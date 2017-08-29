Капинвестиции в Украине в I полугодии выросли на 22,5% - Госстат

Капитальные инвестиции в Украине в январе-июне 2017 года выросли на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

По ее данным, за шесть месяцев было освоено 155,1 млрд грн капитальных инвестиций (без учета временно оккупированных Крыма, г.Севастополя и части зоны проведения АТО).

В региональном разрезе наибольшее увеличение капинвестиций в первом полугодии по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом зафиксировано в Запорожской (на 65%), Тернопольской (на 64%), Закарпатской (на 46,4%), Днепропетровской (на 43%), Винницкой (на 40,8%), Львовской (на 39,1%), Одесской (на 39%), Луганской (на 27,3%), Хмельницкой (на 27,2%), Черниговской (на 23,8%), Харьковской (на 21,7%), Кипровоградской (на 21,1%), Черкасской (на 20,4%) областях, г. Киеве (на 24,3%).

В то же время снизились капитальные инвестиции в Киевской (на 7,4%), Николаевской (на 2,5%) и Волынской (на 1,2%) областях.

В отраслевом разрезе наибольший рост капинвестиций в январе-июне зафиксирован в сфере искусства, спорта и развлечений (на 92,5%); здравоохранении (на 79,4%); в госуправлении, обороне и обязательном соцстраховании (на 77,6%); в сфере административного и дополнительного обслуживания (на 55,2%); в сельском, лесном и рыбном хозяйствах (на 40,6%); на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (на 35,4%); образовании (на 34,4%); в сфере информации и телекоммуникаций (на 25,2%); промышленности (на 24%); финансовой и страховой деятельности (на 20,7%); профессиональной, научной и технической деятельности (на 19,8%); строительстве (на 17,3%).

При этом в сфере недвижимости падение капинвестиций составило 27,7%; рекламной деятельности и исследовании конъюнктуры рынка - 8,8%; в сфере оптовой и розничной торговли автотранспортных средств – 4,9%.

Главным источником финансирования капитальных инвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 74,3% общего объема.

Весомую долю капитальных инвестиций освоено в машины, оборудование и транспортные средства – 50,8%, в здания и сооружения – 41,1% всех инвестиций

На капитальный ремонт активов направлено 10 млрд капитальных инвестиций (6,4% от общего объема).

Как сообщалось, капитальные инвестиции в Украине в 2016 году возросли на 18%.



Капитальные инвестиции по видам активов за январь-июнь 2017 г.:

Освоено (использовано) капитальных инвестиций, млн грн Освоено (использовано) капитальных инвестиций, % к общему объему Капитальные инвестиции¹ 155085,1 100,0 Инвестиции в материальные активы 149235,2 96,2 жилые здания 21163,9 13,7 нежилые сооружения 18771,6 12,1 инженерные сооружения 23777,6 15,3 машины, оборудование и инвентарь 57740,4 37,2 транспортные средства 21117,3 13,6 земля 472,7 0,3 долгосрочные биологические активы растениеводства и животноводства 1607,3 1,0 другие материальные активы 4584,4 3,0 инвестиции в нематериальные активы 5849,9 3,8 из них программное обеспечение и базы данных 2276,3 1,5 права на коммерческие обозначения, объекты промышленной собственности, авторские и смежные права, патенты, лицензии, концессии и т.д. 2833,7 1,8

Данные: Госстат



Капитальные инвестиции по источникам финансирования за январь-июнь2017 г.:

Освоено капитальных инвестиций млн грн Освоено капитальных инвестиций в % к общему объему Всего¹ 155085,1 100,0 в т.ч. за счет средств государственного бюджета 2639,0 1,7 средств местных бюджетов 7853,8 5,1 собственных средств предприятий и организаций 115242,0 74,3 кредиты банков и другие займы 8077,7 5,2 средства иностранных инвесторов 2343,8 1,5 средств населения на жилищное строительство 13854,7 8,9 других источников финансирования 5074,1 3,3

Данные: Госстат



Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности за январь-июнь 2017г.:

Освоено инвестиций в основной капитал, млн грн к общему объему, % к январю-июню2016г, % Справка: январь-июнь 2016г к январю-июню 2015г, % Всего¹ 155085,1 100,0 122,5 109,6 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 24932,6 16,1 140,6 172,3 -сельское хозяйство, охота и связанные с ними услуги 24651,8 15,9 142,1 173,8 Лесное хозяйство и связанные с ними услуги 259,8 0,2 68,9 124,2 Рыболовство, рыбоводство 21,0 0,0 102,6 120,6 Промышленность 51552,9 33,2 124,0 109,1 Строительство 21511,8 13,9 117,3 97,9 Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 11873,1 7,7 95,1 141,7 Оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их ремонт 1264,5 0,8 187,6 89,8 Оптовая торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 7575,0 4,9 92,5 152,4 Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 3033,6 2,0 85,0 134,1 Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность 11943,1 7,7 135,4 124,4 Наземный и трубопроводный транспорт 7874,9 5,1 174,1 139,8 водный транспорт 106,2 0,1 135,7 56,1 Авиационный транспорт 470,6 0,3 159,7 82,2 Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта 3433,0 2,2 89,1 116,7 Почтовая и курьерская деятельность 58,4 0,0 154,8 409,9 Временное размещения и организация питания 666,0 0,4 110,5 130,5 -временное размещение 395,4 0,2 122,5 104,1 - деятельность и обеспечение пищей и напитками 270,6 0,2 97,5 180,3 Информация и телекоммуникации 7819,4 5,0 125,2 35,0 Издательская деятельность, производство кино- и видеофильмов, телепрограмм, звукозаписи, деятельность в сфере теле и радиовещания 1335,6 0,9 98,0 102,7 Телекоммуникации (электросвязь) 5654,0 3,6 134,7 26,6 Компьютерное программирования и предоставление других информационных услуг 829,8 0,5 113,7 137,5 Финансовая и страховая деятельность 3172,5 2,1 120,7 88,8 Операции с недвижимостью 6373,8 4,1 72,3 187,0 Профессиональная, научная и техническая деятельность 1958,6 1,3 119,8 129,3 Деятельность в сферах права и бухучета, архитектуры и инжиниринга, техиспытания и исследования, деятельность главных управлений 1351,1 0,9 122,1 112,5 Научные достижения и разработки 314,6 0,2 150,3 120,1 Рекламная деятельность и исследования конъюнктуры рынка, др. профессиональная и техническая деятельность, ветеринарная деятельность 292,9 0,2 91,2 301,3 Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 4999,3 3,2 155,2 150,0 Госуправление и оборона, обязательное социальное страхование 5409,8 3,5 177,6 137,7 Образование 652,1 0,4 134,4 149,5 Здравоохранение и социальная помощь 1536,6 1,0 179,4 209,7 Искусство, спорт, развлечение и отдых 486,7 0,3 192,5 72,0 Предоставление других видов услуг 196,8 0,1 164,1 198,2

¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Данные: Госстат