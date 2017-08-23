Промпроизводство в Украине в июле-2017 снизилось к июлю-2016 на 2,6% - Госстат

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Промпроизводство в Украине в июле-2017 снизилось к июлю-2016 на 2,6% - Госстат

 

Промышленное производство в Украине в июле 2017 года снизилось на 2,6% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года, тогда как в июне рост составлял 3,8%, в мае - 1,2%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

Согласно его данным, это связано с зафиксированным в июле спадом в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 9,4%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - на 10,2%, тогда как перерабатывающая промышленность продемонстрировала рост на 2,5%.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в июле-2017 к июлю-2016 сократилось на 2,2%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в июле этого года промышленное производство выросло на 0,3%, а с учетом сезонного фактора - снизилось на 1,3%.

Согласно сообщению, в целом за семь месяцев 2017 года промышленное производство в Украине упало на 0,7% к аналогичному периоду 2016 года. В добывающей промышленности и разработке карьеров зафиксировано снижение на 6,5%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - на 6,3%, тогда как в перерабатывающей промышленности рост составил 3,5%.

По данным Госстата, в январе-июле текущего года наибольший положительный результат в промышленности зафиксирован в Одесской (18%), Киевской (13,9%) Кировоградской (12,9%), Житомирской (12,2%), Харьковской (9%), Винницкой (8,8%), Ривненской (8,5%), Запорожской (7,8%), Волынской (7,6%) и Ивано-Франковской (7,1%) областях.

Как отмечает статведомство, в Луганской области промпроизводство в январе-июле 2017 года снизилось на 24% по сравнению с январем-июлем 2016 года, в Донецкой области - на 12,9%, в том числе в июле-2017 по сравнению с июлем-2016 в Луганской области спад составил 20%, в Донецкой - 19,3% (без учета зоны проведения АТО).

Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2016 году выросло на 2,4% после длившегося четыре года спада: в 2015 году оно сократилось на 13%, в 2014 году - на 10,1%, в 2013 году - на 4,3%, в 2012 году - на 0,7%.


Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе-июле 2017г.


  июль 2017 к июню 2017, % июль 2017 к июлю 2016, % январь-июль 2017 к январю-июлю 2016, % Справочно январь-июль 2016 к январю-июлю 2015, %
Промышленность всего 100,3 97,4 99,3 102,3
Добывающая и перерабатывающая промышленность 99,6 98,8 100,3 102,7
Добывающая промышленность и разработка карьеров 99,2 90,6 93,5 100,4
- добыча каменного и бурого угля 98,6 73,2 86,4 105,9
- добыча сырой нефти и природного газа 98,1 98,9 100,7 96,3
- добыча металлических руд 99,8 92,3 90,8 99,9
Перерабатывающая промышленность 99,7 102,5 103,5 103,8
в том числе     
Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 98,0 100,4 104,6 101,2
Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов 94,5 103,5 107,3 102,3
Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 103,7 101,1 103,5 100,9
Производство кокса, и продуктов нефтепереработки, 105,1 88,4 82,4 115,5
Производство химических изделий и химической продукции 133,4 126,7 101,4 101,1
Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 90,8 108,5 101,2 105,7
Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции 102,4 104,8 107,2 109,3
Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 101,7 95,1 97,0 109,4
Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 97,5 109,1 107,7 100,0
производство компьютеров, электрической и оптической продукции 64,9 84,6 109,6 108,1
производство электрического оборудования 102,3 99,9 100,9 99,4
Производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группам 102,1 109,5 107,3 98,7
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 99,9 121,5 111,7 100,6
Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 91,5 101,9 109,1 104,1
Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 106,2 88,1 93,7 100,3

Данные: Госстат

Производство важнейших видов промышленной продукции в Украине за июль 2017 года

 ед измпроизведено за январь-июль 2017.произведено за июль 2017июль 2017 к июню 2017, %июль 2017 к июлю 2016, %январь-июль 2017 к январю-июлю 2016,%
Добывающая промышленность      
Уголь каменный млн тонн 14,4 1,9 98,1 73,1 87,8
Нефть сырая тыс тонн 910 115 86,1 84,8 95,0
Газовый конденсат природный, полученный из месторождений газа природного тыс тонн 385 52,8 98,9 100,6 105,4
Газ природный сжиженный или в газообразном состоянии млрд куб м 11,6 1,7 102,7 103,7 101,7
Руды железные неагломерированные млн тонн 96,1 14,1 104,4 101,9 96,5
Концентраты железорудные неагломерированные млн тонн 35,4 5,0 103,3 97,3 94,0
Концентраты железорудные агломерированные млн тонн 28,5 4,1 95,5 87,8 85,4
Известняк, флюс известняковый и прочий известняковый камень для изготовления извести и цемента млн тонн 3,7 0,6 97,9 97,3 80,4
Пески природные млн тонн 5,3 1,2 112,7 95,6 102,5
Гранулы, щебень (камень дробленый), крошка и порошок галька, гравий млн тонн 27,7 4,8 99,7 106,1 116,0
Соль и хлорид натрия чистый, вода морская тыс тонн 948 124 86,5 67,4 114,2
Перерабатывающая промышленность      
Мясо крупного рогатого скота свежее или охлажденное тыс тонн 29,7 4,2 95,9 77,1 101,5
Мясо крупного рогатого скота мороженное тыс тонн 7,5 1,2 102,2 121,8 123,6
Свинина свежая или охлажденная тыс тонн 142 20,2 102,2 95,3 97,3
Свинина мороженная тыс тонн 8,6 1,2 87,9 186,5 117,8
Мясо домашней птицы, свежие или охлажденные тыс тонн 491 58,8 98,3 101,4 118,7
Мясо домашней птицы, мороженные тыс тонн 113 15,5 100,3 91,9 77,8
Колбасные изделия тыс тонн 137 21,8 106,9 105,5 104,8
Соки фруктовые и овощные тыс тонн 117 18,6 110,9 116,2 102,5
Смеси соков фруктовых и овощных тыс.тонн 113 13,8 84,3 93,9 94,9
Овощи консервированные натуральные тыс тонн 25,5 8,7 142,8 79,0 99,97
Масло подсолнечное нерафинированное тыс тонн 3184 314 69,6 146,4 136,0
Маргарины и жиры пищевые тыс тонн 125 15,7 84,4 100,2 128,7
Молоко обработанное жидкое тыс тонн 548 83,4 108,8 96,2 100,04
Масло сливочное тыс тонн 64,1 11,6 99,99 106,4 104,9
Сыр свежий неферментированный, включая творожную сыворотку и кисломолочный сыр тыс тонн 39,2 5,1 97,5 93,0 95,2
Сыры плавленые тыс тонн 70,1 10,5 103,5 111,9 104,9
Йогурт и другие ферментированные или сквашенное молоко и сливки тыс тонн 240 35,3 101,3 89,9 94,4
Мука тыс тонн 1066 150 98,8 97,6 100,1
Хлеб и хлебобулочные изделия тыс тонн 608 89,8 103,2 94,3 92,8
Печенье и вафли тыс тонн 146 20,5 101,1 107,4 108,4
Шоколад и другие готовые продукты с содержанием какао, в упаковках менее 2 кг тыс тонн 83,9 11,3 122,0 113,2 103,1
Кондитерские изделия, из сахара, включая белый шоколад, без содержания какао тыс тонн 100 15,5 102,9 90,4 96,4
Соусы и продукты для приготовления соусов тыс тонн 80,7 10,6 86,8 93,1 98,7
Спрэды и смеси жировые с содержанием массовой доли жира от 50% до 85% тыс тонн 13,0 1,8 99,3 85,0 74,5
Продукты молокосодержащие тыс тонн 78,3 11,7 99,7 99,2 98,5
Коньяки, бренды тыс дал 1052 143 112,0 98,2 80,6
Водка с содержанием спирта менее 45,4% тыс дал 7333 897 95,8 87,9 81,1
Ликеры и другие спиртные напитки тыс дал 3474 587 110,5 118,5 111,0
Пиво солодовое, кроме пива безалкогольного и пива с содержанием алкоголя менее 0,5% млн дал 108 19,9 101,7 87,7 96,2
Воды натуральные минеральные      
негазированные млн дал 27,3 5,2 113,7 103,6 108,5
газированные млн дал 44,1 7,8 98,1 77,7 98,8
Напитки безалкогольные млн дал 86,0 16,5 94,9 99,3 117,5
Сигареты, содержащие табак, или смеси табака с заменителями табака млрд шт 49,9 8,0 108,9 91,0 89,9
Пряжа хлопчатобумажная тонн 1069 141 104,4 66,5 70,7
Ткани шерстяные, хлопчатобумажные, из нитей синтетических и искусственных тыс кв м 55098 7827 111,7 114,2 113,2
Одеяла и пледы дорожные тыс шт 1338 176 78,1 87,0 100,8
Белье постельное тыс шт 5911 728 82,7 106,8 116,4
Материалы нетканые и изделия из материалов нетканых, кроме одежды Тонн 11093 1796 96,0 107,9 108,6
Костюмы, комплекты, пиджаки, блейзеры, юбки, комбинезоны и полукомбинезоны, бриджи и шорты трикотажные женские тыс шт 1579 220 81,7 84,2 90,7
Пальто, полупальто, плащи, накидки мужские и мальчиковые тыс шт 191 34,2 96,3 87,5 113,5
Костюмы и комплекты мужские и мальчиковые кроме трикотажных тыс шт 201 22,4 75,7 102,3 100,2
Пиджаки, блейзеры мужские и мальчиковые кроме трикотажных тыс шт 444 66,3 83,9 77,6 97,9
Пальто и плащи женские и девичьи тыс шт 401 111 125,1 94,0 90,8
Трикотаж бельевой тыс шт 7885 1036 84,9 100,9 109,7
Изделия чулочно-носочные трикотажные машинного или ручного вязания тыс пар 30618 3789 61,9 130,0 105,8
Обувь тыс пар 14160 1849 95,9 114,2 102,0
Древесина, вдоль распиленная или расколотая, толщиной более 6 мм тыс куб м 997 147 96,0 101,8 103,1
Фанера клееная, панели фанерованные тыс куб м 108 16,5 105,3 109,2 106,7
Плиты древесностружечные необработанные тыс куб м условн 763 116 99,7 101,7 104,5
Паркет деревянный щитовой тыс кв м 259 36,5 104,6 76,2 92,9
Окна и их рамы, двери балконные и, их рамы, двери и их коробки и пороги деревянные тыс кв м 535 122 135,5 139,7 117,5
Бумага для изготовления гигиенических или косметических салфеток, полотенец, пеленок, скатертей, вата целлюлозная и полотно из волокон целлюлозны тыс тонн 80,2 11,5 102,2 106,0 103,0
Бумага оберточная сульфитная и немелованная другая (кроме бумаги для письма, печати или др.) тыс тонн 266 39,9 96,6 99,8 113,8
Бумага и картон гофрированные, в рулонах или листах тыс тонн 86,6 13,3 101,7 102,9 106,3
Коробки, ящики из гофрированной бумаги и картона тыс тонн 241 36,8 101,0 106,1 107,9
Коробки и ящики, складные, из бумаги или картона негофрированных тыс тонн 45,8 7,1 112,0 111,6 111,8
Бумага туалетная тыс.тонн 60,0 8,7 97,9 100,1 102,9
Обои и изделия из бумаги для покрытия стен; бумага прозрачная для окон тыс.тонн 24,8 4,8 108,1 94,6 99,6
Кокс и полукокс из каменного угля млн тонн 5,9 0,9 104,8 84,7 78,0
Мазуты топочные тяжелые тыс тонн 41,8 6,1 107,0 101,7 101,2
Масла и смазки нефтяные, дистилляты нефтяные тяжелые тыс тонн 41,6 7,2 120,0 135,8 123,8
Пропан и бутан сжиженные тыс тонн 188 24,4 97,6 91,4 103,1
Красители синтетические органические тонн 5322 824 84,3 94,4 120,4
Металлоиды (неметаллы) тыс тонн 53,3 8,3 115,4 132,0 110,4
Серная кислота тыс тонн 279 34,4 96,5 64,2 86,9
Спирт этиловый неденатурированный 80% млн далл 4,6 0,5 61,2 69,8 88,8
Краски и лаки на основе полиакриловых или виниловых полимеров тыс тонн 45,7 7,8 105,3 97,7 104,4
Краски и лаки на основе полиэфиров, акриловых и виниловых полимеров, в неводной среде; растворы тыс тонн 44,1 7,5 102,5 105,3 100,2
Мыло, вещества и средства поверхностно-активные органические тыс тонн 6,6 1,1 109,9 101,0 104,8
Средства моющие и чистящие средства тыс тонн 96,5 14,9 93,5 83,3 98,3
Препараты лекарственные:      
содержащие пенициллин и др. антибиотики тонн 679 108 120,9 112,8 86,0
гормональные не содержащие антибиотики тонн 78,8 9,1 64,1 111,0 113,1
алкалоидные не содержащие гормоны или антибиотики тыс тонн 26,9 4,0 90,8 106,2 100,7
Плиты, листы, пленка, фольга и ленты пластмассовые неармированные или некомбинированные с др. материалами тыс тонн 97,1 15,3 106,4 103,9 102,5
Плиты и плитки керамические млн кв м 30,6 4,6 104,6 124,2 128,6
Кирпич неогнеупорный керамический строительный тыс. куб м 1059 210 98,4 100,2 99,9
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент безклинкерный шлаковый и цементы гидравлические подобные тыс тонн 5329 1050 104,1 105,6 103,1
Известь негашеная, гашеная и гидравлическая тыс тонн 1141 162 101,8 79,3 84,9
Блоки и кирпич из цемента, искусственного камня или бетона для строительства тыс тонн 1957 304 101,2 95,0 101,8
Элементы конструкций сборные для строительства из цемента, бетона или искусственного камня тыс тонн 2500 365 97,4 85,0 93,4
Растворы бетонные, готовые к использованию млн тонн 9,0 1,6 102,5 109,5 119,2
Смеси строительные сухие тыс тонн 834 166 106,1 114,9 101,3
Изделия из асфальта или аналогичного материала в рулонах млн. кв м 20,5 4,8 106,0 128,1 147,3
Чугун тыс тонн 10948 1549 102,5 73,6 78,1
Сталь без полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем тыс тонн 6175 975 116,5 107,8 92,7
Полуфабрикаты, полученные беспрерывным литьем тыс тонн 5614 492 65,0 41,8 71,3
Полуфабрикаты катанные и кованные тыс тонн 3296 533 122,2 108,9 88,4
Прокат готовых черных металлов тыс тонн 6938 985 106,1 93,4 90,6
из него      
прокат плоский горячекатаный из стали нелегированной шириной не менее 600мм тыс тонн 2606 398 108,3 112,2 99,6
прокат плоский горячекатаный из стали легированной (кроме нержавеющей) шириной не менее 600мм тыс тонн 448 69,3 107,5 74,1 71,0
профили незамкнутые из стали нелегированной, горячекатаные, горячетянутые или прессованные (экструдированные) тыс тонн 521 77,2 116,8 102,2 92,6
Трубы и трубки, профили пустотелые стальные тыс тонн 685 110 101,7 127,3 122,5
Проволока из стали тыс тонн 160 24,8 107,5 91,0 99,8
Конструкции сборные строительные из чугуна или стали тыс тонн 25,0 4,6 148,9 164,8 131,4
Конструкции прочие и их части, плиты, прутки, уголки, профили и изделия подобные, из металлов черных или алюминия тыс тонн 145 20,9 97,4 109,9 108,1
Радиаторы центрального отопления без электроподогрева из черных металлов тонн 3276 653 160,0 198,5 192,5
Котлы центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления, из черных металлов тыс шт 87,2 15,6 114,8 78,1 102,1
Резервуары, цистерны, баки и контейнеры подобные, из металлов черных или алюминия, вместимостью более 300 л тыс тонн 12,2 2,2 100,4 177,3 238,0
Приборы полупроводниковые тыс.шт. 752 334 950,9 114,4 51,8
Приборы для контроля других электрических величин тыс. шт. 215 19,7 47,8 123,8 96,2
Счетчики электроэнергии, включая калибровочные тыс. шт. 3224 462 102,3 117,3 137,9
Инструменты и аппаратура для автоматического регулирования и управления, гидравлическая и пневматическая тыс. шт. 564 93,1 82,0 145,5 119,1
Приборы и аппаратура для автоматического регулирования и управления тыс. шт. 43,8 8,6 146,7 179,2 120,1
Электродвигатели мощностью не более 37.5 Вт двигатели постоянного тока другие и генераторы постоянного тока тыс. шт. 6,1 0,9 94,8 89,4 73,0
Электродвигатели переменного тока однофазные, мощностью не более 750 Вт тыс. шт. 38,1 5,9 100,1 101,3 111,4
Электродвигатели переменного тока многофазные, мощностью не более 750 Вт тыс. шт. 65,0 10,4 124,5 74,3 77,2
Трансформаторы электрические млн шт 6,2 1,0 91,2 107,0 145,9
Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических схем на напряжение более 1000 В тыс шт 146 26,1 104,1 138,2 129,2
Аккумуляторы электрические свинцовые для запуска поршневых двигателей внутреннего сгорания тыс.шт 957 150 130,4 137,2 136,5
Провод изолированный обмоточный тонн 2908 447 111,5 93,5 95,2
Проводники электрические напряжением до 1000 В тыс км 240 33,6 90,3 110,0 105,4
Проводники изолированные электр., напряжением свыше 1000 В км 2279 403 150,9 114,5 127,3
Стиральные машины, сушки тыс.шт 149 20,5 91,9 132,8 75,2
Насосы погружные, одноступенчатые дренажные и канализационные, тыс.шт 39,2 6,5 79,8 92,8 76,1
Насосы погружные, многоступенчатые тыс.шт 70,9 12,2 81,8 87,1 95,3
Валы другие (кроме коленчатых и карданных) тыс.шт 1,2 0,3 182,4 60,4 42,9
Грузоподъемники и конвейеры, пневматические и другой непрерывного действия, для грузов и материалов шт 2740 424 97,2 82,8 119,2
Оборудование холодильное или морозильное и насосы тепловые, кроме оборудования подобного бытового тыс шт 90,4 10,3 118,9 139,1 126,8
Машины и аппараты фильтровальные или очистительные для жидкости тыс шт 78,5 10,8 99,7 702,0 554,8
Тракторы для сельского и лесного хозяйства шт 3134 385 88,5 124,6 114,3
Плуги отвальные шт 971 138 176,9 106,2 92,3
Рыхлители и культиваторы шт 2570 90 52,3 76,9 100,4
Бороны дисковые шт 1654 305 127,1 100,7 127,3
Сеялки шт 2548 288 132,7 91,4 101,2
Станки для обработки дерева шт 577 77 90,6 102,7 93,5
Валки для прокатных станов шт 3652 654 114,3 161,1 138,1
Машины для сортировки, смешивания, дробления шт 573 127 130,9 167,1 99,1
Бетономешалки шт 4033 587 100,2 72,4 99,7
Промышленное оборудование для переработки мяса птицы шт 7979 1432 156,8 101,1 111,8
Автотранспортные средства для перевозки 10 и более людей шт 470 60 84,5 142,9 265,5
Автомобили грузовые шт 594 108 106,9 251,2 307,8
Прицепы и полуприцепы (кроме жилых или для туризма) тыс шт 13,0 2,1 90,5 90,1 90,2
Вагоны грузовые и вагоны-платформы, ж/д или трамвайные, несамоходные шт 2855 651 170,4 496,9 229,5
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды      
Электроэнергия млрд кВт-ч 91,7 11,7 102,8 93,0 98,1
в т.ч. произведенная:      
тепловыми электростанциями и теплоэлектроцентралями  32,3 4,5 117,2 69,6 78,2
атомными электростанциями  52,2 6,6 97,7 118,6 114,1
гидроэлектростанциями  6,4 0,5 73,7 103,1 113,4
другими электростанциями (ветровыми, солнечными)  0,8 0,1 107,5 115,1 101,2

Данные: Госстат Украины. Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части зоны проведения антитеррористической операции.
По материалам: Интерфакс-Украина
Новость отредактирована: Вчера, 20:14
Причина: Новость дополнена подробностями
 

ПО РУБРИКАМ

22.08 Зав­тра финан­си­сты ожи­да­ют спад ак­тив­но­сти на меж­бан­ке

22.08 Дол­лар до­ро­жа­ет 22 ав­гу­ста в ожи­да­нии вы­ступ­ле­ний Йел­лен и Дра­ги

22.08 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 22.08.17

22.08 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны за­вер­шил тор­ги 22 ав­гу­ста уме­рен­ным ро­стом

22.08 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 21 ав­гу­ста со­ста­вил 25,4517 грн

22.08 Мин­фин 22 ав­гу­ста раз­ме­стил грив­не­вые ОВГЗ на 100 млн гри­вен

22.08 Фон­до­вые ин­дек­сы АТР вы­рос­ли 22 ав­гу­ста бла­го­да­ря кор­по­ра­тив­ной от­чет­но­сти

22.08 Бан­ки умень­ши­ли свой порт­фель ОВГЗ на 413 млн гри­вен до 304,5 млрд гри­вен 22 ав­гу­ста

22.08 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 22 ав­гу­ста

22.08 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 21.08.2017

22.08 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 22.08.17

22.08 Экс-ми­нистр уголь­ной про­мыш­лен­но­сти То­по­лов скон­цен­три­ро­вал 90,5% бан­ка "Зе­мель­ный капитал"

22.08 Физ­ли­цо Бе­ла­шов умень­шил до­лю в УФ бан­ка "Укра­ин­ский капитал" с 71,8% до 43,4%

22.08 НБУ про­дал 21 ав­гу­ста бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 4 290 млн гри­вен

22.08 Объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке 21 ав­гу­ста уве­ли­чил­ся на $35,9 млн до $158,9 млн

• дальше…

22.08 Це­ны на нефть вер­ну­лись к ро­сту 22 ав­гу­ста на ожи­да­ни­ях со­кра­ще­ния ее за­па­сов в США

22.08 Ка­б­мин из­ме­нил усло­вия на­зна­че­ния суб­си­дий на ком­му­нал­ку

22.08 Укра­и­на и Швей­ца­рия пе­ре­смот­рят ан­тиоф­шор­ное со­гла­ше­ние

22.08 Пром­про­из­вод­ство в Укра­ине в июле-2017 сни­зи­лось к июлю-2016 на 2,6% - Гос­стат

22.08 Дизтоп­ли­во в опте 22 ав­гу­ста по­де­ше­ве­ло на 70 грн – до 21 830 грн/т

22.08 Опе­ра­то­ры рын­ка про­гно­зи­ру­ют рост цен на ав­то­газ до 17-18 грн/л

22.08 ГФС изъ­яла 1,4 тыс. тонн спир­та в хо­де обыс­ков спирт­за­во­дов в 4-х об­ла­стях

22.08 Shell до­го­ва­ри­ва­ет­ся с Из­ра­и­лем о за­куп­ках при­род­но­го га­за

22.08 Роз­нич­ные це­ны на бен­зин и дизтоп­ли­во 22 ав­гу­ста не из­ме­ни­лись

22.08 Укра­и­на об­ви­ни­ла Рос­сию в на­ру­ше­нии Кон­вен­ции ООН по мор­ско­му пра­ву из-за стро­и­тель­ства Кер­чен­ско­го мо­ста

• дальше…

22.08 Чем ху­же - тем луч­ше. По­че­му Вол­кер не от­ре­а­ги­ро­вал на ком­пли­мен­ты Сур­ко­ва

22.08 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 22 ав­гу­ста 2017 го­да

22.08 Мин­фин США ввел санк­ции про­тив чет­ве­рых рос­си­ян и од­ной рос­сий­ской ком­па­нии за кон­так­ты с КНДР

22.08 Юж­ная Ко­рея и США не до­го­во­ри­лись о тор­го­вой сдел­ке

22.08 Но­вая хо­лод­ная вой­на с Рос­си­ей. Что зна­чит план Трам­па по Аф­га­ни­ста­ну

22.08 На­зва­ны луч­шие ме­ста для жиз­ни в Швей­ца­рии

22.08 Shell до­го­ва­ри­ва­ет­ся с Из­ра­и­лем о за­куп­ках при­род­но­го га­за

22.08 Укра­и­на об­ви­ни­ла Рос­сию в на­ру­ше­нии Кон­вен­ции ООН по мор­ско­му пра­ву из-за стро­и­тель­ства Кер­чен­ско­го мо­ста

22.08 Суд в Ин­дии от­ме­нил прак­ти­ку "мгно­вен­но­го развода"

22.08 Эко­но­ми­ка США по­те­ря­ла $700 млн из-за сол­неч­но­го за­тме­ния

22.08 WSJ: США за­мо­ра­жи­ва­ют ак­ти­вы ки­тай­ских ком­па­ний из-за свя­зей с КНДР

22.08 США не бу­дут ис­поль­зо­вать ар­мию для по­стро­е­ния де­мо­кра­тий за ру­бе­жом - Трамп

22.08 Встре­ча Вол­ке­ра и Сур­ко­ва. По­че­му Рос­сии по­лез­но знать аме­ри­кан­ских клас­си­ков

22.08 Ви­зо­вый "бойкот": Для че­го США под­тал­ки­ва­ют Рос­сию к са­мо­изо­ля­ции

21.08 В Ки­тае со­кра­ти­лось меж­бан­ков­ское кре­ди­то­ва­ние

• дальше…

15.08 Цир­ки и ки­но­сту­дии бу­дут при­ва­ти­зи­ро­вать ми­ни­мум через год - МЭРТ

10.08 Как опла­тить пар­ков­ку в Ки­е­ве по но­вым пра­ви­лам

10.08 Ки­ев ре­шил сде­лать бес­плат­ной пар­ков­ку в вы­ход­ные дни

09.08 Гос­спец­свя­зи раз­ра­бо­та­ло за­ко­но­про­ект об обя­за­тель­ной ре­ги­стра­ции або­нен­тов мо­биль­ной свя­зи

08.08 Ва­кант­ность в тор­го­вых цен­трах Ки­е­ва рез­ко сни­зи­лась

08.08 Ки­ев­ских пар­ков­щи­ков за­ме­нят кон­тро­ле­ра­ми

07.08 IT-сек­тор за­хва­ты­ва­ет офис­ный ры­нок Ки­е­ва

04.08 Объ­ем жи­лья на пер­вич­ном рын­ке Ки­е­ва в 10 раз пре­вы­ша­ет спрос - экс­перт

02.08 Стан­ция мет­ро "Кловская" пол­но­стью от­ка­за­лась от же­то­нов. На оче­ре­ди еще че­ты­ре стан­ции

02.08 Ту­ризм воз­вра­ща­ет­ся в Ки­ев: ре­зуль­та­ты 1-го по­лу­го­дия 2017 го­да на рын­ке ка­че­ствен­ных оте­лей

02.08 Клич­ко: Пар­ков­ка в Ки­е­ве с 10 ав­гу­ста бу­дет опла­чи­вать­ся толь­ко через пар­ко­ма­ты, смс и та­ло­ны

01.08 Что ждет Укра­и­ну, ес­ли мед­ре­фор­му не при­мут

31.07 По­че­му укра­и­нец про­тив рын­ка зем­ли

31.07 Dragon Capital по­ку­па­ет два биз­нес-цен­тра в Ки­е­ве

28.07 В Ки­е­ве хо­тят по­стро­ить сне­го­пла­виль­ный пункт за 43 мил­ли­о­на гри­вен

• дальше…

22.08 Чем ху­же - тем луч­ше. По­че­му Вол­кер не от­ре­а­ги­ро­вал на ком­пли­мен­ты Сур­ко­ва

22.08 Укра­и­на об­ви­ни­ла Рос­сию в на­ру­ше­нии Кон­вен­ции ООН по мор­ско­му пра­ву из-за стро­и­тель­ства Кер­чен­ско­го мо­ста

22.08 Для че­го Ле­щен­ко во­ю­ет с Минэко­но­ми­ки за гла­ву Го­сре­зер­ва

22.08 Че­го бо­ят­ся бо­е­ви­ки, сжи­гая Зай­це­во

21.08 Фаль­ши­вые сте­на­ния. По­че­му ан­ти­па­рад­ным ис­те­рич­кам боль­ше не смеш­но

21.08 Вы­ход­ные в АТО. Ад на всех фрон­тах

21.08 Є по­в­ний са­бо­таж су­да­ми справ, пе­ре­да­них їм від НАБУ і САП – Сит­ник

21.08 Вой­на по­жа­ров. Кто и за­чем сжи­га­ет Дон­басс ко Дню не­за­ви­си­мо­сти

21.08 Спец­пред­ста­ви­тель США по Укра­ине Вол­кер 23 ав­гу­ста по­се­тит Укра­и­ну

18.08 Шеф Пен­та­го­на по­се­тит Ки­ев 24 ав­гу­ста, за­пла­ни­ро­ва­ны его встре­чи с По­ро­шен­ко и Пол­то­ра­ком

18.08 Ка­б­мин преду­смот­рел воз­мож­ность за­пре­та пе­ре­ме­ще­ния всех то­ва­ров через ли­нию раз­гра­ни­че­ния на Дон­бас­се, кро­ме гу­ма­ни­тар­ных гру­зов

18.08 Без сте­ны в моз­гах. По­че­му ФСБ уда­ет­ся пач­ка­ми штам­по­вать укра­ин­ских ди­вер­сан­тов

18.08 Вы­жжен­ная зем­ля. По­мо­жет ли "гибридам" но­вая так­ти­ка под Ма­ри­у­по­лем

17.08 "Извинения" от NYT. Укра­и­ну вы­нуж­да­ют на­сту­пить на пу­тин­скую мо­золь Трам­па

17.08 Биз­нес-ас­со­ци­а­ции счи­та­ют не­до­пу­сти­мым дав­ле­ние пра­во­охра­ни­тель­ных ор­га­нов на Да­ни­лю­ка

• дальше…

22.08 Volkswagen ре­шил­ся на вы­пуск элек­тро­вэна в ду­хе клас­си­че­ско­го Microbus

22.08 Ха­ке­ры все ча­ще сда­ют тро­я­ны в арен­ду

22.08 Hyundai скон­цен­три­ру­ет­ся на элек­тро­мо­би­лях вме­сто ма­шин на топ­лив­ных эле­мен­тах

22.08 Укра­ин­ский стар­тап DMarket по про­да­же пред­ме­тов из вир­ту­аль­ных игр на пер­вом эта­пе ICO при­влек око­ло $11,5 млн

22.08 Ха­ке­ры взло­ма­ли Enigma Project и по­хи­ти­ли крип­то­ва­лю­ту на $475 тыс.

22.08 Экран смарт­фо­на Elephone S8 за­ни­ма­ет 92,4% пло­ща­ди ли­це­вой па­не­ли

22.08 Но­вая BMW M5: 600 сил, от­клю­ча­е­мый пол­ный при­вод и 3,4 се­кун­ды до сот­ни

22.08 ФБР: ин­сай­де­ры все ча­ще ис­поль­зу­ют мес­сен­дже­ры

21.08 Ген­про­ку­ра­ту­ра на­ча­ла рас­сле­до­вать не­за­кон­ное за­вла­де­ние $500 тыс. под ви­дом внед­ре­ния крип­то­ва­лю­ты

21.08 Гла­ва ком­па­нии Pagani сде­лал для се­бя су­пер­кар Zonda с ку­зо­вом бар­кет­та

21.08 Ки­тай­ский ав­то­про­из­во­ди­тель Great Wall за­ин­те­ре­со­ван в по­куп­ке Jeep или Fiat Chrysler

21.08 Про­цес­со­ры Intel Core вось­мо­го по­ко­ле­ния бу­дут за­мет­но про­из­во­ди­тель­нее сво­их пред­ше­ствен­ни­ков

21.08 Mercedes-Maybach по­ка­зал ги­пер­рос­кош­ный ше­сти­мет­ро­вый каб­ри­о­лет на элет­кро­тя­ге

19.08 Уче­ные пред­ста­ви­ли ата­ку на смарт­фо­ны с по­мо­щью вре­до­нос­ных зап­ча­стей

19.08 Уход Трам­па ли­шит Twitter двух мил­ли­ар­дов дол­ла­ров

• дальше…

21.08 Ры­нок ин­тернет-ре­кла­мы в Укра­ине за 6 ме­ся­цев вы­рос на 42%

21.08 Barclays сле­дит за пре­бы­ва­ни­ем со­труд­ни­ков на ме­стах с по­мо­щью дат­чи­ков

19.08 Ин­ве­сто­ры-ак­ти­ви­сты опол­чи­лись на ген­ди­рек­то­ров мно­гих аме­ри­кан­ских ком­па­ний

18.08 Че­му долж­ны учить биз­нес-шко­лы в эпо­ху циф­ро­вой ре­во­лю­ции

17.08 Как ин­фо­шум глу­шит на­шу про­дук­тив­ность

16.08 Ком­па­нии США воз­вра­ща­ют уда­лен­ных со­труд­ни­ков об­рат­но в офи­сы

15.08 6 ум­ных во­про­сов на со­бе­се­до­ва­нии

11.08 Аме­ри­кан­ские ком­па­нии ста­ли об­ра­щать боль­ше вни­ма­ния на со­сто­я­ние здо­ро­вья кан­ди­да­тов в ген­ди­рек­то­ры

09.08 Ки­тай­ский ре­сто­ран пред­ла­гал жен­щи­нам скид­ку за боль­шую грудь

07.08 Раз­ру­ше­ние ми­фа о ро­бо­ти­за­ции: без­ра­бо­ти­цы не бу­дет

07.08 Как пра­виль­но ска­зать "нет": 3 си­ту­а­ции на ра­бо­те

04.08 Пло­хой на­чаль­ник: 10 при­зна­ков

03.08 Но­вая про­фес­сия – по­пуля­ри­за­тор на­у­ки

31.07 15 на­вы­ков, ко­то­рые не­об­хо­ди­мы каж­до­му

25.07 Как ру­ко­во­ди­те­лям сти­му­ли­ро­вать кре­а­тив­ность со­труд­ни­ков

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно