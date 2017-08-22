Для чего Лещенко воюет с Минэкономики за главу Госрезерва

Олексій Сергієнко / Depo.ua

Несколько заявлений с небольшим интервалом на 24 канале, гневная колонка на "Новом времени" - все свидетельствует о том, что Лещенко вышел на тропу войны. За что на самом деле воюет Лещенко и на какие "трофеи" рассчитывает, можно понять: политик-"антикоррупционер" не скрывает фамилии человека, которого старательно защищает от увольнения за нарушения, которые оценивают как минимум в 1,5 млрд грн.

"Первому вице-премьеру Степану Кубиву время искать новую работу. Подконтрольное ему Министерство экономического развития и торговли утратило статус локомотива реформ и не отвечает вызовам времени", - заявляет Лещенко и с ностальгией вспоминает времена "предшественника", министра экономики Абромавичюса. И пусть никаких конкретных фактов коррупции Лещенко не приводил, упорство "антикоррупционера" убеждало - Лещенко нашел корень зла, и вот-вот поднимет завесу над какими-то темными делами. К сожалению, антикоррупционная гора, как всегда, родила антикоррупционную мышь.

"Показательная попытка Минэкономики избавиться от неудобных чиновников, которые остались со времен Абромавичюса, - например, главы Госрезерва Вадима Мосийчука", - пишет Сергей Лещенко в колонке для "Нового времени". "Против него начались проверки, которые были инициированы первым вице-премьером и министром экономики Стефаном Кубивым", - жалел чиновника Лещенко на 24 канале. Откуда столько внимания к какому-то чиновнику, увольнение которого, если верить Лещенко, представляет угрозу всем реформам в стране? Для того, чтобы это понять, надо представить себе, что такое Госрезерв и масштабы того, что там происходит, почему там регулярно происходят обыски, а в производстве находятся десятки дел на сотни миллионов гривен.

Если сказать коротко, Госрезерв - это Эльдорадо, голубая мечта каждого коррупционера. Государственные закупки в огромных масштабах. 37 государственных предприятий (4 из которых - на оккупированной территории). На складах Госрезерва хранятся 70 наименований стратегического резерва (продовольствие, нефтепродукты, промышленные товары и сырье) и 3800 наименований мобилизационного резерва. И все это регулярно реализуется, списывается, закупается новое. Закупается иногда по ценам, значительно превышающим рыночные. Или реализовывается из запасов по ценам, значительно ниже. Или просто куда-то исчезает. А еще занижена аренда. И подряды. Что должен сделать руководитель министерства, которому подчинен настолько, мягко говоря, неэффективный руководитель? Назначить проверку и если факты подтвердятся - уволить его. Несмотря на возмущение Сергея Лещенко, который пламенно защищает господина Мосийчука.

Результаты проверок Госфининспекции свидетельствуют неоднократных финансовых нарушениях: продажа материальных ценностей мобилизационного резерва по заниженной стоимости, снижение размера арендной платы, отчуждение имущества, приобретение автотранспорта, оплаты завышенной стоимости работ, недостачи. По фактам хищения бюджетных средств и ценностей государственного материального резерва (в том числе мобилизационного) за последние годы расследовалось около 40 уголовных производств (на общую сумму более 1,5 млрд грн.).

Решение об увольнении одиозного председателя Госрезерва Кубивым уже принято, остались формальные процедуры. Все законные основания для этого есть - проведены необходимые проверки, задокументированы перерасходы и недостачи. Конечно, Мосийчук будет держаться за кресло до последнего. И именно поэтому использует "тяжелую антикоррупционную артиллерию". Просто представьте себе, возможно ли в любой другой стране, чтобы "антикоррупционер" защищал чиновника, которого подозревают в злоупотреблениях на 1,5 млрд бюджетных средств.

Но финансовые злоупотребления - полбеды. Давайте вспомним, для чего существует Государственный резерв и какова его роль, например, во время военной агрессии. В начале 2014 года по распоряжению Кабмина Госрезервом выдано для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины 38 472,859 тонн дизельного топлива и 17 532,697 тонн бензина. Не просто выдано - Минобороны за это топливо рассчиталось полностью. Но руководитель Госрезерва, который должен был пополнить запасы горючего по решению правительства, почему-то решил это решение проигнорировать. Пока закуплено лишь 28 000 тонн дизельного топлива. А бензин не куплен вообще. То есть в случае обострения на фронте часть танков заправить еще получится, а вот вся техника, которая ездит на бензине, никуда не поедет.

Но проблемы с топливом во время войны - это еще не все. Госрезерв отвечает за стратегические запасы зерна. Конечно, зерно не может храниться вечно. Его продают, но должны и закупать для пополнения запасов. И вот во время войны почему-то сложилась ситуация, когда вместо потребности в 2000 тыс. тонн запасы сократились до 139,4 тыс. тонн. Ответственный за это, конечно, руководитель Госрезерва Мосийчук, который, кстати, официально входит в Единый совещательный орган Федерального агентства Росрезерва, который организовывает пресловутые "гуманитарные конвои" из оккупированного Донбасса.

В украинской политике возможно все. Возможно, чтобы борцами с коррупцией называли себя не общественные активисты, а одиозные политики. Возможно, чтобы так называемые "антикоррупционеры" вели неподходящий официальным доходам образ жизни и откровенно лоббировали интересы коррупционеров. Общество, которое удовлетворяет свой спрос на "зраду", смакуя часто ничем не подкрепленные сенсационные "вкиды", перестает реагировать на реальную коррупцию, воспринимать ее как зло, от которого необходимо избавиться. А хуже всего, когда антикоррупционеры это зло и защищают.