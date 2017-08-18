Без стены в мозгах. Почему ФСБ удается пачками штамповать украинских диверсантов

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Раскрытая СБУ спецоперация ФСБ по заманиванию в Россию ветеранов АТО для последующего обвинения их в терроризме возможна исключительно из-за "гибридности" мозгов многих наших соотечественников.

В этот четверг глава СБУ Василий Грицак выступил с неожиданной пресс-конференцией, на которой раскрыл методику предотвращенной накануне очередной спецоперации ФСБ, которая объясняет регулярные "задержания" в Крыму украинских "диверсантов в шлепанцах". И хотя топорность этих задержаний была видна невооруженным взглядом всем, кто хоть немного способен к критическому мышлению, раскрытые СБУ детали обрисовывают нехитрую ФСБешную методику особенно выпукло.

Коротко план российских спецслужб выглядит более чем просто. Через свою агентуру в Украине россияне находят ветеранов АТО, которым предлагают поработать на территории России за относительно неплохое как для рядовых украинцев вознаграждение, и когда в погоне за российскими рублями "клиент" попадает на контролируемую Россией территорию, "запаковать" его, обвинив в подготовке диверсии - дело техники. После этого российские СМИ могут с чувством исполненного гражданского долга демонстрировать своим не слишком искушенным зрителям суровых украинских диверсантов, которые ручной пилой пилят в степи электроопоры или отправляются на боевое задание в шлепанцах на босу ногу и визиткой Яроша в кармане.

Последний план, который, если верить Грицаку, россиянам так и не удалось претворить в жизнь, должен был быть особенно красочным. Целая боевая группа ветеранов АТО, в составе трех человек, прибыла в Москву, чтобы готовить теракты в метро, аэропорту и других людных местах российской столицы. Не сложно представить, какой чудесный материал получила бы российская пропаганда, если бы трое АТОшников не заподозрили неладное и не сбежали бы в последний момент.





Собственно, использование страсти людей к заробитчанству, чтобы заманить их туда, куда те ни под каким предлогом не должны ездить - прием не шибко новый и оригинальный. И пользуются им в том числе и украинские спецслужбы. Не так давно именно подобным образом СБУ заманила в Украину бразильского наемника Рафаэля Лусварги, который в свое время не только воевал за "Новороссию" на Донбассе, но и активно раздавал интервью сепаратистским и российским пропагандистам, не скрывая своего имени и происхождения. Тем не менее, у бравого Рафаэля не хватило ума отказаться от предложения поработать в Украине, и как следствие он был задержан прямо в Борисполе и теперь пытается оспорить 13 летний тюремный срок.

Как видим, подобные истории - это не просто из ряда вон выходящие случаи катастрофической глупости, а вполне типичные ситуации. Несмотря на то, что война с Россией продолжается вот уже четвертый год, многим украинцам, и даже тем, кто непосредственно участвовал в боевых действиях на Донбассе, хватает ума ездить на заработки в Россию, отдыхать в Крым или даже на территории подконтрольные "ЛДНР". И это при том, что сообщения о задержании россиянами украинцев появляются с завидной регулярностью. Почему же люди не понимают такой, казалось бы, совершенно очевидной вещи - сейчас любым украинцам ездить в Россию и на другие территории под их контролем, в том числе и в Беларусь или Казахстан опасно, а ветеранам АТО особенно опасно?

Похоже, мозги многих наших соотечественников просто отказываются воспринимать гибридный характер войны. Для них, даже после службы в АТО, все остается "как раньше". То есть Россия - это не враг, а для многих даже и не другая страна. Ну а война - это некое недоразумение, которое касается исключительно Донбасса. И они искренне не понимают, а что такого в том, чтобы поехать на заработки в Россию или на море в Крым.

Во многом подобную гибридность мышления подпитывает и позиция некоторых деятелей нашего шоу-бизнеса. Что можно требовать от обывателей, если толпы артистов из телевизора ведут себя, как будто никакой войны нет и не вылазят из московских клубов, концертных площадок и российских ток-шоу. Вот оно вполне практическое следствие российской пропаганды, частью которой и есть украинские поп-исполнители вроде разных Монатиков, Дорнов, "Грибов", "Время и стекло", Светы Лободы и им подобных.

Самое печальное во всей этой истории то, что трое вовремя сбежавших днепровских АТОшников - это скорее исключение, а не правило. Никто не даст гарантии, что прямо сейчас где-то на московской стройке не зарабатывают свои 500 баксов очередные украинцы с "гибридными" мозгами, и что завтра в московском метро не прогремит очередной взрыв с десятками жертв, а ФСБ не отрапортует о задержании "украинских агентов СБУ", организовавших этот взрыв. Так что вправление "гибридных мозгов" своих граждан для Украины задача не менее важная, чем европейские реформы, борьба с коррупцией или строительство "стены" на границе с Россией. Без "стены" в мозгах, все это совершенно бессмысленно.