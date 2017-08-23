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ГФС разъяснила налогообложение отдельных видов доходов физлиц
Государственная фискальная служба (ГФС) разъяснила налогообложение отдельных видов доходов физических лиц.
Об этом ГФС сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
В связи с публикациями в средствах массовой информации о якобы введении новаций в сфере налогообложения доходов физических лиц от продажи "применяемых" товаров ГФС сообщает: статьей 67 Конституции определено, что каждый обязан платить налоги и сборы в порядке и размерах, установленных законом.
Налогообложение доходов физических лиц с 2011 года регулируется Налоговым кодексом.
Статьей 165 кодекса установлен исчерпывающий перечень доходов, которые не включаются в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода плательщика налога - физического лица, то есть не облагаются налогом.
ГФС заявляет, что кодекс не содержит отдельного понятия "бывших в употреблении товаров", однако содержит понятие "товары" - это материальные и нематериальные активы, в том числе земельные участки, земельные доли (паи), а также ценные бумаги и деривативы, используемые в любых операциях, кроме операций по их выпуску (эмиссии) и погашению.
В то же время продажа (реализация) товаров - это любые операции, осуществляемые, в частности по договорам купли-продажи и другим гражданско-правовым договорам, предусматривающим передачу прав собственности на такие товары за плату или компенсацию независимо от сроков ее предоставления.
Сообщается, что при этом деятельность лица, связанная с реализацией товаров, направленная на получение дохода и проводится таким лицом самостоятельно и / или через свои обособленные подразделения, а также через любую другое лицо, действующее в интересах первого лица, в том числе по договорам комиссии, поручения и агентским договорам является хозяйственной деятельностью.
Что касается налогообложения дохода, полученного физическим лицом от продажи, например мобильного телефона, бытовой техники, планшета в т. ч. через сеть Интернет, которые принадлежали такому лицу, в случае если физическое лицо продает такой товар юридическому лицу или самозанятому лицу, или осуществляет продажу посредством комиссионера, которые в понимании кодекса являются налоговыми агентами, то такие налоговые агенты обязаны удерживать налог на доходы физических лиц по ставке 18% и военный сбор - 1,5%.
Если физическое лицо продает такой товар другому физическому лицу, то доход полученный от такой продажи включается в налогооблагаемый доход физического лица (продавца), который обязан подать налоговую декларацию по результатам отчетного налогового года в котором проходила эта продажа, а также уплатить в бюджет налог на доходы физических лиц и военный сбор.
Как сообщали Українські Новини, ранее в СМИ была обнародована информация, согласно которой ГФС ввела налогообложение доходов физлиц, полученных от сдачи в комиссионку б\у вещей.
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