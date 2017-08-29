Северная Корея выпустила ракету, пролетевшую над Японией

Северная Корея запустила очередную ракету, но на этот раз она пролетела над Японией и упала в водах севернее Хоккайдо.

Если запуск ракеты, дальность полета и реальная угроза для Японии будут подтверждены, то это будет означать значительную эскалацию конфликта, которая потребует жесткого ответа.

Reuters сообщает со ссылкой на экспертов, что был осуществлен запуск баллистической ракеты "Хвасон-12". Это именно та ракета, которая, как считается, способна нанести удар по американским базам на острове Гуам. Северная Корея таким образом выражает свой протест относительно ежегодных военных учений США и Южной Кореи.

Вооруженные силы Южной Кореи заявили, что ракета была запущена из района Сунан в районе Пхеньяна в 5:57 по местному времени и пролетела 2700 км, достигая высоты около 550 км.

По данным официальных СМИ КНДР, запуск ракеты средней дальности призван показать, что удар по базе на острове Гуам возможен в любое время.

1) Возможная траектория полета ракеты до острова Гуам. 2) Траектория полета ракеты "Хвасон-12", запущенной КНДР

"Безрассудные действия Северной Кореи - это беспрецедентная, серьезная и смертельная угроза для нашей нации", - сказал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

По словам Абэ, Япония созывает срочную встречу в Организации Объединенных Наций для усиления мер против Пхеньяна, поскольку это испытание является явным нарушением резолюций ООН.

При этом японские военные не пытались сбить эту ракету.

Пентагон в свою очередь продолжает оценивать запуск, но в сообщении пресс-службы ведомства подчеркивается, что "запуск ракеты из Северной Кореи не представляет угрозы для Северной Америки".

Остров Гуам

В Южной Корее подчеркивают усиление эскалации, а также созывают заседание Совета национальной безопасности.

В минувшие выходные КНДР запустила три ракеты, которые были определены как баллистические ракеты малой дальности. Эти запуски положили конец месячному перерыву в провокациях со стороны режима Ким Чен Ына, который Белый дом назвал "сдержанностью".

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Северной Кореи "начинает нас уважать", но сейчас ясно, что это далеко не так.

В воскресенье госсекретарь США Рекс Тиллерсон также сказал, что Америка продолжит кампанию мирного давления, чтобы привести Пхеньян за стол переговоров.

Мировые рынки быстро отреагировали на эскалацию напряженности: инвесторы стремятся уходить в безопасные активы, такие как золото, швейцарский франк и японская иена, и продают акции.