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Дионисий Галикарнасский
Украина намерена возобновить СРП с Vanco Prykerchenska на черноморском шельфе
17:09 18.08.2017 |
Украина намерена возобновить соглашения о разделе продукции (СРП) с компанией Vanco Prykerchenska Ltd (Британские Виргинские острова) на Прикерченском участке шельфа Черного моря.
Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности, передают Українські Новини.
17 августа Межведомственная комиссия по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции решила отменить решение от июня 2008 года об отмене государственной регистрации соглашения с Vanco Prykerchenska о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка.
Кроме того, комиссия поручила межведомственной рабочей группе в 30-дневный срок внести предложения по внесению изменений и дополнений в новое СРП с компанией.
Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль подчеркнула необходимость ускорения выполнения всех положений мирового соглашения между Украиной и Vanco Prykerchenska для подготовки иска Украины в Международный суд ООН против России о нарушении положений Конвенции ООН по морскому праву.
Как сообщало агентство, 9 октября 2007 года между Кабинетом Министром и компанией Vanco International (Бермудские острова) было подписано СРП по Прикерченскому участку шельфа Черного моря.
Vanco International передала все права и обязательства по СРП Vanco Prykerchenska.
Это стало основной причиной расторжения со стороны Кабмина соглашения и начала международного разбирательства, истцом в котором выступила Vanco Prykerchenska.
В декабре 2012 года Стокгольмский арбитраж утвердил мировое соглашение между Украиной и Vanco.
ДТЭК является одним из участников проекта и владеет долей участия в Vanco Prykerchenska Ltd.
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ДТЭК 27 ноября 2012 года подписал договор купли акций Vanco Ukraine Ltd (Британские Виргинские о-ва), что позволит ему увеличить долю в этой компании с текущих 25,5% до более 50%.
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