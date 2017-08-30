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Суд Англии признал решение арбитража о взыскании с Украины $144 млн по иску российской "Татнефти"
07:39 28.08.2017 |
Высокий суд Англии и Уэльса признал решение арбитражного суда в Париже о взыскании с Украины 144 млн долларов по иску компании "Татнефть" (Россия).
Об этом говорится в материалах к квартальной финансовой отчетности "Татнефти", передают Українські Новини.
"В мае 2017 г. Высокий суд удовлетворил ходатайство Татнефти, однако судебный приказ о принудительном исполнении является предметом для обжалования со стороны Украины", - говорится в материалах.
"Татнефть" ведет судебные процедуры признания данного арбитражного решения в США, Великобритании и России.
В США и России данные дела рассматривают федеральный суд округа Колумбия и арбитражный суд Москвы.
Как сообщали Українські Новини, в июне 2014 года арбитражный трибунал в Париже признал Украину виновной в нарушении двустороннего соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной, а именно в лишении "Татнефти" ее акционерной доли в Кременчугском НПЗ.
Украина подала апелляцию на это решение в Апелляционный суд Парижа, который своим решением 29 ноября 2016 г. отказал Украине.
В марте 2017 г. Украина подала кассационную жалобу, которая пока не рассматривалась.
В июне 2017 Арбитражный суд Москвы отказался принять к рассмотрению иск компании "Татнефть" (Россия) к Украине на сумму 144 млн долларов.
Арбитражное разбирательство с Украиной было начато "Татнефтью" в 2008 году.
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