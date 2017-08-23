Финансовые новости
- |
- 23.08.17
- |
- 15:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ отменил лимит на снятие физлицами инвалюты с депозитов
15:39 23.08.2017 |
Национальный банк отменил лимит на снятие физическими лицами иностранной валюты с депозитных банковских счетов.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ, передают Українські Новини.
Отмечается, что физические лица смогут получать наличные в иностранной валюте или банковские металлы с текущих и депозитных счетов через кассы и банкоматы без ограничений по сумме.
С сентября прошлого года действовал лимит, согласно которому 1 клиент в сутки мог получить не более 250 тыс. гривен в эквиваленте.
Сейчас Национальный банк считает возможным полностью снять подобное ограничение, учитывая существенное улучшение ликвидности банковской системы в иностранной валюте и стабилизации валютного рынка.
В то же время такое решение должно способствовать дальнейшему восстановлению доверия вкладчиков к банкам.
Национальный банк также упрощает подход к сберегательным (депозитным) сертификатам на предъявителя.
Снимается запрет на их выпуск, действовавший до сих пор, и отменяется требование погашать их только путем перечисления средств на счет владельца сертификата или предъявителя.
В дополнение, для депозитных сертификатов в иностранной валюте убирается требование к минимальному сроку размещения, который должен составлять не менее 6 месяцев.
В то же время, НБУ добавил в перечень исключений из запрета на досрочное погашение кредитов и займов перед иностранными кредиторам случаи, когда в состав акционеров нерезидента-кредитора, которому осуществляется досрочное погашение, входит иностранное государство или иностранной банк.
Это государство должно входить в перечень стран, имеющих официальную рейтинговую оценку не ниже категории А, подтвержденную в бюллетене одной из ведущих мировых рейтинговых компаний (Fitch Ratings, Standard&Poor's, Moody's).
Для банков Национальный банк упростил расчет ежедневного лимита покупки валюты в собственную позицию в разрезе операций на условиях ТОД, СПОТ и форвард.
Нововведение направлено на стимулирование форвардных операций и дальнейшее развитие инструментов хеджирования валютных рисков.
Указанные шаги по валютной либерализации предусмотрены постановлением правления Национального банка от 22 августа 2017 года №81 "О внесении изменений в постановление правления Национального банка Украины от 13 декабря 2016 года №410".
Они вступают в силу с 24 августа 2017 года.
Как сообщали Українські Новини, 9 августа Национальный банк обнародовал законопроект "О валюте" с собственными предложениями по введению новой модели валютного регулирования.
Национальный банк допускает отмену индивидуальных лицензий для физлиц и регистрацию кредитов от нерезидентов.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Приватбанк будет готов к продаже через 3-5 лет, - и.о. предправления Пахачук
|Зачем Беларуси новый российский кредит
|Почему тактика выжженной земли не принесет боевикам "Л-ДНР" желаемого эффекта
|Оборот розничной торговли Украины в январе-июле вырос на 8% - Госстат
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Чем хуже - тем лучше. Почему Волкер не отреагировал на комплименты Суркова
|Кабмин изменил условия назначения субсидий на коммуналку
|Промпроизводство в Украине в июле-2017 снизилось к июлю-2016 на 2,6% - Госстат
|Новая холодная война с Россией. Что значит план Трампа по Афганистану
|Украина обвинила Россию в нарушении Конвенции ООН по морскому праву из-за строительства Керченского моста
|Для чего Лещенко воюет с Минэкономики за главу Госрезерва
Это интересно
|Хакеры все чаще сдают трояны в аренду
|Hyundai сконцентрируется на электромобилях вместо машин на топливных элементах
|Украинский стартап DMarket по продаже предметов из виртуальных игр на первом этапе ICO привлек около $11,5 млн
|Хакеры взломали Enigma Project и похитили криптовалюту на $475 тыс.
|Названы лучшие места для жизни в Швейцарии
|Экран смартфона Elephone S8 занимает 92,4% площади лицевой панели
|Новая BMW M5: 600 сил, отключаемый полный привод и 3,4 секунды до сотни