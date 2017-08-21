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Спецпредставитель США по Украине Волкер 23 августа посетит Украину
08:56 21.08.2017 |
Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер посетит Украину для встреч с властями 23 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного департамента США, передают Українські Новини.
"23 августа он (Волкер) отправится в Киев, Украина, где он присоединится к министру обороны Джеймсу Мэттису на встречах с высокопоставленными чиновниками Украины для обсуждения следующих шагов на дипломатических переговорах по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что 21 августа Волкер отправится в Минск (Беларусь), где он намерен встретиться с представителем российского правительства для обсуждения российско-украинских отношений.
После этого он отправится в Вильнюс (Литва), чтобы встретиться с высокопоставленными чиновниками и обсудить развитие событий в Украине.
Как сообщали Українські Новини, министр обороны США Мэттис посетит Украину для встреч с властями 24 августа.
Также 11 министров обороны зарубежных стран примут участие в параде войск 24 августа в День независимости в Киеве.
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Министр обороны США Джеймс Мэттис в четверг, 24 августа, посетит Киев, где намерен встретиться с президентом Украины Петром Порошенко и министром обороны Украины Степаном Полтораком, сообщается на официальном сайте американского оборонного ведомства.
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