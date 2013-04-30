Украина намерена возобновить СРП с Vanco Prykerchenska на черноморском шельфе

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

Украина намерена возобновить соглашения о разделе продукции (СРП) с компанией Vanco Prykerchenska Ltd (Британские Виргинские острова) на Прикерченском участке шельфа Черного моря.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности, передают Українські Новини.

17 августа Межведомственная комиссия по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции решила отменить решение от июня 2008 года об отмене государственной регистрации соглашения с Vanco Prykerchenska о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка.

Кроме того, комиссия поручила межведомственной рабочей группе в 30-дневный срок внести предложения по внесению изменений и дополнений в новое СРП с компанией.

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль подчеркнула необходимость ускорения выполнения всех положений мирового соглашения между Украиной и Vanco Prykerchenska для подготовки иска Украины в Международный суд ООН против России о нарушении положений Конвенции ООН по морскому праву.

Как сообщало агентство, 9 октября 2007 года между Кабинетом Министром и компанией Vanco International (Бермудские острова) было подписано СРП по Прикерченскому участку шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязательства по СРП Vanco Prykerchenska.

Это стало основной причиной расторжения со стороны Кабмина соглашения и начала международного разбирательства, истцом в котором выступила Vanco Prykerchenska.

В декабре 2012 года Стокгольмский арбитраж утвердил мировое соглашение между Украиной и Vanco.

ДТЭК является одним из участников проекта и владеет долей участия в Vanco Prykerchenska Ltd.

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