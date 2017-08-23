НБУ отменил лимит на снятие физлицами инвалюты с депозитов

Национальный банк отменил лимит на снятие физическими лицами иностранной валюты с депозитных банковских счетов.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ, передают Українські Новини.

Отмечается, что физические лица смогут получать наличные в иностранной валюте или банковские металлы с текущих и депозитных счетов через кассы и банкоматы без ограничений по сумме.

С сентября прошлого года действовал лимит, согласно которому 1 клиент в сутки мог получить не более 250 тыс. гривен в эквиваленте.

Сейчас Национальный банк считает возможным полностью снять подобное ограничение, учитывая существенное улучшение ликвидности банковской системы в иностранной валюте и стабилизации валютного рынка.

В то же время такое решение должно способствовать дальнейшему восстановлению доверия вкладчиков к банкам.

Национальный банк также упрощает подход к сберегательным (депозитным) сертификатам на предъявителя.

Снимается запрет на их выпуск, действовавший до сих пор, и отменяется требование погашать их только путем перечисления средств на счет владельца сертификата или предъявителя.

В дополнение, для депозитных сертификатов в иностранной валюте убирается требование к минимальному сроку размещения, который должен составлять не менее 6 месяцев.

В то же время, НБУ добавил в перечень исключений из запрета на досрочное погашение кредитов и займов перед иностранными кредиторам случаи, когда в состав акционеров нерезидента-кредитора, которому осуществляется досрочное погашение, входит иностранное государство или иностранной банк.

Это государство должно входить в перечень стран, имеющих официальную рейтинговую оценку не ниже категории А, подтвержденную в бюллетене одной из ведущих мировых рейтинговых компаний (Fitch Ratings, Standard&Poor's, Moody's).

Для банков Национальный банк упростил расчет ежедневного лимита покупки валюты в собственную позицию в разрезе операций на условиях ТОД, СПОТ и форвард.

Нововведение направлено на стимулирование форвардных операций и дальнейшее развитие инструментов хеджирования валютных рисков.

Указанные шаги по валютной либерализации предусмотрены постановлением правления Национального банка от 22 августа 2017 года №81 "О внесении изменений в постановление правления Национального банка Украины от 13 декабря 2016 года №410".

Они вступают в силу с 24 августа 2017 года.

Как сообщали Українські Новини, 9 августа Национальный банк обнародовал законопроект "О валюте" с собственными предложениями по введению новой модели валютного регулирования.

Национальный банк допускает отмену индивидуальных лицензий для физлиц и регистрацию кредитов от нерезидентов.