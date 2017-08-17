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Автогаз будет дорожать до 14,5 грн/л - аналитики рынка
19:59 17.08.2017 |
Розничные цены на сжиженный газ будут расти из-за большого дефицита поставок, вызванного рядом неблагоприятных факторов. Об этом сообщает Консалтинговая группа А-95.
Так, с 1 июля по 17 августа 2017 г. оптовые цены на пропан-бутан выросли на 63% и превысили отметку 24 тыс. грн/т - абсолютный рекорд за все время мониторинга. Стоимость газа на границе за этот период возросла вдвое, что обусловлено острой нехваткой ресурса.
"Мы оцениваем дефицит газа в 30 тыс. т, что составляет около 20% месячной потребности рынка в этот период", - рассказал аналитик А-95 Артем Куюн.
При этом оперативно заместить недостающие объемы газа не удастся. Ключевые производители России, Беларуси и Казахстана сами испытывают нехватку из-за ремонтных работ на заводах, что уже привело к исчезновению свободных объемов на рынке всей Восточной Европы, в частности Польши.
Импорт с западного направления также осложнен инфраструктурными ограничениями - необходимостью перестановки вагонов с узкой колеи на широкую.
Участники рынка также отмечают значительные задержки в движении вагонов по территории Украины, особенно в Одесской области.
"Из-за отсутствия тепловозов доставка вагонов под погрузку в Румынию и обратно занимает около 40 дней, работать с таким плечом очень рискованно и дорого", - отметил. Куюн.
По его словам, низкая оборачиваемость вагонов также не позволяет развернуть эффективные поставки газа с моря, где сегодня цены значительно ниже, чем в Украине.
Дополнительным фактором дестабилизации поставок может стать изменение требований лицензирования перевозок топлив. Контролирующие органы уже анонсировали, что с 1 сентября будут требовать лицензии, но большинство компаний не успеет оформить необходимые документы.
"Мы прогнозируем, что дефицит газа продлится до середины сентября. Это будет стимулировать высокие цены в опте, а, следовательно, и в рознице. Исходя из уровня оптовой цены 24 тыс. грн/т, розничные цены на автогаз достигнут диапазона 14,5-14,7 грн/л.
"Высокие цены и окончание автомобильного сезона снизят спрос на газ, одновременно будут восстановлены поставки по импорту, что стабилизирует рынок и приведет к снижению цен", - прогнозирует Куюн.
Ранее сообщалось, что только за последние выходные (12-13 августа) цены на автогаз вырослипрактически у всех операторов рынка на 0,1-1,1 грн/л.
По состоянию на 17 августа, как сообщает НефтеРынок, средняя цена автогаза в Украине выросла на 0,21 грн/л - до 11,85 грн/л.
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