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Оборот розничной торговли Украины в январе-июле вырос на 8% - Госстат
09:02 23.08.2017 |
Товарооборот розничной торговли Украины без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции в январе-июле 2017 года в сопоставимых ценах увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщила Государственная служба статистики в понедельник.
Как сообщает Госстат, в июле по сравнению с июнем текущего года этот показатель увеличился на 6,7%, по сравнению с июлем-2016 -на 6,8%.
По данным статведомства, в номинальном выражении розничный товарооборот за январь-июль текущего года составил 433,825 млрд грн.
Наибольший рост оборота розничной торговли в январе-июле 2017 года зафиксирован в Закарпатской (на 21%), Винницкой (на 17,7%), Одесской (на 12,8%), Сумской (на 10,8%), Николаевской (на 10,6%), Львовской (на 9,5%), Черкасской (на 9,5%), Полтавской (на 9,4%) областях.
Лидерами по абсолютным показателям объема розничного товарооборота за указанный период стали: Киев (84,5 млрд грн), Днепропетровская (38,6 млрд грн), Харьковская (34,8 млрд грн), Одесская (33,8 млрд грн), Киевская (28,8 млрд грн) и Львовская (26,8 млрд грн) области.
По данным статведомства, в Донецкой области розничный товарооборот возрос на 5,1% - до 12,4 млрд грн, Луганской -на 1,9%, до 3,2 млрд грн (без учета зоны проведения АТО).
Госстат уточняет, что розничный товарооборот предприятий (юрлиц) в июле 2017 года увеличился на 6,6% по сравнению с июлем-2016 года - до 49,4 млрд грн, за семь месяцев - на 7,5%, до 311,84 млрд грн.
Оптовый товарооборот предприятий (юрлиц) в январе-июле этого года вырос на 1,6% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года - более чем до 1 трлн грн
Оборот розничной торговли в январе-июле 2017г:¹
|Оборот розничной торговли в январе-июле 2017 (млн. грн)
|Индексы физического объема оборота розничной торговли в июле 2017 к июлю- 2016 (в сопоставимых ценах), %
|Индексы физического объема оборота розничной торговли в январе-июле 2017 к январю-июлю- 2016 (в сопоставимых ценах), %
|Украина²
|433824.9
|106.8
|108
|Винницкая
|11215.9
|122
|117.7
|Волынская
|8098.7
|98.5
|90.9
|Днепропетровская
|38589
|104.2
|107.6
|Донецкая³
|12421.4
|105.1
|103.8
|Житомирская
|10774.6
|96.8
|104.3
|Закарпатская
|9801.5
|122
|121
|Запорожская
|19422.2
|109.6
|106.2
|Ивано-Франковская
|10170.9
|104.8
|104.1
|Киевская
|28763.2
|102.1
|107.6
|Кировоградская
|8124.7
|95.9
|103.7
|Луганская³
|3159.6
|101.9
|101.3
|Львовская
|26837.9
|111.5
|109.5
|Николаевская
|10054.4
|99.3
|110.6
|Одесская
|33783.7
|107.5
|112.8
|Полтавская
|13685.3
|106.8
|109.4
|Ривненская
|7996.9
|100.9
|102.2
|Сумская
|8689.2
|101.5
|110.8
|Тернопольская
|6262.9
|101.1
|98.8
|Харьковская
|34843.8
|107.8
|105.5
|Херсонская
|9827
|106.7
|107.1
|Хмельницкая
|10709.2
|107.4
|105.3
|Черкасская
|10478.6
|106.4
|109.5
|Черновицкая
|7213.2
|103.5
|105.8
|Черниговская
|8446.1
|97.6
|103.1
|Киев
|84455
|108.7
|108.8
¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.
2 - Включая данные розничного товарооборота предприятий (юрлиц и физических лиц-предпринимателей), основным видом экономической деятельности которых является розничная торговля
3 - Данные могут быть уточнены
Данные Госстат
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