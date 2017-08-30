Высокий суд Англии и Уэльса признал решение арбитражного суда в Париже о взыскании с Украины 144 млн долларов по иску компании "Татнефть" (Россия).

Об этом говорится в материалах к квартальной финансовой отчетности "Татнефти", передают Українські Новини.

"В мае 2017 г. Высокий суд удовлетворил ходатайство Татнефти, однако судебный приказ о принудительном исполнении является предметом для обжалования со стороны Украины", - говорится в материалах.

"Татнефть" ведет судебные процедуры признания данного арбитражного решения в США, Великобритании и России.

В США и России данные дела рассматривают федеральный суд округа Колумбия и арбитражный суд Москвы.

Как сообщали Українські Новини, в июне 2014 года арбитражный трибунал в Париже признал Украину виновной в нарушении двустороннего соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной, а именно в лишении "Татнефти" ее акционерной доли в Кременчугском НПЗ.

Украина подала апелляцию на это решение в Апелляционный суд Парижа, который своим решением 29 ноября 2016 г. отказал Украине.

В марте 2017 г. Украина подала кассационную жалобу, которая пока не рассматривалась.

В июне 2017 Арбитражный суд Москвы отказался принять к рассмотрению иск компании "Татнефть" (Россия) к Украине на сумму 144 млн долларов.

Арбитражное разбирательство с Украиной было начато "Татнефтью" в 2008 году.

