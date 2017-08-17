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Банкиров заставили вернуть обворованным вкладчикам проценты и неустойку
21:38 17.08.2017 |
Обворованным вкладчикам станет проще вернуть украденное в банках. В ходе рассмотрения дела №6-1032цс17 по краже денег работниками Райффайзен Банка Аваль в Херсонской области Верховный суд выдал правовую позицию в пользу потерпевших.
Она касается случаев, когда людей обманывали в банковских отделениях в ходе пополнения счета: в кассах берут наличные, и делают вид, что пополняют текущий счет или депозит. Даже выдают поддельные квитанции. Однако средства на счета не зачисляют и в систему их не вносят. Обычно грабеж открывается, когда человек приходит за своим вкладом, и нередко директор отделения к тому времени со всем украденным пускается в бега.
«ВСУ постановил, что центральный офис банка не просто должен возместить потерпевшему украденную его работником сумму, но и выплатить весь материальный ущерб. Это еще недополученные проценты по вкладу, а также неустойку в виде текущей инфляции. Что совершенно логично, поскольку деньги в нашей стране постоянно обесцениваются. А возмещение ущерба затягивается на продолжительное время», - рассказал UBR.ua старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.
Чаще всего банки не хотят нести ответственность за своих работников, потому вынуждают людей долго доказывать внесение средств. Обычно для этого недостаточно просто предоставить оригинал договора и квитанции о внесении средств. Банки упираются до последнего, делая запросы в правоохранительные органы и заказывая почерковедческую экспертизу. И даже при этом отказываются все решать в досудебном режиме - требуют постановления судов.
Многие даже жульничают, чтобы не платить.
«Иногда недобросовестные банки могут и уволить такого сотрудника задним числом с целью избежать ответственности за кражу депозита», - отметил UBR.ua управляющий партнёр Юридической фирмы N&D Андрей Довбенко.
Без суда вернуть свое почти невозможно.
«Банк с большой вероятностью откажет в выплате упущенной выгоды без соответствующего решения суда, чему в немалой мере способствует практическая сложность в доказывании данного вида убытков», - сказал Довбенко.
Сложнее всего с этим в небольших финучреждениях, которые не дорожат своей репутацией.
«В банковской сфере злоупотребления со стороны персонала - явление распространенное. Особенно, как показывает практика, в мелких банках. Надеяться на быстрое возвращение убытков тут не стоит. Что касается системных банков, то здесь ситуация в последнее время движется в позитивную сторону», - заверил UBR.ua советник, руководитель практики банковского и финансового права АО «Suprema Lex» Роман Оксанич.
Юристы рекомендуют напирать на репутационные риски, и грозить устроить публичный скандал.
«Действенным стимулом добиться компенсации со стороны банка является вынесения конфликта в публичную плоскость и потенциальные репутационные потери банка. В силу относительной легкости и скорости распространения информации, банку зачастую целесообразней возмести вкладчику требуемую сумму нежели вызвать осуждающую реакцию СМИ и социальных сетей», - резюмировал Андрей Довбенко.
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