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Кабмин снизил на 25% нормы потребления газа без счетчиков
16:37 18.08.2017 |
Кабинет Министров снизил на 25% нормы пользованием газоснабжением без наличия счетчиков.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу, передают Українські Новини.
Так, при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения норма снижена с 4,4 до 3,3 куб. м на одного человека в месяц.
При отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя норма снижена с 7,1 до 5,4 куб. м, а при наличии газового водонагревателя - с 14 до 10,5 куб. м.
В период отсутствия централизованного горячего водоснабжения норма потребления природного газа на плиту будет установлена в 5,4 куб. м на человека в месяц.
Как сообщали Українські Новини, в марте 2016 года Кабмин установил нормативы на уровне 4,4 кубометров на человека при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения, 7,1 кубометров для потребителей при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя и 14 кубометров для тех, кто использует газовую плиту и водонагреватель.
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