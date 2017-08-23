Финансовые новости
- |
- 23.08.17
- |
- 22:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Финрезультаты большого и среднего бизнеса Украины выросли втрое
20:50 23.08.2017 |
В первом полугодии 2017 г. финансовые результаты деятельности крупных и средних предприятий Украины до налогообложения по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. выросли в 2,95 раза и составил 186,3 млрд грн прибыли (в 2016 г. - 63 млрд грн). Об этом сообщает Госслужба статистики Украины.
Прибыль составила 270 млрд грн и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 44,2%. Убытки составили 83,7 млрд грн, что на 32,6% меньше, чем в первом полугодии 2016г.
Доля убыточных предприятий в первом полугодии 2017г. по сравнению с предыдущим годом сократилась на 3,4% - до 31,2%.
Ранее сообщалось, что по данным Госстата в июле 2017 г. по сравнению с июнем сезонно скорректированный индекс промышленной продукции снизился на 1,3%.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Финрезультаты большого и среднего бизнеса Украины выросли втрое
|Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины во II кв.-2017 вырос на 7,7% - Госстат
|ГФС разъяснила налогообложение отдельных видов доходов физлиц
|НБУ отменил лимит на снятие физлицами инвалюты с депозитов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Зачем Беларуси новый российский кредит
|Почему тактика выжженной земли не принесет боевикам "Л-ДНР" желаемого эффекта
|Оборот розничной торговли Украины в январе-июле вырос на 8% - Госстат
|Завтра финансисты ожидают спад активности на межбанке
|Чем хуже - тем лучше. Почему Волкер не отреагировал на комплименты Суркова
|Кабмин изменил условия назначения субсидий на коммуналку
|Промпроизводство в Украине в июле-2017 снизилось к июлю-2016 на 2,6% - Госстат
Это интересно
|Марк Уолберг стал самым высокооплачиваемым актером года по версии Forbes
|Volkswagen решился на выпуск электровэна в духе классического Microbus
|Хакеры все чаще сдают трояны в аренду
|Hyundai сконцентрируется на электромобилях вместо машин на топливных элементах
|Украинский стартап DMarket по продаже предметов из виртуальных игр на первом этапе ICO привлек около $11,5 млн
|Хакеры взломали Enigma Project и похитили криптовалюту на $475 тыс.
|Названы лучшие места для жизни в Швейцарии