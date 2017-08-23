Промпроизводство в Украине в июле-2017 снизилось к июлю-2016 на 2,6% - Госстат

Промышленное производство в Украине в июле 2017 года снизилось на 2,6% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года, тогда как в июне рост составлял 3,8%, в мае - 1,2%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

Согласно его данным, это связано с зафиксированным в июле спадом в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 9,4%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - на 10,2%, тогда как перерабатывающая промышленность продемонстрировала рост на 2,5%.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в июле-2017 к июлю-2016 сократилось на 2,2%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в июле этого года промышленное производство выросло на 0,3%, а с учетом сезонного фактора - снизилось на 1,3%.

Согласно сообщению, в целом за семь месяцев 2017 года промышленное производство в Украине упало на 0,7% к аналогичному периоду 2016 года. В добывающей промышленности и разработке карьеров зафиксировано снижение на 6,5%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - на 6,3%, тогда как в перерабатывающей промышленности рост составил 3,5%.

По данным Госстата, в январе-июле текущего года наибольший положительный результат в промышленности зафиксирован в Одесской (18%), Киевской (13,9%) Кировоградской (12,9%), Житомирской (12,2%), Харьковской (9%), Винницкой (8,8%), Ривненской (8,5%), Запорожской (7,8%), Волынской (7,6%) и Ивано-Франковской (7,1%) областях.

Как отмечает статведомство, в Луганской области промпроизводство в январе-июле 2017 года снизилось на 24% по сравнению с январем-июлем 2016 года, в Донецкой области - на 12,9%, в том числе в июле-2017 по сравнению с июлем-2016 в Луганской области спад составил 20%, в Донецкой - 19,3% (без учета зоны проведения АТО).

Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2016 году выросло на 2,4% после длившегося четыре года спада: в 2015 году оно сократилось на 13%, в 2014 году - на 10,1%, в 2013 году - на 4,3%, в 2012 году - на 0,7%.



Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе-июле 2017г.





июль 2017 к июню 2017, % июль 2017 к июлю 2016, % январь-июль 2017 к январю-июлю 2016, % Справочно январь-июль 2016 к январю-июлю 2015, % Промышленность всего 100,3 97,4 99,3 102,3 Добывающая и перерабатывающая промышленность 99,6 98,8 100,3 102,7 Добывающая промышленность и разработка карьеров 99,2 90,6 93,5 100,4 - добыча каменного и бурого угля 98,6 73,2 86,4 105,9 - добыча сырой нефти и природного газа 98,1 98,9 100,7 96,3 - добыча металлических руд 99,8 92,3 90,8 99,9 Перерабатывающая промышленность 99,7 102,5 103,5 103,8 в том числе Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 98,0 100,4 104,6 101,2 Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов 94,5 103,5 107,3 102,3 Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 103,7 101,1 103,5 100,9 Производство кокса, и продуктов нефтепереработки, 105,1 88,4 82,4 115,5 Производство химических изделий и химической продукции 133,4 126,7 101,4 101,1 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 90,8 108,5 101,2 105,7 Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции 102,4 104,8 107,2 109,3 Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 101,7 95,1 97,0 109,4 Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 97,5 109,1 107,7 100,0 производство компьютеров, электрической и оптической продукции 64,9 84,6 109,6 108,1 производство электрического оборудования 102,3 99,9 100,9 99,4 Производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группам 102,1 109,5 107,3 98,7 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 99,9 121,5 111,7 100,6 Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 91,5 101,9 109,1 104,1 Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 106,2 88,1 93,7 100,3

Данные: Госстат

Производство важнейших видов промышленной продукции в Украине за июль 2017 года