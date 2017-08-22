Чего боятся боевики, сжигая Зайцево

Руслан Рудомський / Depo.ua

Окрестностям Горловки редко достается от боевиков, но если "прилетает" - то уже серьезно.

Похоже, с так называемым "хлебным перемирием" можно окончательно распрощаться - по крайней мере, количество обстрелов свидетельствует о том, что война на Донбассе возвращается к так называемой горячей фазе.

Например, в понедельник террористы целенаправленно обстреливали жилые кварталы в Водяном Ясиноватского района и в многострадальной Марьинке. Однако, больше всего пострадало Зайцево, что на севере оккупированной Горловки.

Первый звонок здесь прозвенел еще в субботу, когда боевики из крупнокалиберных пулеметов обстреливали дома мирных жителей в этом поселке. Кроме того, под вражеским огнем оказались и украинские укрепления на подступах к Зайцево, но это, так сказать, будни войны, в отличие от целенаправленного обстрела мирных жителей.

Но это все мелочи по сравнению с тем, что творилось в этом поселке и его окрестностях в понедельник. По сообщению пресс-центра штаба АТО, в ходе обстрела из вооружения БМП и гранатометов украинских укреплений вблизи Зайцево, под огнем снова оказались дома мирных жителей. Но на этот раз последствия обстрелов были гораздо серьезнее: в результате боевых действий на трех улицах села Жованка (территориально принадлежит поселку Зайцево) начались пожары.

Как удалось выяснить, обстрел начался в понедельник, примерно в 14:30. Снаряд попал в сарай на улице Журавского, в результате чего начался пожар. Кроме того, загорелась и трава на улице Вернадского. Когда спасатели прибыли на место пожара, то застали уже пять сгоревших нежилых домов, и еще три - в огне. По состоянию на 17:30 понедельника огонь удалось потушить, но боевики возобновили обстрел и все началось сначала.

Как сообщил председатель ВГА Зайцево Владимир Веселкин, во время своих обстрелов боевики сознательно целились по жилым кварталам. Также, по его словам, под огонь "орковской" БМП попал Штаб гуманитарной помощи. На этом моменте стоит остановиться более подробно.

Здесь стоит напомнить, что село Жованка до войны территориально относилось к сельсовету Зайцево. После установления линии разграничения, на неподконтрольной украинской власти территории осталась половина населенного пункта, включая органы власти, школу и фельдшерский пункт. На подконтрольной же территории люди остались предоставлены сами себе, а это 260 человек, из которых 134 - пенсионеры, 13 - дети.

С учетом заминированных полей, а именно сельское хозяйство было основным источником доходов у крестьян, люди остались без средств к существованию, поэтому возникла острая потребность в гуманитарной помощи. Этим занялись волонтеры: штаб открыли в одном из гаражей, хозяин которого отдал в пользование также дом и двор. Там регулярно принимали людей военные медики, хранилась и выдавалась гуманитарная помощь. Очевидно, боевикам "ДНР" это не давало покоя...

Суммарно же, на конец суток 21 августа, в Зайцево насчитали девять сгоревших домов, к которым имел все шансы присоединиться десятый - его еще продолжали тушить. При этом бой в районе Зайцево и Жованки продолжался до поздней ночи.

Кстати, Зайцево всегда было самой горячей точкой на так называемом Горловском периметре. Собственно, не в последнюю очередь из-за этого и перенесли КПВВ из Зайцево в соседний Майорск в октябре 2016-го года - там значительно меньше стреляют и больше возможностей создать безопасные условия для перемещения людей.

Так почему же боевики так обезумели в отношении Зайцево?

Судя по всему, террористы всерьез опасаются украинского вторжения, ведь если такое наступление произойдет, то Горловку ВСУ будут штурмовать одной из первых - так уже сформировалась карта АТО. И опасаются вторжения именно с этой стороны, потому что здесь есть относительно скоростная трасса для быстрого прорыва, плюс, зайдя в Горловку со стороны Зайцево, можно будет взять город в кольцо, что существенно облегчит его зачистку и осложнит положение террористов "ДНР".

Не исключено, что эти обстрелы боевиков являются именно огнем на упреждение. Таким образом они как бы дают понять: сюда ходить не стоит - здесь мы стреляем и тут ездит наша БМП. Но насколько верны эти предположения, покажет только время. Не исключено также, что никакого глобального смысла в этих обстрелах и нет - просто "обдолбанные" террористы палят, куда видят. Учитывая тот контингент, который собрался на Донбассе в рядах так называемых "ополченцев" (наркоманы и шизофреники со всего мира), этот вариант также не стоит исключать.