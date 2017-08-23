Оборот розничной торговли Украины в январе-июле вырос на 8% - Госстат

Товарооборот розничной торговли Украины без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции в январе-июле 2017 года в сопоставимых ценах увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщила Государственная служба статистики в понедельник.

Как сообщает Госстат, в июле по сравнению с июнем текущего года этот показатель увеличился на 6,7%, по сравнению с июлем-2016 -на 6,8%.

По данным статведомства, в номинальном выражении розничный товарооборот за январь-июль текущего года составил 433,825 млрд грн.

Наибольший рост оборота розничной торговли в январе-июле 2017 года зафиксирован в Закарпатской (на 21%), Винницкой (на 17,7%), Одесской (на 12,8%), Сумской (на 10,8%), Николаевской (на 10,6%), Львовской (на 9,5%), Черкасской (на 9,5%), Полтавской (на 9,4%) областях.

Лидерами по абсолютным показателям объема розничного товарооборота за указанный период стали: Киев (84,5 млрд грн), Днепропетровская (38,6 млрд грн), Харьковская (34,8 млрд грн), Одесская (33,8 млрд грн), Киевская (28,8 млрд грн) и Львовская (26,8 млрд грн) области.

По данным статведомства, в Донецкой области розничный товарооборот возрос на 5,1% - до 12,4 млрд грн, Луганской -на 1,9%, до 3,2 млрд грн (без учета зоны проведения АТО).

Госстат уточняет, что розничный товарооборот предприятий (юрлиц) в июле 2017 года увеличился на 6,6% по сравнению с июлем-2016 года - до 49,4 млрд грн, за семь месяцев - на 7,5%, до 311,84 млрд грн.

Оптовый товарооборот предприятий (юрлиц) в январе-июле этого года вырос на 1,6% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года - более чем до 1 трлн грн



Оборот розничной торговли в январе-июле 2017г:¹

Оборот розничной торговли в январе-июле 2017 (млн. грн) Индексы физического объема оборота розничной торговли в июле 2017 к июлю- 2016 (в сопоставимых ценах), % Индексы физического объема оборота розничной торговли в январе-июле 2017 к январю-июлю- 2016 (в сопоставимых ценах), % Украина² 433824.9 106.8 108 Винницкая 11215.9 122 117.7 Волынская 8098.7 98.5 90.9 Днепропетровская 38589 104.2 107.6 Донецкая³ 12421.4 105.1 103.8 Житомирская 10774.6 96.8 104.3 Закарпатская 9801.5 122 121 Запорожская 19422.2 109.6 106.2 Ивано-Франковская 10170.9 104.8 104.1 Киевская 28763.2 102.1 107.6 Кировоградская 8124.7 95.9 103.7 Луганская³ 3159.6 101.9 101.3 Львовская 26837.9 111.5 109.5 Николаевская 10054.4 99.3 110.6 Одесская 33783.7 107.5 112.8 Полтавская 13685.3 106.8 109.4 Ривненская 7996.9 100.9 102.2 Сумская 8689.2 101.5 110.8 Тернопольская 6262.9 101.1 98.8 Харьковская 34843.8 107.8 105.5 Херсонская 9827 106.7 107.1 Хмельницкая 10709.2 107.4 105.3 Черкасская 10478.6 106.4 109.5 Черновицкая 7213.2 103.5 105.8 Черниговская 8446.1 97.6 103.1 Киев 84455 108.7 108.8

¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

2 - Включая данные розничного товарооборота предприятий (юрлиц и физических лиц-предпринимателей), основным видом экономической деятельности которых является розничная торговля

3 - Данные могут быть уточнены

Данные Госстат