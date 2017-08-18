Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Продолжающаяся уже три недели оперативная пауза на фронте, красиво преподанная политиками как "хлебное перемирие", вряд ли кого-то вводит в заблуждение. Перемирия на линии противостояния на Донбассе нет и не предвидится.

И хотя пресс-служба штаба АТО бодро отчитывается об уменьшении количества обстрелов, от этого бойцам на передовой не легче. Противник продолжает активно использовать артиллерию калибра 152-мм, 120-мм минометы и даже реактивные системы залпового огня "Град". Правда, последние все чаще в мобильном варианте "Град-П" как советского заводского производства, так и склепанные на коленке на местных промышленных предприятиях. Связано это прежде всего с возросшими возможностями нашей артиллерии, которая на четвертый год войны научилась давать адекватный ответ с минимальной задержкой. И причин для этого много - от массового использования беспилотников, до внедрения в подготовку расчетов опыта войны 2014-2015 гг.

В плане продолжения противостояния и подготовки к активным боевым действиям ярким примером являются события последних недель на участке фронта, который привычно называют приморским: Широкино-Водяное-Павлополь-Староигнатьевка.

"Бодание" здесь на не самом удачном с точки зрения географии участке происходит с февраля 2015 г. Меняются подразделения, происходит постоянное продвижение, однако ситуация остается примерно одинаково горячей.

Тут происходит классическая война малых групп с широким использованием снайперов, проникновением диверсионных групп, минированием прифронтовых территорий. С постоянными подрывами на своих и чужих растяжках, подрывах на фугасах. Но, вцепившись буквально зубами, участок ближе к Мариуполю держат морпехи, а чуть дальше - 59-я мотопехотная бригада. Ну и нельзя забывать разных спецов (которых "там нет") и добровольцев из Украинской добровольческой армии (которые там есть).

Последние пару недель боевики сменили тактику - пользуясь слишком уж жарким летом и тем, что окрестные поля не убираются вот уже четвертый год, они поджигают их, пытаясь выжить наших со своих позиций и подставить тех, кто будет тушить под снайперский огонь. Стоит сказать, что такая тактика, к сожалению, имеет определенный успех - позиции находятся преимущественно в лесополосах, где деревья горят очень хорошо. Так, только за август в районе Водяного погибло сразу двое бойцов 59-й бригады, причем оба 1996 года рождения: 8 августа во время обстрела из автоматического гранатомета погиб Константин Рома, а 12-го числа снайпер застрелил Ивана Сторчака. Учитывая, общую тенденцию к уменьшению количества обстрелов, это очень большие потери буквально за одну неделю.

За последние дни отмечена активность и в районе Староигнатьевки. Тут боевики используют свою излюбленную тактику - мобильных огневых точек. Как правило, после массированного обстрела из минометов и артиллерии и начала ответного огня с нашей стороны выкатывается одиночный танк (реже - БМП), который из пушки отрабатывает по засеченным позициям. Пока артиллерийские корректировщики успевают передать координаты, экипаж успевает отстрелять 10-12 снарядов и уходит. И такая "карусель" продолжается практически целый вечер, правда, на разных (но соседних) участках фронта.

Но и наши пехотинцы, артиллеристы, морские пехотинцы и спецназовцы тоже не сидят сложа руки, и, только по известным далеко не полным данным, за последние дни 9-й полк морской пехоты (база в Новоазовске) и 1-я отдельная мотострелковая бригада (г. Комсомольское, после деоккупации - Кальмиуское) не досчитались как минимум трех боевиков. Что интересно, только один из них местный - грек из близлежащего села Раздольное. Остальные двое - из "братской" России: из Калининграда (похоронен тут же - везти за тысячи километров дорого) и Новодвинска. И это только известные пофамильные потери, а есть еще данные радиоперехватов, которые в некоторые дни были близки к истерическим.

В целом можно сказать, что и поныне Мариупольское направление рассматривается нашим командованием как потенциально опасное в плане вражеского наступления.

Поэтому тут на случай прорыва в глубине обороны построены три линии укреплений с упором на активное противодействие танкам. Есть серьезные резервы, и думаем, что в случае негативного развития ситуации (даже с участием российских военных) противника ждет немало крайне неприятных сюрпризов. Все-таки на дворе лето 2017-го, а не 2014-го....