным округам, поэтому досрочные выборы ему выгодны. Но вряд ли он будет ради этого выводить людей на улицы. В отличие от Тимошенко, которая видит перевыборы Верховной Рады как трамплин к контролю над парламентом и затем к президентскому посту, "Оппоблок" от перевыборов получит (в лучшем для него случае) лишь несколько новых депутатов. К тому же за уличные акции можно поплатиться различными неприятностями со стороны СБУ и Генпрокуратуры, которые могут припомнить некоторым спонсорам и деятелям "Оппоблока", например, финансирование и поддержку сепаратистов в Донецке, Луганске, Харькове в 2014 г.

Поэтому осень "Оппоблок", скорее всего, будет проводить в глухой обороне. Он будет жаловаться на "политические репрессии" и выступать с грозными заявлениями в защиту русского языка и связей с Россией, но при этом время от времени будет помогать правящей коалиции голосами, в очередной раз подтверждая версию о подковерных договоренностях между Ахметовым, Левочкиным и Банковой.

Рабинович: любимец бабушек

Четвертый номер списка "Оппоблока" на выборах-2014 Вадим Рабинович сейчас имеет собственную партию "За життя" и чувствует себя в силе мериться популярностью с "Оппоблоком". Электорат Рабиновича - это даже не столько бывшие приверженцы "регионалов", сколько экзальтированные бабушки и, в меньшем количестве, дедушки, которые до революции были завсегдатаями коммунистических митингов.

Неудивительно, что Рабинович, как и Тимошенко, живет мечтой о досрочных выборах. И он активно проталкивает эту тему в местных СМИ в самых разных регионах, обещая, что только он сможет "остановить войну". Как он будет ее останавливать, он прямо не говорит, но дает понять, что "ради мира" удовлетворит все желания Кремля. В начале августа Рабинович договорился до того, что "Украина объявила войну России", а в сентябре можно ожидать от него еще большей истерики, если правительство ужесточит правила въезда на территорию Украины для россиян.

Осенью от Рабиновича можно ожидать организации проплаченных митингов в столице и регионах как части кампании по надуванию своего рейтинга.

Савченко: впору заняться шоу-бизнесом

Зарегистрированная в июле партия "Громадсько-політична платформа Надії Савченко", как и сама Савченко, практически не имеет шансов на сколь-нибудь заметный рейтинг, хоть она и будет периодически напоминать о себе. Трудно не согласиться с теми, кто говорит, что это очередной провальный проект Медведчука. Стиль тот же, что и у так называемого "Украинского выбора": выдавать желаемое за действительное.

Интересно, что даже сама Савченко не демонстрирует никакой веры в успех своего партийного начинания. Она ведет себя не как лидер перспективной партии, а как шоу-вумен на раскрутке более удачливых игроков, снявшись в рекламном ролике телеканала NewsOne, принадлежащего партнеру Рабиновича по партии "За життя" Евгению Мураеву. Судя по тому, что в ролике с Савченко за 20 секунд в ее исполнении звучит около 15 нецензурных запиканных слов, у этой героини нет никакой планки, ниже которой она не может себе позволить опуститься.

Что же касается Медведчука, то ему, по-видимому, придется распрощаться с планами получить в будущем парламенте хотя бы маленькую фракцию под своим контролем. Максимум, на что он может рассчитывать, - это, как и сейчас, иметь несколько своих депутатов в составе фракции "Оппоблока".

Планы "золотых акций"

В нынешнем парламенте есть две депутатские группы, сформированные мажоритарщиками: "Відродження" и "Воля народу". Обе они располагают одноименными партиями. Правда, до недавнего времени ходили слухи, что партия "Воля народу" вольется в партию "Наш край". Но, по последним сведениям, эти планы утратили актуальность. Поэтому сопредседатель партии "Наш край" Антон Киссе спокойно может сохранять в парламенте членство в группе "Відродження".

У этих трех партий - "Відродження", "Воля народу", "Наш край" - настолько много общего, что они кажутся клонами друг друга. Все три стали прибежищами для экс-"регионалов". Все три с удовольствием участвуют в местных выборах, которые проводятся в объединенных территориальных общинах, и даже демонстрируют там некоторые успехи. Но все три не имеют внятных перспектив на общенациональном уровне. Их лидеры не могут похвастаться ни всеукраинской популярностью, ни хотя бы известностью.

Поэтому главнейшая задача всех трех партий - сохранить действующую смешанную систему выборов в парламент. Если вдруг будет введена чисто пропорциональная система, без мажоритарной составляющей, им, по сути, придет конец, ибо вся их влиятельность держится на видных мажоритарщиках.

Судьба избирательной системы находится в руках правящей коалиции. И по мере приближения выборов это будет иметь все большее значение. Поэтому рассказы о том, что группы "Відродження" и "Воля народу" имеют в парламенте "золотые акции", это уже не более чем миф. Названным группам придется и дальше демонстрировать свою полезность правящей коалиции просто потому, что они сейчас зависят от нее сильнее, чем она от них.