Спецпредставитель США по Украине Волкер 23 августа посетит Украину

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер посетит Украину для встреч с властями 23 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного департамента США, передают Українські Новини.

"23 августа он (Волкер) отправится в Киев, Украина, где он присоединится к министру обороны Джеймсу Мэттису на встречах с высокопоставленными чиновниками Украины для обсуждения следующих шагов на дипломатических переговорах по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что 21 августа Волкер отправится в Минск (Беларусь), где он намерен встретиться с представителем российского правительства для обсуждения российско-украинских отношений.

После этого он отправится в Вильнюс (Литва), чтобы встретиться с высокопоставленными чиновниками и обсудить развитие событий в Украине.

Как сообщали Українські Новини, министр обороны США Мэттис посетит Украину для встреч с властями 24 августа.

Также 11 министров обороны зарубежных стран примут участие в параде войск 24 августа в День независимости в Киеве.