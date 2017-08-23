Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины во II кв.-2017 вырос на 7,7% - Госстат

Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины во втором квартале 2017 года составил 150,5 млрд грн, что в сопоставимых ценах на 7,7% выше показателя второго квартала 2016 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

По ее данным, объем услуг, реализованных населению за указанный период, составил 22,6% от общего объема реализованных услуг.

Госстат напоминает, что в четвертом квартале 2016 года объем реализации предприятиями сферы услуг Украины вырос на 18,9%, в третьем - на 17%, во втором - на 11,2%, в первом - на 8,4%.



Объем реализованных услуг по видам экономической деятельности¹

Объем реализованных услуг (в рыночных ценах²) во 2 кв 2017г, млн грн В том числе объем услуг, реализованных населению, млн грн Всего³ 150517,7 34021,7 Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность 69733,1 10409,8 Пассажирский железнодорожный транспорт междугороднего сообщения 591,2 422,9 Грузовой железнодорожный транспорт 3780,2 173,1 Другой пассажирский наземный транспорт 3137,0 2571,3 Грузовой автомобильный транспорт, предоставление услуг перевозки 10633,3 197,8 Водный транспорт 563,9 1,8 Авиационный транспорт 9401,8 5788,5 Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта 26221,5 629,4 Почтовая и курьерская деятельность 1459,8 390,4 Временное размещение и организация питания 5883,9 4224,9 Временное размещение 1937,3 1156,8 Деятельность по обеспечению питанием и напитками 3946,6 3068,1 Информация и телекоммуникации 28647,0 9346,5 Издательская деятельность, производство кино и видеофильмов, телепрограмм, издание звукозаписей, деятельность в сфере радио и телевещания 3877,9 497,9 Телекоммуникации (электросвязь) 14919,9 8633,5 Компьютерное программирование и предоставление других информационных услуг 9849,2 215,1 Операции с недвижимым имуществом 11991,6 740,8 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества 82,1 34,6 Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества 11367,6 600,1 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта 541,9 106,1 Профессиональная, научная и техническая деятельность 15965,6 635,0 Деятельность в сферах права, бухучета, архитектуры и инжиниринга, технические испытания и исследования, деятельность главных управлений (хед-офисов), консультирование по вопросам управления 7095,5 304,2 Научные исследования и разработки 2187,0 25,7 Рекламная деятельность и исследования рынка, другая профессиональная, научная и техническая деятельность, ветеринарная деятельность 6683,1 305,1 Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 9892,9 2326,5 Аренда, прокат и лизинг 1546,3 16,8 Деятельность по трудоустройству 563,0 26,3 Деятельность турагентств, туроператоров, предоставление других услуг по бронированию и связанная с этим деятельность 1271,8 542,6 Деятельность охранных служб и проведения расследований 2302,5 83,0 Обслуживание зданий и территорий 2866,1 1450,6 Административная и вспомогательная офисная деятельность, другие вспомогательные коммерческие услуги 1343,2 207,2 Образование 2998,5 2735,0 дошкольное образование 241,8 239,6 начальное образование 24,0 24,0 среднее образование 339,0 289,0 высшее образование 2071,2 1939,3 другие виды образования 322,5 243,1 Здравоохранение и предоставление социальной помощи 3670,0 2706,7 Здравоохранение 3650,3 2687,7 Предоставление услуг по уходу и социальной помощи 19,7 19,0 Искусство, спорт, развлечения и отдых 1200,2 707,4 Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений 331,1 115,1 Функционирование библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры 107,9 90,5 Организация азартных игр 288,4 288,3 Деятельность в сфере спорта 312,7 129,2 Организация отдыха и развлечений 160,1 84,3 Предоставление других услуг 534,9 189,1 Ремонт компьютеров и оборудования связи 152,5 3,0 Ремонт бытовых изделий и предметов личного потребления 97,7 15,0 Прочие индивидуальные услуги 284,7 171,1

Госстат Украины

¹ Информация по предприятиям, основным видом деятельности которых является предоставление рыночных нефинансовых услуг, без учета объемов услуг, предоставляемых физлицами - предпринимателями

2 Включая НДС

3 Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, зоны проведения АТО в Донецкой и Луганской областях