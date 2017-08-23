Промпроизводство в Украине в июле-2017 снизилось к июлю-2016 на 2,6% - Госстат

|ед изм
|произведено за январь-июль 2017.
|произведено за июль 2017
|июль 2017 к июню 2017, %
|июль 2017 к июлю 2016, %
|январь-июль 2017 к январю-июлю 2016,%
|Добывающая промышленность
|Уголь каменный
|млн тонн
|14,4
|1,9
|98,1
|73,1
|87,8
|Нефть сырая
|тыс тонн
|910
|115
|86,1
|84,8
|95,0
|Газовый конденсат природный, полученный из месторождений газа природного
|тыс тонн
|385
|52,8
|98,9
|100,6
|105,4
|Газ природный сжиженный или в газообразном состоянии
|млрд куб м
|11,6
|1,7
|102,7
|103,7
|101,7
|Руды железные неагломерированные
|млн тонн
|96,1
|14,1
|104,4
|101,9
|96,5
|Концентраты железорудные неагломерированные
|млн тонн
|35,4
|5,0
|103,3
|97,3
|94,0
|Концентраты железорудные агломерированные
|млн тонн
|28,5
|4,1
|95,5
|87,8
|85,4
|Известняк, флюс известняковый и прочий известняковый камень для изготовления извести и цемента
|млн тонн
|3,7
|0,6
|97,9
|97,3
|80,4
|Пески природные
|млн тонн
|5,3
|1,2
|112,7
|95,6
|102,5
|Гранулы, щебень (камень дробленый), крошка и порошок галька, гравий
|млн тонн
|27,7
|4,8
|99,7
|106,1
|116,0
|Соль и хлорид натрия чистый, вода морская
|тыс тонн
|948
|124
|86,5
|67,4
|114,2
|Перерабатывающая промышленность
|Мясо крупного рогатого скота свежее или охлажденное
|тыс тонн
|29,7
|4,2
|95,9
|77,1
|101,5
|Мясо крупного рогатого скота мороженное
|тыс тонн
|7,5
|1,2
|102,2
|121,8
|123,6
|Свинина свежая или охлажденная
|тыс тонн
|142
|20,2
|102,2
|95,3
|97,3
|Свинина мороженная
|тыс тонн
|8,6
|1,2
|87,9
|186,5
|117,8
|Мясо домашней птицы, свежие или охлажденные
|тыс тонн
|491
|58,8
|98,3
|101,4
|118,7
|Мясо домашней птицы, мороженные
|тыс тонн
|113
|15,5
|100,3
|91,9
|77,8
|Колбасные изделия
|тыс тонн
|137
|21,8
|106,9
|105,5
|104,8
|Соки фруктовые и овощные
|тыс тонн
|117
|18,6
|110,9
|116,2
|102,5
|Смеси соков фруктовых и овощных
|тыс.тонн
|113
|13,8
|84,3
|93,9
|94,9
|Овощи консервированные натуральные
|тыс тонн
|25,5
|8,7
|142,8
|79,0
|99,97
|Масло подсолнечное нерафинированное
|тыс тонн
|3184
|314
|69,6
|146,4
|136,0
|Маргарины и жиры пищевые
|тыс тонн
|125
|15,7
|84,4
|100,2
|128,7
|Молоко обработанное жидкое
|тыс тонн
|548
|83,4
|108,8
|96,2
|100,04
|Масло сливочное
|тыс тонн
|64,1
|11,6
|99,99
|106,4
|104,9
|Сыр свежий неферментированный, включая творожную сыворотку и кисломолочный сыр
|тыс тонн
|39,2
|5,1
|97,5
|93,0
|95,2
|Сыры плавленые
|тыс тонн
|70,1
|10,5
|103,5
|111,9
|104,9
|Йогурт и другие ферментированные или сквашенное молоко и сливки
|тыс тонн
|240
|35,3
|101,3
|89,9
|94,4
|Мука
|тыс тонн
|1066
|150
|98,8
|97,6
|100,1
|Хлеб и хлебобулочные изделия
|тыс тонн
|608
|89,8
|103,2
|94,3
|92,8
|Печенье и вафли
|тыс тонн
|146
|20,5
|101,1
|107,4
|108,4
|Шоколад и другие готовые продукты с содержанием какао, в упаковках менее 2 кг
|тыс тонн
|83,9
|11,3
|122,0
|113,2
|103,1
|Кондитерские изделия, из сахара, включая белый шоколад, без содержания какао
|тыс тонн
|100
|15,5
|102,9
|90,4
|96,4
|Соусы и продукты для приготовления соусов
|тыс тонн
|80,7
|10,6
|86,8
|93,1
|98,7
|Спрэды и смеси жировые с содержанием массовой доли жира от 50% до 85%
|тыс тонн
|13,0
|1,8
|99,3
|85,0
|74,5
|Продукты молокосодержащие
|тыс тонн
|78,3
|11,7
|99,7
|99,2
|98,5
|Коньяки, бренды
|тыс дал
|1052
|143
|112,0
|98,2
|80,6
|Водка с содержанием спирта менее 45,4%
|тыс дал
|7333
|897
|95,8
|87,9
|81,1
|Ликеры и другие спиртные напитки
|тыс дал
|3474
|587
|110,5
|118,5
|111,0
|Пиво солодовое, кроме пива безалкогольного и пива с содержанием алкоголя менее 0,5%
|млн дал
|108
|19,9
|101,7
|87,7
|96,2
|Воды натуральные минеральные
|негазированные
|млн дал
|27,3
|5,2
|113,7
|103,6
|108,5
|газированные
|млн дал
|44,1
|7,8
|98,1
|77,7
|98,8
|Напитки безалкогольные
|млн дал
|86,0
|16,5
|94,9
|99,3
|117,5
|Сигареты, содержащие табак, или смеси табака с заменителями табака
|млрд шт
|49,9
|8,0
|108,9
|91,0
|89,9
|Пряжа хлопчатобумажная
|тонн
|1069
|141
|104,4
|66,5
|70,7
|Ткани шерстяные, хлопчатобумажные, из нитей синтетических и искусственных
|тыс кв м
|55098
|7827
|111,7
|114,2
|113,2
|Одеяла и пледы дорожные
|тыс шт
|1338
|176
|78,1
|87,0
|100,8
|Белье постельное
|тыс шт
|5911
|728
|82,7
|106,8
|116,4
|Материалы нетканые и изделия из материалов нетканых, кроме одежды
|Тонн
|11093
|1796
|96,0
|107,9
|108,6
|Костюмы, комплекты, пиджаки, блейзеры, юбки, комбинезоны и полукомбинезоны, бриджи и шорты трикотажные женские
|тыс шт
|1579
|220
|81,7
|84,2
|90,7
|Пальто, полупальто, плащи, накидки мужские и мальчиковые
|тыс шт
|191
|34,2
|96,3
|87,5
|113,5
|Костюмы и комплекты мужские и мальчиковые кроме трикотажных
|тыс шт
|201
|22,4
|75,7
|102,3
|100,2
|Пиджаки, блейзеры мужские и мальчиковые кроме трикотажных
|тыс шт
|444
|66,3
|83,9
|77,6
|97,9
|Пальто и плащи женские и девичьи
|тыс шт
|401
|111
|125,1
|94,0
|90,8
|Трикотаж бельевой
|тыс шт
|7885
|1036
|84,9
|100,9
|109,7
|Изделия чулочно-носочные трикотажные машинного или ручного вязания
|тыс пар
|30618
|3789
|61,9
|130,0
|105,8
|Обувь
|тыс пар
|14160
|1849
|95,9
|114,2
|102,0
|Древесина, вдоль распиленная или расколотая, толщиной более 6 мм
|тыс куб м
|997
|147
|96,0
|101,8
|103,1
|Фанера клееная, панели фанерованные
|тыс куб м
|108
|16,5
|105,3
|109,2
|106,7
|Плиты древесностружечные необработанные
|тыс куб м условн
|763
|116
|99,7
|101,7
|104,5
|Паркет деревянный щитовой
|тыс кв м
|259
|36,5
|104,6
|76,2
|92,9
|Окна и их рамы, двери балконные и, их рамы, двери и их коробки и пороги деревянные
|тыс кв м
|535
|122
|135,5
|139,7
|117,5
|Бумага для изготовления гигиенических или косметических салфеток, полотенец, пеленок, скатертей, вата целлюлозная и полотно из волокон целлюлозны
|тыс тонн
|80,2
|11,5
|102,2
|106,0
|103,0
|Бумага оберточная сульфитная и немелованная другая (кроме бумаги для письма, печати или др.)
|тыс тонн
|266
|39,9
|96,6
|99,8
|113,8
|Бумага и картон гофрированные, в рулонах или листах
|тыс тонн
|86,6
|13,3
|101,7
|102,9
|106,3
|Коробки, ящики из гофрированной бумаги и картона
|тыс тонн
|241
|36,8
|101,0
|106,1
|107,9
|Коробки и ящики, складные, из бумаги или картона негофрированных
|тыс тонн
|45,8
|7,1
|112,0
|111,6
|111,8
|Бумага туалетная
|тыс.тонн
|60,0
|8,7
|97,9
|100,1
|102,9
|Обои и изделия из бумаги для покрытия стен; бумага прозрачная для окон
|тыс.тонн
|24,8
|4,8
|108,1
|94,6
|99,6
|Кокс и полукокс из каменного угля
|млн тонн
|5,9
|0,9
|104,8
|84,7
|78,0
|Мазуты топочные тяжелые
|тыс тонн
|41,8
|6,1
|107,0
|101,7
|101,2
|Масла и смазки нефтяные, дистилляты нефтяные тяжелые
|тыс тонн
|41,6
|7,2
|120,0
|135,8
|123,8
|Пропан и бутан сжиженные
|тыс тонн
|188
|24,4
|97,6
|91,4
|103,1
|Красители синтетические органические
|тонн
|5322
|824
|84,3
|94,4
|120,4
|Металлоиды (неметаллы)
|тыс тонн
|53,3
|8,3
|115,4
|132,0
|110,4
|Серная кислота
|тыс тонн
|279
|34,4
|96,5
|64,2
|86,9
|Спирт этиловый неденатурированный 80%
|млн далл
|4,6
|0,5
|61,2
|69,8
|88,8
|Краски и лаки на основе полиакриловых или виниловых полимеров
|тыс тонн
|45,7
|7,8
|105,3
|97,7
|104,4
|Краски и лаки на основе полиэфиров, акриловых и виниловых полимеров, в неводной среде; растворы
|тыс тонн
|44,1
|7,5
|102,5
|105,3
|100,2
|Мыло, вещества и средства поверхностно-активные органические
|тыс тонн
|6,6
|1,1
|109,9
|101,0
|104,8
|Средства моющие и чистящие средства
|тыс тонн
|96,5
|14,9
|93,5
|83,3
|98,3
|Препараты лекарственные:
|содержащие пенициллин и др. антибиотики
|тонн
|679
|108
|120,9
|112,8
|86,0
|гормональные не содержащие антибиотики
|тонн
|78,8
|9,1
|64,1
|111,0
|113,1
|алкалоидные не содержащие гормоны или антибиотики
|тыс тонн
|26,9
|4,0
|90,8
|106,2
|100,7
|Плиты, листы, пленка, фольга и ленты пластмассовые неармированные или некомбинированные с др. материалами
|тыс тонн
|97,1
|15,3
|106,4
|103,9
|102,5
|Плиты и плитки керамические
|млн кв м
|30,6
|4,6
|104,6
|124,2
|128,6
|Кирпич неогнеупорный керамический строительный
|тыс. куб м
|1059
|210
|98,4
|100,2
|99,9
|Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент безклинкерный шлаковый и цементы гидравлические подобные
|тыс тонн
|5329
|1050
|104,1
|105,6
|103,1
|Известь негашеная, гашеная и гидравлическая
|тыс тонн
|1141
|162
|101,8
|79,3
|84,9
|Блоки и кирпич из цемента, искусственного камня или бетона для строительства
|тыс тонн
|1957
|304
|101,2
|95,0
|101,8
|Элементы конструкций сборные для строительства из цемента, бетона или искусственного камня
|тыс тонн
|2500
|365
|97,4
|85,0
|93,4
|Растворы бетонные, готовые к использованию
|млн тонн
|9,0
|1,6
|102,5
|109,5
|119,2
|Смеси строительные сухие
|тыс тонн
|834
|166
|106,1
|114,9
|101,3
|Изделия из асфальта или аналогичного материала в рулонах
|млн. кв м
|20,5
|4,8
|106,0
|128,1
|147,3
|Чугун
|тыс тонн
|10948
|1549
|102,5
|73,6
|78,1
|Сталь без полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем
|тыс тонн
|6175
|975
|116,5
|107,8
|92,7
|Полуфабрикаты, полученные беспрерывным литьем
|тыс тонн
|5614
|492
|65,0
|41,8
|71,3
|Полуфабрикаты катанные и кованные
|тыс тонн
|3296
|533
|122,2
|108,9
|88,4
|Прокат готовых черных металлов
|тыс тонн
|6938
|985
|106,1
|93,4
|90,6
|из него
|прокат плоский горячекатаный из стали нелегированной шириной не менее 600мм
|тыс тонн
|2606
|398
|108,3
|112,2
|99,6
|прокат плоский горячекатаный из стали легированной (кроме нержавеющей) шириной не менее 600мм
|тыс тонн
|448
|69,3
|107,5
|74,1
|71,0
|профили незамкнутые из стали нелегированной, горячекатаные, горячетянутые или прессованные (экструдированные)
|тыс тонн
|521
|77,2
|116,8
|102,2
|92,6
|Трубы и трубки, профили пустотелые стальные
|тыс тонн
|685
|110
|101,7
|127,3
|122,5
|Проволока из стали
|тыс тонн
|160
|24,8
|107,5
|91,0
|99,8
|Конструкции сборные строительные из чугуна или стали
|тыс тонн
|25,0
|4,6
|148,9
|164,8
|131,4
|Конструкции прочие и их части, плиты, прутки, уголки, профили и изделия подобные, из металлов черных или алюминия
|тыс тонн
|145
|20,9
|97,4
|109,9
|108,1
|Радиаторы центрального отопления без электроподогрева из черных металлов
|тонн
|3276
|653
|160,0
|198,5
|192,5
|Котлы центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления, из черных металлов
|тыс шт
|87,2
|15,6
|114,8
|78,1
|102,1
|Резервуары, цистерны, баки и контейнеры подобные, из металлов черных или алюминия, вместимостью более 300 л
|тыс тонн
|12,2
|2,2
|100,4
|177,3
|238,0
|Приборы полупроводниковые
|тыс.шт.
|752
|334
|950,9
|114,4
|51,8
|Приборы для контроля других электрических величин
|тыс. шт.
|215
|19,7
|47,8
|123,8
|96,2
|Счетчики электроэнергии, включая калибровочные
|тыс. шт.
|3224
|462
|102,3
|117,3
|137,9
|Инструменты и аппаратура для автоматического регулирования и управления, гидравлическая и пневматическая
|тыс. шт.
|564
|93,1
|82,0
|145,5
|119,1
|Приборы и аппаратура для автоматического регулирования и управления
|тыс. шт.
|43,8
|8,6
|146,7
|179,2
|120,1
|Электродвигатели мощностью не более 37.5 Вт двигатели постоянного тока другие и генераторы постоянного тока
|тыс. шт.
|6,1
|0,9
|94,8
|89,4
|73,0
|Электродвигатели переменного тока однофазные, мощностью не более 750 Вт
|тыс. шт.
|38,1
|5,9
|100,1
|101,3
|111,4
|Электродвигатели переменного тока многофазные, мощностью не более 750 Вт
|тыс. шт.
|65,0
|10,4
|124,5
|74,3
|77,2
|Трансформаторы электрические
|млн шт
|6,2
|1,0
|91,2
|107,0
|145,9
|Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических схем на напряжение более 1000 В
|тыс шт
|146
|26,1
|104,1
|138,2
|129,2
|Аккумуляторы электрические свинцовые для запуска поршневых двигателей внутреннего сгорания
|тыс.шт
|957
|150
|130,4
|137,2
|136,5
|Провод изолированный обмоточный
|тонн
|2908
|447
|111,5
|93,5
|95,2
|Проводники электрические напряжением до 1000 В
|тыс км
|240
|33,6
|90,3
|110,0
|105,4
|Проводники изолированные электр., напряжением свыше 1000 В
|км
|2279
|403
|150,9
|114,5
|127,3
|Стиральные машины, сушки
|тыс.шт
|149
|20,5
|91,9
|132,8
|75,2
|Насосы погружные, одноступенчатые дренажные и канализационные,
|тыс.шт
|39,2
|6,5
|79,8
|92,8
|76,1
|Насосы погружные, многоступенчатые
|тыс.шт
|70,9
|12,2
|81,8
|87,1
|95,3
|Валы другие (кроме коленчатых и карданных)
|тыс.шт
|1,2
|0,3
|182,4
|60,4
|42,9
|Грузоподъемники и конвейеры, пневматические и другой непрерывного действия, для грузов и материалов
|шт
|2740
|424
|97,2
|82,8
|119,2
|Оборудование холодильное или морозильное и насосы тепловые, кроме оборудования подобного бытового
|тыс шт
|90,4
|10,3
|118,9
|139,1
|126,8
|Машины и аппараты фильтровальные или очистительные для жидкости
|тыс шт
|78,5
|10,8
|99,7
|702,0
|554,8
|Тракторы для сельского и лесного хозяйства
|шт
|3134
|385
|88,5
|124,6
|114,3
|Плуги отвальные
|шт
|971
|138
|176,9
|106,2
|92,3
|Рыхлители и культиваторы
|шт
|2570
|90
|52,3
|76,9
|100,4
|Бороны дисковые
|шт
|1654
|305
|127,1
|100,7
|127,3
|Сеялки
|шт
|2548
|288
|132,7
|91,4
|101,2
|Станки для обработки дерева
|шт
|577
|77
|90,6
|102,7
|93,5
|Валки для прокатных станов
|шт
|3652
|654
|114,3
|161,1
|138,1
|Машины для сортировки, смешивания, дробления
|шт
|573
|127
|130,9
|167,1
|99,1
|Бетономешалки
|шт
|4033
|587
|100,2
|72,4
|99,7
|Промышленное оборудование для переработки мяса птицы
|шт
|7979
|1432
|156,8
|101,1
|111,8
|Автотранспортные средства для перевозки 10 и более людей
|шт
|470
|60
|84,5
|142,9
|265,5
|Автомобили грузовые
|шт
|594
|108
|106,9
|251,2
|307,8
|Прицепы и полуприцепы (кроме жилых или для туризма)
|тыс шт
|13,0
|2,1
|90,5
|90,1
|90,2
|Вагоны грузовые и вагоны-платформы, ж/д или трамвайные, несамоходные
|шт
|2855
|651
|170,4
|496,9
|229,5
|Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|Электроэнергия
|млрд кВт-ч
|91,7
|11,7
|102,8
|93,0
|98,1
|в т.ч. произведенная:
|тепловыми электростанциями и теплоэлектроцентралями
|32,3
|4,5
|117,2
|69,6
|78,2
|атомными электростанциями
|52,2
|6,6
|97,7
|118,6
|114,1
|гидроэлектростанциями
|6,4
|0,5
|73,7
|103,1
|113,4
|другими электростанциями (ветровыми, солнечными)
|0,8
|0,1
|107,5
|115,1
|101,2
Данные: Госстат Украины. Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части зоны проведения антитеррористической операции.