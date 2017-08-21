Война пожаров. Кто и зачем сжигает Донбасс ко Дню независимости

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Прошедшая неделя на линии соприкосновения прошла под знаком пожаров. В некоторые дни казалось, что горит весь Донбасс.

Так, горело Зайцево под Горловкой, Водяное в районе Мариуполя, поля под Донецком и Макеевкой, многочисленные поля и посадки в Бойковском (бывшем Тельмановском) и Старобешевском районах. Относительно спокойно в этом отношении было только в Луганской области, хотя там просто масштабы пожаров не те (хотя, например, известно, что в Калиново сгорело минимум два дома).

Типичная сводка пресс-службы штаба АТО по Зайцево в последние дни выглядит так: "16 августа при обстреле наших позиции в районе Зайцево под огонь попал частный сектор населенного пункта. Огонь велся из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Разрушениям подверглись три частных дома. В частности, после попадания боеприпасов от РПГ сгорела крыша на двух домах. В другом доме выстрел из РПГ пробил крышу и стены дома. Среди мирных жителей никто не пострадал".

Весьма насыщенным на события было 20 августа. Так, например, пользователи социальных сетей говорят о сильном пожаре на северо-востоке от "Шахты Глубокая" (район между Донецком и Макеевкой). В этот же день произошел случай, обстоятельства которого потребуют серьезного расследования со стороны ОБСЕ. Есть сообщение только от так называемых властей ДНР, согласного которому в Петровском районе Донецка во время тушения пожара по улице Зелёный Гай, 115 (на границе с Марьинкой) произошел обстрел из автоматического гранатомета пожарного расчета 3-й пожарно-спасательной части, в результате которого погиб начальник караула, а двое пожарных ранены. Естественно, что вина сразу же была возложена на наших военных.

Пока же, не зная обстоятельств происшествия, говорить о чем-то конкретном сложно, но вызывает сомнения, что донецкие МЧС-ники на таком близком расстоянии от линии противостояния (фактически это нейтральная территория) тушили пожар. Ведь последние дни из соображений безопасности расчеты не выезжали на такие пожары. Вполне может быть, что это и есть давно обещанная Захарченко провокация, которая станет необходимой для боевиков причиной для обострения общей ситуации на фронте.

Тут впору говорить о применении новой тактики российско-террористическими войсками, условно говоря тактики выжженной земли, ведь поджоги полей и лесополос происходят целенаправленно с использованием зажигательных артиллерийских снарядов и пуль.

Эти поджоги имеют единственную цель - вытеснение подразделений ВСУ с занимаемых ими позиций. И если для организованного по всем правилам взводного или ротного опорного пункта такой пожар почти не страшен, то против наблюдательного пункта в посадке или опорного пункта в брошенных домах (как, например, в Марьинке или Зайцево) это страшное оружие. Ситуация усугубляется еще и тем, что после взятия под контроль "серых зон" стороны оказались в зоне действия пехотного оружия. И попытки тушить пожары заканчиваются снайперским огнем и гранатометным обстрелом со стороны противника.

Поэтому за две горячие недели наша группировка хоть и не потеряла ни одного метра своей территории, однако часть наблюдательных постов пришлось свернуть (например, в зоне ответственности 128-й горно-пехотной бригады). И в будущем это может обернуться новыми потерями, так как потерян контроль над выдвижением диверсионных групп противника. И это значит, что может увеличиться количество подрывов на фугасах и растяжках в ближайшем тылу.

А пока количество потерь боевиков растет довольно быстрыми темпами. Так, только по сводкам "говорящей головы" Басурина, за шесть дней (11-17 августа) только на оккупированной территории Донецкой области незаконные вооруженные формирования потеряли убитыми 11 человек - в среднем по два человека в сутки. Оставим за скобками тот факт, что эти данные не проверяемые почти полностью, однако стоит признать их как минимальный порог. В то же время наши потери на всей линии противостояния составили три человека. При огромной разнице в людских потенциалах такой уровень потери для боевиков стоит признать близким к катастрофическому.

Ведь не зря на этой неделе спикер штаб АТО рассказал об "интересном" нововведении на оккупированных территориях Донбасса. По данным нашей разведки, от российских кураторов в так называемые "местные администрации" поступил приказ о постановке парней 2001 г. р. на воинский учет. В частности сообщается, что с 28 августа по 25 декабря руководители "администраций" должны разработать план и определить органы так называемого местного самоуправления, которые за это отвечают.

Кстати, такие признанные потери и выборочный анализ известных фамилий погибших говорят и еще об одном - о локальных боевых действиях, которые ныне разворачиваются в районе Докучаевска - на границе Старобешевского района. Хотя в официальные сводки штаба АТО они не попадают, однако, судя по сообщениям от местных жителей, практически каждый день после 18:00 на довольно широком пространстве разворачиваются активные боевые действия при поддержке артиллерии с обеих сторон.

В целом можно говорить, что ситуация на Донбассе имеет все тенденции к обострению. Однако маркеров возможного полномасштабного наступления - массовый завоз ГСМ и боекомплекта, создание танкового ударного кулака - на сегодня пока не наблюдается. И будем надеяться, что следующая праздничная неделя пройдет относительно спокойно.