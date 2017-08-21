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Выходные в АТО. Ад на всех фронтах
10:40 21.08.2017 |
В зоне проведения АТО в течение выходных было довольно жарко, особенно на Донецком направлении.
Стоит отметить, что c недавнего времени на каждый обстрел со стороны незаконных бандформирований наши бойцы получили приказ открывать плотный огонь в ответ, заставляя таким образом террористов придерживаться режима тишины.
Традиционно, с севера на юг, ситуация в зоне АТО выглядела следующим образом:
Трасса "Бахмутка"
Напомним, что трасса "Бахмутка" - это неофициальное местное название трассы Т 1303 Лисичанск - Луганск. Она является крупнейшей транспортной артерией части Луганской области, ограниченной реками Северский Донец и Луганчанка. Этот участок имеет протяженность с запада на восток более сотни километров и содержит десятки населенных пунктов и блок-постов.
Здесь в пятницу, 18 августа, было относительно спокойно. Однако и здесь, одиночно, боевики использовали стрелковое оружие и гранатометы неподалеку Новозвановки и Новоалександровки.
В субботу боевики сконцентрировали активность вблизи Крымского. Здесь они дважды открывали огонь по нашим бойцам. В результате - один украинский военный получил ранения. Кроме этого противник бил из гранатометов по Малиновому и Троицкому. А около 22:00 боевики применяли миномет калибра 82-мм в районе Новотошковского.
В воскресенье боевики выпустили по силам АТО минимум 24 мины калибра 120-мм и 82-мм. Под обстрелами оказались украинские позиции в районе Новотошковского, Новоалександровки, Троицкого.
Светлодарская дуга / Горловка
В субботу под вражеским огнем оказались и украинские укрепления на подступах к Зайцево и Новолуганскому. Также боевики из крупнокалиберных пулеметов обстреливали дома мирных жителей в поселке Зайцево.
Авдеевка
В пятницу после 18:00 боевики трижды обстреливали позиции сил АТО из минометов различных калибров, танка и гранатометов. Огнем в ответ украинские бойцы жестко подавляли активность противника. Во время одного из таких противостояний один украинский военный получил ранения.
В субботу с 19:00 и почти до полуночи, боевики обстреливали из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наши опорные пункты в Авдеевской промзоне. Вечером, под вражеским огнем оказались и украинские позиции на подступах к Каменке и Верхнеторецкому.
В воскресенье боевики дважды били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по Авдеевской промзоне.
Донецк
В пятницу в районе размещения тылового подразделения так называемого "11 отдельного мотострелкового полка (Донецк)" "1 АК" вследствие самовозгорания взорвался грузовой автомобиль, в котором хранились оружие и боеприпасы террористов. Боевики пытаются это списать на применение силами АТО подрывных зарядов с использованием беспилотного летательного аппарата.
В субботу вечером под вражеским огнем оказались и украинские укрепления на подступах к Пескам. Кроме этого, около 19:00 боевики из гранатометов били по Марьинке.
В воскресенье неподалеку Песков террористы применяли минометы различных калибров.
В пятницу боевики из 82-мм миномета и крупнокалиберных пулеметов почти час били по укреплениям ВСУ на подступах к Чермалику. Кроме того, в конце суток под вражеским огнем оказались и украинские позиции неподалеку Павлополя, Лебединского, Широкино. В результате обстрела нашего опорного пункта в районе Водяного еще один украинский защитник получил ранения.
В субботу незаконные вооруженные формирования выпустили более 20 мин калибра 82-мм вблизи Павлополя и Старогнатовки. Здесь в конце суток боевики обстреливали наши опорные пункты из минометов и артиллерии калибра 152-мм.
В воскресенье из 82-мм минометов боевики открывали огонь по позициям ВСУ возле Павлополя и Чермалика.
Что касается потерь, то за выходные в результате боевых действий в районе проведения антитеррористической операции ни один военный ВСУ не погиб, однако четверо получили ранения.
А в заключение, традиционно напомним, что 24 июня в зоне АТО действует так называемое "хлебное перемирие" - "режим тишины", который должен продолжаться на все время уборки урожая, то есть, до конца лета. Насколько пророссийские террористы его придерживаются - можете делать выводы сами.
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