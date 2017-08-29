Капинвестиции в Украине в I полугодии выросли на 22,5% - Госстат

По ее данным, за шесть месяцев было освоено 155,1 млрд грн капитальных инвестиций (без учета временно оккупированных Крыма, г.Севастополя и части зоны проведения АТО).
В региональном разрезе наибольшее увеличение капинвестиций в первом полугодии по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом зафиксировано в Запорожской (на 65%), Тернопольской (на 64%), Закарпатской (на 46,4%), Днепропетровской (на 43%), Винницкой (на 40,8%), Львовской (на 39,1%), Одесской (на 39%), Луганской (на 27,3%), Хмельницкой (на 27,2%), Черниговской (на 23,8%), Харьковской (на 21,7%), Кипровоградской (на 21,1%), Черкасской (на 20,4%) областях, г. Киеве (на 24,3%).
В то же время снизились капитальные инвестиции в Киевской (на 7,4%), Николаевской (на 2,5%) и Волынской (на 1,2%) областях.
В отраслевом разрезе наибольший рост капинвестиций в январе-июне зафиксирован в сфере искусства, спорта и развлечений (на 92,5%); здравоохранении (на 79,4%); в госуправлении, обороне и обязательном соцстраховании (на 77,6%); в сфере административного и дополнительного обслуживания (на 55,2%); в сельском, лесном и рыбном хозяйствах (на 40,6%); на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (на 35,4%); образовании (на 34,4%); в сфере информации и телекоммуникаций (на 25,2%); промышленности (на 24%); финансовой и страховой деятельности (на 20,7%); профессиональной, научной и технической деятельности (на 19,8%); строительстве (на 17,3%).
При этом в сфере недвижимости падение капинвестиций составило 27,7%; рекламной деятельности и исследовании конъюнктуры рынка - 8,8%; в сфере оптовой и розничной торговли автотранспортных средств – 4,9%.
Главным источником финансирования капитальных инвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 74,3% общего объема.
Весомую долю капитальных инвестиций освоено в машины, оборудование и транспортные средства – 50,8%, в здания и сооружения – 41,1% всех инвестиций
На капитальный ремонт активов направлено 10 млрд капитальных инвестиций (6,4% от общего объема).
Как сообщалось, капитальные инвестиции в Украине в 2016 году возросли на 18%.
Капитальные инвестиции по видам активов за январь-июнь 2017 г.:
|Освоено (использовано) капитальных инвестиций, млн грн
|Освоено (использовано) капитальных инвестиций, % к общему объему
|Капитальные инвестиции¹
|155085,1
|100,0
|Инвестиции в материальные активы
|149235,2
|96,2
|жилые здания
|21163,9
|13,7
|нежилые сооружения
|18771,6
|12,1
|инженерные сооружения
|23777,6
|15,3
|машины, оборудование и инвентарь
|57740,4
|37,2
|транспортные средства
|21117,3
|13,6
|земля
|472,7
|0,3
|долгосрочные биологические активы растениеводства и животноводства
|1607,3
|1,0
|другие материальные активы
|4584,4
|3,0
|инвестиции в нематериальные активы
|5849,9
|3,8
|из них
|программное обеспечение и базы данных
|2276,3
|1,5
|права на коммерческие обозначения, объекты промышленной собственности, авторские и смежные права, патенты, лицензии, концессии и т.д.
|2833,7
|1,8
Данные: Госстат
Капитальные инвестиции по источникам финансирования за январь-июнь2017 г.:
|Освоено капитальных инвестиций млн грн
|Освоено капитальных инвестиций в % к общему объему
|Всего¹
|155085,1
|100,0
|в т.ч. за счет
|средств государственного бюджета
|2639,0
|1,7
|средств местных бюджетов
|7853,8
|5,1
|собственных средств предприятий и организаций
|115242,0
|74,3
|кредиты банков и другие займы
|8077,7
|5,2
|средства иностранных инвесторов
|2343,8
|1,5
|средств населения на жилищное строительство
|13854,7
|8,9
|других источников финансирования
|5074,1
|3,3
Данные: Госстат
Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности за январь-июнь 2017г.:
|Освоено инвестиций в основной капитал, млн грн
|к общему объему, %
|к январю-июню2016г, %
|Справка: январь-июнь 2016г к январю-июню 2015г, %
|Всего¹
|155085,1
|100,0
|122,5
|109,6
|Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
|24932,6
|16,1
|140,6
|172,3
|-сельское хозяйство, охота и связанные с ними услуги
|24651,8
|15,9
|142,1
|173,8
|Лесное хозяйство и связанные с ними услуги
|259,8
|0,2
|68,9
|124,2
|Рыболовство, рыбоводство
|21,0
|0,0
|102,6
|120,6
|Промышленность
|51552,9
|33,2
|124,0
|109,1
|Строительство
|21511,8
|13,9
|117,3
|97,9
|Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
|11873,1
|7,7
|95,1
|141,7
|Оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их ремонт
|1264,5
|0,8
|187,6
|89,8
|Оптовая торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
|7575,0
|4,9
|92,5
|152,4
|Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
|3033,6
|2,0
|85,0
|134,1
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|11943,1
|7,7
|135,4
|124,4
|Наземный и трубопроводный транспорт
|7874,9
|5,1
|174,1
|139,8
|водный транспорт
|106,2
|0,1
|135,7
|56,1
|Авиационный транспорт
|470,6
|0,3
|159,7
|82,2
|Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта
|3433,0
|2,2
|89,1
|116,7
|Почтовая и курьерская деятельность
|58,4
|0,0
|154,8
|409,9
|Временное размещения и организация питания
|666,0
|0,4
|110,5
|130,5
|-временное размещение
|395,4
|0,2
|122,5
|104,1
|- деятельность и обеспечение пищей и напитками
|270,6
|0,2
|97,5
|180,3
|Информация и телекоммуникации
|7819,4
|5,0
|125,2
|35,0
|Издательская деятельность, производство кино- и видеофильмов, телепрограмм, звукозаписи, деятельность в сфере теле и радиовещания
|1335,6
|0,9
|98,0
|102,7
|Телекоммуникации (электросвязь)
|5654,0
|3,6
|134,7
|26,6
|Компьютерное программирования и предоставление других информационных услуг
|829,8
|0,5
|113,7
|137,5
|Финансовая и страховая деятельность
|3172,5
|2,1
|120,7
|88,8
|Операции с недвижимостью
|6373,8
|4,1
|72,3
|187,0
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|1958,6
|1,3
|119,8
|129,3
|Деятельность в сферах права и бухучета, архитектуры и инжиниринга, техиспытания и исследования, деятельность главных управлений
|1351,1
|0,9
|122,1
|112,5
|Научные достижения и разработки
|314,6
|0,2
|150,3
|120,1
|Рекламная деятельность и исследования конъюнктуры рынка, др. профессиональная и техническая деятельность, ветеринарная деятельность
|292,9
|0,2
|91,2
|301,3
|Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания
|4999,3
|3,2
|155,2
|150,0
|Госуправление и оборона, обязательное социальное страхование
|5409,8
|3,5
|177,6
|137,7
|Образование
|652,1
|0,4
|134,4
|149,5
|Здравоохранение и социальная помощь
|1536,6
|1,0
|179,4
|209,7
|Искусство, спорт, развлечение и отдых
|486,7
|0,3
|192,5
|72,0
|Предоставление других видов услуг
|196,8
|0,1
|164,1
|198,2
¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.
Данные: Госстат