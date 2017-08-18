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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Потребительские настроения в Украине в июле незначительно ухудшились

09:22 18.08.2017 |

Экономика

 

Индекс потребительских настроений в Украине в июле ухудшился на 0,8 пункта по сравнению с июньскими показателями - до 58,5 (по шкале от 0 до 200), однако к июню-2016 этот показатель вырос на 8,4 пункта.

Такие данные ежемесячного исследования обнародовала компания GfK Ukraine в четверг.

"Июльское снижение индекса потребительских настроений украинцев в сравнении к июню является несущественным, поэтому можем говорить о стабильности индекса на протяжении трех последних месяцев", - отмечают аналитики компании.

По данным исследования, больше всего в июле ухудшились ожидания украинцы в отношении курса гривни - индекс девальвационных ожиданий увеличился на 10,8 пункта до 144,4.

"Возможно, увеличение этого индекса являются реакцией на рост курса евро", - предполагают аналитики.

Ухудшился также индекс ожидаемой динамики безработицы - до 140,7, что на 8,9 п. больше показателя июня-2017. Выросли также инфляционные ожидания украинцев - соответствующий индекс возрос на 2,9 п. - до 186, свидетельствуют данные исследования.

Как отмечают авторы исследования, индекс экономических ожиданий в июле также уменьшился - на 2,3 пункта до 61,8. Ухудшение коснулось всех его составляющих. Индекс ожидаемых изменений материального состояния сократился на 2,5 пункта до 60. Индекс ожидаемого роста экономики в ближайший год упал на 2,9 пункта до 55,6, а индекс ожидаемого роста экономики в ближайшие пять лет - на 1,5 пункта до 69,9.

По данным исследования, на 0,2 пункта сократился индекс текущего личного материального состояния - до 47,2. Однако индекс целесообразности больших покупок вырос на 2,9 пукнта до 59,9. Это повлекло за собой увеличение на 1,3 пункта индекса текущего состояния - до 53,6.

GfK Ukraine проводит исследования домашних хозяйств для определения потребительских настроений в Украине с июня 2000 года. В ходе исследования опрашивают 1 тыс. респондентов.

Как сообщалось, в мае этого года потребительские настроения украинцев выросли сразу на 3,2 пункта - до 58, а в июне - еще на 1,4 пункта - до 59,4. Тогда индекс потребительских настроений достиг самого высокого уровня за последние три года.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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