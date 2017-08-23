Финрезультаты большого и среднего бизнеса Украины выросли втрое

В первом полугодии 2017 г. финансовые результаты деятельности крупных и средних предприятий Украины до налогообложения по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. выросли в 2,95 раза и составил 186,3 млрд грн прибыли (в 2016 г. - 63 млрд грн). Об этом сообщает Госслужба статистики Украины.

Прибыль составила 270 млрд грн и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 44,2%. Убытки составили 83,7 млрд грн, что на 32,6% меньше, чем в первом полугодии 2016г.

Доля убыточных предприятий в первом полугодии 2017г. по сравнению с предыдущим годом сократилась на 3,4% - до 31,2%.

Ранее сообщалось, что по данным Госстата в июле 2017 г. по сравнению с июнем сезонно скорректированный индекс промышленной продукции снизился на 1,3%.