Финансовые новости
- |
- 18.08.17
- |
- 13:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Потребительские настроения в Украине в июле незначительно ухудшились
09:22 18.08.2017 |
Индекс потребительских настроений в Украине в июле ухудшился на 0,8 пункта по сравнению с июньскими показателями - до 58,5 (по шкале от 0 до 200), однако к июню-2016 этот показатель вырос на 8,4 пункта.
Такие данные ежемесячного исследования обнародовала компания GfK Ukraine в четверг.
"Июльское снижение индекса потребительских настроений украинцев в сравнении к июню является несущественным, поэтому можем говорить о стабильности индекса на протяжении трех последних месяцев", - отмечают аналитики компании.
По данным исследования, больше всего в июле ухудшились ожидания украинцы в отношении курса гривни - индекс девальвационных ожиданий увеличился на 10,8 пункта до 144,4.
"Возможно, увеличение этого индекса являются реакцией на рост курса евро", - предполагают аналитики.
Ухудшился также индекс ожидаемой динамики безработицы - до 140,7, что на 8,9 п. больше показателя июня-2017. Выросли также инфляционные ожидания украинцев - соответствующий индекс возрос на 2,9 п. - до 186, свидетельствуют данные исследования.
Как отмечают авторы исследования, индекс экономических ожиданий в июле также уменьшился - на 2,3 пункта до 61,8. Ухудшение коснулось всех его составляющих. Индекс ожидаемых изменений материального состояния сократился на 2,5 пункта до 60. Индекс ожидаемого роста экономики в ближайший год упал на 2,9 пункта до 55,6, а индекс ожидаемого роста экономики в ближайшие пять лет - на 1,5 пункта до 69,9.
По данным исследования, на 0,2 пункта сократился индекс текущего личного материального состояния - до 47,2. Однако индекс целесообразности больших покупок вырос на 2,9 пукнта до 59,9. Это повлекло за собой увеличение на 1,3 пункта индекса текущего состояния - до 53,6.
GfK Ukraine проводит исследования домашних хозяйств для определения потребительских настроений в Украине с июня 2000 года. В ходе исследования опрашивают 1 тыс. респондентов.
Как сообщалось, в мае этого года потребительские настроения украинцев выросли сразу на 3,2 пункта - до 58, а в июне - еще на 1,4 пункта - до 59,4. Тогда индекс потребительских настроений достиг самого высокого уровня за последние три года.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Выжженная земля. Поможет ли "гибридам" новая тактика под Мариуполем
ТОП-НОВОСТИ
|Потребительские настроения в Украине в июле незначительно ухудшились
|Бизнес заплатил налоги и нащупывает новый курс доллара на межбанке
|Банкиров заставили вернуть обворованным вкладчикам проценты и неустойку
|Навальный опубликовал расследование о "сыне Пескова"
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|"Извинения" от NYT. Украину вынуждают наступить на путинскую мозоль Трампа
|НБУ предупредил о возможной вирусной атаке
|Бизнес-ассоциации считают недопустимым давление правоохранительных органов на Данилюка
|Цирк продолжается. Корчак готовится к новому скандалу с "автоматом"
|Тракторы и самолеты. Десять фактов о новом главе Антонова
|Налогоплательщики увеличили перечисления в бюджет на 28%
|Снижение курса доллара на межбане должно продолжиться до конца недели
Это интересно
|Компании США возвращают удаленных сотрудников обратно в офисы
|Fiat Chrysler объединит усилия с BMW, Intel и Mobileye для разработки робомобилей
|Как научить ребенка инвестировать: 3 стратегии
|10 лучших городов для жизни
|Стартовало массовое производство Kirin 970 - первой мобильной платформы с интегрированной системой ИИ
|Как богачи подчеркивают свою принадлежность к элите
|6 умных вопросов на собеседовании