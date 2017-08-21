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Фальшивые стенания. Почему антипарадным истеричкам больше не смешно
15:22 21.08.2017 |
В этом году по мере приближения Дня независимости Украины начались уже традиционные стенания "Кому нужен парад в воюющей стране!".
А и правда. Кому нужны военные парады - традиционный атрибут всех армий всех стран во все времена? Почему мы вдруг решили, что Украина не хуже древнего Рима, современного Израиля, Вашингтона и уж тем более, прости Господи, Москвы? Чего это мы вдруг все на парад собрались?
Первый аргумент противников проведения парада заключается в том, что парад - это напрасная трата денег. Логика в этом утверждении есть. Но точно так же, если бы в День независимости парад не проводился (по причине строжайшей экономии), нет никакой уверенности, что те же самые критики не залились бы слезами: "Сэкономили на параде. Зрада зрадная!" Все стоит денег. Это правда. И тут не стоит забывать, что в этом году на параде будут присутствовать подразделения 10 стран НАТО и одного кандидата, военные министры 11 стран, представитель США по Украине Курт Волкер. Подтвержденное действием единство союзников, поддерживающих Украину и ее независимость, будет иметь колоссальный информационный эффект. В первую очередь на "братьев наших меньших". Поэтому утверждение о дороговизне стоит оценить с точки зрения глобальных смыслов происходящего. Критикам не приходило в голову, что совместный парад Украины и стран НАТО - это сплошная экономия на информационной войне с российскими пропагандистами? Максимальный результат за меньшие деньги. Нет? А чего так?
Второй тезис: "нельзя проводить парад в воюющей стране". Мол, "как победим, так и пройдемся маршем. По Донецку, Луганску, Севастополю". Придет час - пройдемся. Не сомневайтесь. А как же. Только кто вам сказал, что мы уже не победили? Факт, что Украина сдержала удар, обзавелась союзниками, укрепляет военную мощь - говорит в нашу пользу. Мы живы! И не вашими молитвами. Мы дразним врага, гордимся страной, награждаем героев. Вам не нравиться? А чего так?
Празднование дня рождения страны - это еще не парад Победы. Он впереди. Но это совсем не означает, что воюющие страны откладывают парады на потом. В Израиле, например, в этом году глава правительства Биньямин Нетаньяху предложил возродить традицию проведения ежегодных военных парадов в честь дня израильской независимости. Армия, солдаты, по его словам, - это основа израильской независимости. До 1973 г. парады в Израиле проходили ежегодно. Самый грандиозный из них был в 1968-м, после победы в Шестидневной войне. Но и после 1973 г. в День независимости проводился ежегодный авиационный парад. "Я помню, как впервые увидел танки и пушки, увидел солдат. Меня это взволновало до глубины души", - рассказал Нетаньяху. Вот так. Одна из причин проведения военных парадов - создание традиции. Хотим вырастить государственных деятелей из сегодняшних детей - должны приучать их с детства к хорошим государственническим смыслам. Парад в воюющей Украине - это символ того, что украинская независимость стоит на двух ногах: армии и народе, который уважает свою армию. Израиль - не самый худший пример для подражания. Особенно, когда речь идет о стране, воюющей за свою независимость.
Еще один аргумент против парада совсем уж оскорбителен. Нам говорят, что парад - это совок, что так мы уподобляемся России и КНДР. Говорят в основном люди, которые дальше Красной площади никуда в своей жизни не заглядывали. Они либо намеренно лгут, либо не знают, что в США военные парады проводятся регулярно. Гораздо чаще, чем в России. Они, правда, локальные, на уровне штата, города, округа. Но случаются и общенациональные, которые приурочены к каким-либо памятным датам. Последний общенациональный военный парад с демонстрацией военной техники прошел в Вашингтоне в 1991 г. в честь окончания операции "Буря в пустыне". Участие в нем приняли 8 тыс. человек, танки и другая военная техника. Парад принимал президент США Джордж Буш-старший. В 2017 го. в интервью The Washington Post действующий американский президент Дональд Трамп заявил: "Свою мощь США покажет миру при помощи парадов военной техники... Военные могут пройти маршем по Пенсильвания-авеню. Авиация сможет пролететь над Нью-Йорком и Вашингтоном во время парадов". Трамп тоже хочет парад. И Америка не обвиняет его в этом.
Противники военного парада пытаются убедить нас, что все это показуха, что президент пиарится на войне, мол, такого нет нигде в мире. Это не так. То, что они называют показухой, - награждение героев, передача военной техники на фронт, толпы украинцев, аплодирующих своим военным, - все это демонстрация отношения государства к армии. Военные парады в Соединенных Штатах давно стали элементом национальной культуры. Но не только. Помимо смотра войск американский главнокомандующий традиционно выполняет еще одну военно-парадную функцию. Каждый год первая президентская чета раздает еду в ветеранской столовой. Помните Барака и Мишель Обаму, которые на кухне собственными руками разливают и подают еду американским ветеранам? А теперь представьте, что написали бы украинские "зрадофилы", если бы в новостях появились сюжеты о том, как украинский президент и первая леди подают солдатам еду? Думаю, что от ора "неравнодушных граждан" оглохли бы даже кураторы в Кремле. А американцам - ничего. Нравится.
Парад необходим всем нам. Гражданским, военным, официальным лицам и приглашенным гостям. Парад - это демонстрация, показуха, дорогое удовольствие. Кто бы спорил. Но только демонстрация чего? Важна не форма, а содержание. Военные парады во все времена использовались для демонстрации силы армии, ее духа и отваги. Так с какой стати нам предлагается отказать военным в том, чтобы они прошли по главной улице страны в парадной форме? Они нам точно важнее, чем "зрадонутая общественность", обеспокоенная, как бы не пробудить в украинцах гордость за присущий и народу, и армии непобедимый национальный характер.
Есть еще один момент, просматривающийся в речах противников проведения парада, который не может не радовать. Я имею в виду тон антипарадных посланий. Все годы в День независимости Украины находились люди, которые с издевательским смешком говорили: "Чему вы радуетесь? Что вы празднуете? Вы сначала постройте богатую страну, а потом "святкуйте". В антиукраинских кругах День незалежності называли "днем незаможності", то есть бедности. Тогда нашей стране тоже отказывали в национальном празднике под благовидными предлогами. Сегодня, "парадные истерички" больше не смеются. Они брызжут ненавистью, злятся, проклинают и бесятся: "Зачем вам парад?" Затем, чтобы лучше видеть вас, товарищи ненавистники. Затем, чтобы, приветствуя свою армию, никогда не забывать, кого мы чтим и что празднуем в День независимости страны. Ваше бессилие. Не ожидали? А чего так?
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