Школьное перемирие. Как изменилась война на Донбассе во время праздников.

Андрій Коваленко / Depo.ua

В зоне АТО меньше стреляют, но активнее работают ДРГ.

В зоне АТО с 00:00 25-го августа начало действовать "школьное перемирие". О нем лидеры России, Германии, Франции и Украины договорились в ходе телефонных переговоров "нормандской четверки" 23 августа, таким образом поддержав решение контактной группы о прекращении огня перед началом учебного года. Это - традиционное перемирие перед первым сентября. На Донбассе оно сменило так называемое "хлебное", которое начало действовать с июня и должно продлиться до 31-го августа. В определенной степени "хлебное перемирие" позволило собрать урожай по обе линии фронта, но совсем не остановило боев, в результате которых были погибшие как среди военных, так и мирных жителей. Только в июле ВСУ потеряли 22 воинов погибшими, а еще 80 были ранены. Впрочем, бои прекращались на тех участках фронта, где в полях собирали урожай. И восстанавливались тогда, когда с поля уезжал последний комбайн - как правило, под вечер. "Хлебное перемирие" запомнится боями под Красногоровкой со штурмом украинских позиций в конце июля, который завершился нашими потерями (3 убитых, один пленный, 7 раненых) - у боевиков погибло 6 человек, продвижением ВСУ на Светлодарской дуге, боями под Желобком.

Пока "школьное перемирие" действительно снизило интенсивность обстрелов врага. Количественный показатель упал с 22-30 до 18 и меньше зафиксированных случаев за сутки. В первый день "перемирия" враг бил из гранатометов, стрелкового оружия и минометов 120-мм калибра по Авдеевской промке, также обстреливали "Бутовку", а на Мариупольском направлении провоцировали ВСУ вблизи Талаковки, Широкино, Гнутово, Лебединского, Павлополя и Чермалика. Ранения получили двое наших воинов. ВСУ стреляли в ответ. Со стороны боевиков даже появилась информация о погибшем от пули снайпера террористе днем 25-го августа.

Этому предшествовали бои в День Независимости. Террористы "поздравили" ВСУ плотным огнем в районе Авдеевской промзоны, продолжались бои вблизи Спартака, на Ясиноватском блокпосту, вблизи Троицкого, Новоалександровки и Катериновки, где по нашим воинам били из 82-мм минометов. Вблизи Талаковки, в результате обстрела, произошедшего в 23:45 24-го августа, погиб украинский воин во время эвакуации.

Перед договоренностями про "школьное перемирие" к новой дискуссии в Минске Украина подготовила специальный документ, который впоследствии в Фейсбуке опубликовал Евгений Марчук. В нем говорится про обстрелы подконтрольных Украине территорий, в частности, разбирается статистика снарядов и мин, которые падали на нашу территорию. Называется количество - 1759, из них 1087 - 82-мм калибра. В "ДНР" утверждают, что во время "хлебного перемирия" у них было 20 погибших бойцов.

В настоящее время так называемое "школьное перемирие" является бессрочным. Его перспективы, кажется, известны. Бои не прекратятся и не прекращаются. С использованием стрелкового оружия и гранатометов они ведутся на всех направлениях фронта. Впрочем, с 25-го августа погибших в рядах ВСУ нет. Интенсивность существенно уменьшилась. По данным пресс-центра АТО, уже вторые сутки террористы используют минометы. 60% всех боевых действий с использованием гранатометов и стрелкового оружия происходят вблизи Водяного и Авдеевской промзоны.

Единственная печальная новость - 26-го августа умер боец Войтер Сергей с позывным "Лоза", который получил ранения вблизи Крымского 19-го августа.

Но пока война вошла во временный режим покоя, фиксируются другие события. В частности, террористы активно окапываются неподалеку от Донецкой фильтровальной станции, фиксируются новые траншеи. Также были зафиксированы КамАЗы, которые из России в Новоазовск везли катера - вполне возможно, для укрепления так называемой "флотилии ДНР". А в направлении Донецка была замечена колонна из тентованных грузовиков, набитых личным составом. Автобусами подвозили подкрепление в Ясиноватую.

Стоит также отметить довольно интересное сообщение Главного управления разведки Минобороны Украины. Там рассказали, что 24-го августа в результате короткого замыкания на объекте одного из подразделений 1 АК произошел пожар и подрыв склада с боеприпасами. Радиус разлета составил около 1 км.

В Азове (быв. Дзержинское) есть военные склады террористов, куда завозятся боеприпасы из Новоазовска, в частности 82-мм, 120-мм, 122-мм и 152-мм калибра. Поскольку, поблизости расположены Саханка и Заиченко - из этих населенных пунктов регулярно работают мобильные огневые группы врага, которые маневрируют и обстреливают населенные пункты вблизи Мариуполя. Из Саханки "Градами" даже били по Сартане. Судя по всему - это была успешная операция нашей ДРГ. Во время временного затишья в зоне АТО на первый план выходят именно диверсионно-разведывательные действия и работа снайперских групп.

В то же время в "ЛНР" отрапортовали о поимке украинского беспилотника под Желобком, 25-го августа. В самой "республике" продолжаются отборочные танковые соревнования. В сентябре должны состояться соответствующие соревнования между подразделениями Народной милиции "ЛНР" и "ДНР".

В настоящее время в зоне АТО продолжается классическая позиционная война, в которой как ВСУ, так и враг не пытаются существенно улучшить собственные позиции. Террористы на многих участках действуют по старой схеме, задействуют БМП-1, которые маневрируют и обстреливают наши позиции из 73-мм штатных пушек, а также БМП-2, которые бьют из штатных 30-мм. Так было около Новотошковки и Зайцево. Подкрепляют все позиционными обстрелами из стрелкового оружия и гранатометов.

Происходит перемещение сил. В частности, в район Ясиноватской развязки были переброшены два танка. А в Дебальцево на железнодорожную станцию прибыл очередной поезд с боеприпасами, которые загружали в КамАЗы. В районе Безымянного замечены грузовики и БМП-1. Существует подозрение, что террористы в ближайшее время возобновят работу своих мобильных огневых групп на Приморье. Кроме того, по нашим данным, террористы совершают одиночные вылазки под Водяным, но наши бойцы дают достойный отпор.

Временное затишье происходит на фоне разговоров о том, как Россия уйдет с Донбасса. Такая риторика появилась после встречи Курта Волкера с Владиславом Сурковым.

"Решение о Донбассе уже принято - единственное, что сегодня обсуждается, - это то, как Кремль и на каких условиях уйдет с востока Украины". Такое заявление сделал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в эфире "5 канала". Но правда это или иллюзия станет ясно уже в ближайший месяц...