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Почему тактика выжженной земли не принесет боевикам "Л-ДНР" желаемого эффекта
11:00 23.08.2017 |
По всему видно, что пророссийские террористы и российские военные решили изменить линию поведения на оккупированном Донбассе. Если раньше они пытались забрасывать позиции Вооруженных сил Украины и мирные жилища приграничных населенных пунктов максимальным количеством осколочных снарядов (с целью поражения живой силы), то в последние дни перешли на зажигающие снаряды и трассирующие пули с единственной целью: сжечь как можно больше территории так называемой "серой зоны".
Дело в том, что на линии разграничения в так называемой "серой зоне" накопилось немало сухостоя. Пользуясь восточным ветром, который дует в сторону позиций ВСУ, враг всеми возможными способами поджигает поля, кустарники и даже леса перед опорными пунктами украинских военных.
При этом тушить пожары наши военные не могут, потому что сразу после возгорания по наблюдательным пунктам ВСУ начинают "работать" снайперские пары и ведется хаотичный огонь из стрелкового оружия. В итоге, в результате сочетания этих циничных действий террористов, выгорают целые гектары территории, причиняя серьезный вред не только украинским военным, но и биосфере Донбасса.
Это не говоря о мирных поселениях местных жителей, которые также беспощадно сжигаются российскими боевиками. О том, как боевики за один только понедельник сожгли десять домов и нежилых зданий в Зайцево и Жованке мы писали в отдельном материале.
Также в течение последних нескольких дней боевиками была сожжена жилая и нежилая застройка и в других прифронтовых городах и селах. В частности, в понедельник террористы целенаправленно обстреливали зажигательными снарядами жилые кварталы в Водяном Ясиноватского района и в многострадальной Марьинке, а в Приазовье от тактики выжженной земли пострадали позиции ВСУ в районе Водяного, Красногоровки, Павлополя и Талаковки.
Но это все мелочи в сравнении с той трагедией, которая произошла в понедельник в селе Новокаменка на Донбассе, которое расположено вдоль трассы, ведущей на Лисичанск. Оно выгорело дотла. Сообщается, что сначала загорелась сухая трава, затем огонь перекинулся на лесополосу и распространился на дома. Лишь чудом никто не пострадал, однако полностью выгорели четыре жилых дома из пяти, а в пятом сгорели сарай и автомобиль.
Также продолжаются пожары в населенном пункте Пески, в котором вследствие обстрелов с использованием артиллерийского вооружения калибрами 150-мм, 122-мм, 120-мм, танков и БМП-1 уже сгорело около полусотни домов.
Кроме этого в Станично-Луганском районе вообще загорелись 150 гектаров леса. Известно, что пожар длился несколько суток, и лишь около полудня в понедельник, 21 августа, его украинским пожарным таки удалось локализовать, однако полностью потушить не удалось и до сих пор.
Однако, как известно, открытый огонь контролировать очень трудно, особенно в условиях абсолютно сухой степи. Вот и на этот раз преступная деятельность террористов уже обернулась против них самих - они сами невзначай признали, что пожары в "ЛНР" за минувшие сутки "уничтожили более 500 га леса и степи, а также более 100 домов и хозяйственных построек, пострадали шесть жителей республики".
Штаб АТО считает, что с помощью тактики выжженной земли российские наемники пытаются уничтожить инфраструктуру населенных пунктов, урожай, загрязнить и отравить источники питьевой воды на подконтрольной Украине территории.
"Если проанализировать эту тактику врага с обзором на посылы кремлевской пропаганды, можно сделать вывод, что оккупанты пытаются таким образом наказать людей, которые выступили против бреда под названием "Новороссия". А также настроить простых людей против Украины и ВСУ", - отмечают в штабе АТО.
По данным пресс-центра АТО, кремлевские провокаторы пытаются вложить в головы жителей "Л-ДНР", что во всех бедах виноваты ВСУ. Мол: "Не было бы ВСУ - не было бы пожаров. Требуйте от украинских бойцов уйти с занимаемых позиций, и тогда ваше имущество не будет повреждено".
Но согласитесь: довольно наивно на четвертом году войны всерьез возлагать надежды на такие месседжи. И понятно, что это не дает желаемого кремлевским специалистам эффекта. Более того - такая тактика выжженной земли еще больше укореняет в головах жителей Донбасса ненависть как к России, так и к ее прихвостням - "ДНР" и "ЛНР".
Что же касается ущерба от пожаров для ВСУ, то он носит достаточно временный характер. Можно не сомневаться, что украинские военные очень быстро восстановят поврежденные огнем позиции, а после того, как это произойдет - они получат перед своими наблюдательными пунктами гектары голой степи, через которые уже не смогут так свободно шастать и незаметно подкрадываться к их позициям вражеские ДРГ.
Можно было бы еще вспомнить, что тактика выжженной земли в международном праве номинально считается военным преступлением, однако террористам и их кремлевским кураторам на это, судя по всему, наплевать. Они такие преступления совершают с первых дней вооруженного противостояния на Донбассе, поэтому им, наверное, не принципиально - одной статьей больше, одной меньше. Террористы - они и есть террористы.
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