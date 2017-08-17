Автогаз будет дорожать до 14,5 грн/л - аналитики рынка

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Автогаз будет дорожать до 14,5 грн/л - аналитики рынка

19:59 17.08.2017 |

Нефть и безнин

Розничные цены на сжиженный газ будут расти из-за большого дефицита поставок, вызванного рядом неблагоприятных факторов. Об этом сообщает Консалтинговая группа А-95.

Так, с 1 июля по 17 августа 2017 г. оптовые цены на пропан-бутан выросли на 63% и превысили отметку 24 тыс. грн/т - абсолютный рекорд за все время мониторинга. Стоимость газа на границе за этот период возросла вдвое, что обусловлено острой нехваткой ресурса.

"Мы оцениваем дефицит газа в 30 тыс. т, что составляет около 20% месячной потребности рынка в этот период", - рассказал аналитик А-95 Артем Куюн.

При этом оперативно заместить недостающие объемы газа не удастся. Ключевые производители России, Беларуси и Казахстана сами испытывают нехватку из-за ремонтных работ на заводах, что уже привело к исчезновению свободных объемов на рынке всей Восточной Европы, в частности Польши.

Импорт с западного направления также осложнен инфраструктурными ограничениями - необходимостью перестановки вагонов с узкой колеи на широкую.

Участники рынка также отмечают значительные задержки в движении вагонов по территории Украины, особенно в Одесской области.

"Из-за отсутствия тепловозов доставка вагонов под погрузку в Румынию и обратно занимает около 40 дней, работать с таким плечом очень рискованно и дорого", - отметил. Куюн.

По его словам, низкая оборачиваемость вагонов также не позволяет развернуть эффективные поставки газа с моря, где сегодня цены значительно ниже, чем в Украине.

Дополнительным фактором дестабилизации поставок может стать изменение требований лицензирования перевозок топлив. Контролирующие органы уже анонсировали, что с 1 сентября будут требовать лицензии, но большинство компаний не успеет оформить необходимые документы.

"Мы прогнозируем, что дефицит газа продлится до середины сентября. Это будет стимулировать высокие цены в опте, а, следовательно, и в рознице. Исходя из уровня оптовой цены 24 тыс. грн/т, розничные цены на автогаз достигнут диапазона 14,5-14,7 грн/л.

"Высокие цены и окончание автомобильного сезона снизят спрос на газ, одновременно будут восстановлены поставки по импорту, что стабилизирует рынок и приведет к снижению цен", - прогнозирует Куюн.

Ранее сообщалось, что только за последние выходные (12-13 августа) цены на автогаз вырослипрактически у всех операторов рынка на 0,1-1,1 грн/л.

По состоянию на 17 августа, как сообщает НефтеРынок, средняя цена автогаза в Украине выросла на 0,21 грн/л - до 11,85 грн/л.
 

ПО РУБРИКАМ

19:13 Фон­до­вые ин­дек­сы Укра­и­ны из­ме­ни­лись раз­но­на­прав­лен­но 17 ав­гу­ста, под­ско­чи­ли ко­ти­ров­ки "ДТЭК Захидэнерго" и "Киевэнерго"

17:13 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 17 ав­гу­ста со­ста­вил 25,5064 грн

16:59 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 17.08.17

16:55 Бан­кам на­до под­го­то­вить­ся к жест­ко­му Brexit - пред­ста­ви­тель ЕЦБ

16:33 Вер­хов­ный Суд от­ме­нил ре­ше­ние о не­за­кон­но­сти лик­ви­да­ции бан­ка "Премиум"

16:09 Ев­ро па­да­ет 17 ав­гу­ста по­сле пуб­ли­ка­ции про­то­ко­ла ЕЦБ

14:15 Бир­жи АТР за­кры­лись 17 ав­гу­ста раз­но­на­прав­лен­но на ря­де мак­ро­эко­но­ми­че­ских фак­то­ров

13:24 НБУ ку­пил $44 млн на аук­ци­оне 17 ав­гу­ста при пред­ло­же­нии $46 млн

12:28 НБУ умень­шил свой порт­фель ОВГЗ на 1 млрд гри­вен до 364,6 млрд гри­вен 17 ав­гу­ста

11:32 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 17 ав­гу­ста

10:54 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 16.08.2017

10:50 НБУ про­дал 16 ав­гу­ста бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 5 583 млн гри­вен

10:46 Объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке 16 ав­гу­ста уве­ли­чил­ся на $99,1 млн до $247,1 млн

10:38 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 17.08.17

09:03 Зо­ло­то до­ро­жа­ет 17 ав­гу­ста на уде­шев­ле­нии дол­ла­ра по­сле пуб­ли­ка­ции про­то­ко­ла за­се­да­ния ФРС США

• дальше…

17:50 "Извинения" от NYT. Укра­и­ну вы­нуж­да­ют на­сту­пить на пу­тин­скую мо­золь Трам­па

16:55 Бан­кам на­до под­го­то­вить­ся к жест­ко­му Brexit - пред­ста­ви­тель ЕЦБ

16:16 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 17 ав­гу­ста 2017 го­да

12:56 В ми­ре от­но­сят­ся к Рос­сии с не­до­ве­ри­ем

09:37 Со­вет­ник Трам­па: США ве­дут с Ки­та­ем эко­но­ми­че­скую вой­ну

08:07 Fitch улуч­ши­ло про­гноз по ро­сту эко­но­ми­ки ев­ро­зо­ны в 2017 г до 2% с 1,7%

16.08 Не­смот­ря не­внят­ную по­ли­ти­ку Трам­па в от­но­ше­нии Рос­сии, его ближ­не­во­сточ­ная по­ли­ти­ка яв­но про­ти­во­ре­чит устрем­ле­ни­ям РФ в ре­ги­оне

16.08 В аме­ри­ка­но-иран­ских си­сте­ме от­но­ше­ний у Те­ге­ра­на не оста­лось ко­зы­рей

16.08 Те­не­вая бан­ков­ская си­сте­ма Ки­тая на­ча­ла сду­вать­ся

16.08 Brexit: Бри­та­ния от­ка­жет­ся от гра­ни­цы с Ир­лан­ди­ей

16.08 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 16 ав­гу­ста 2017 го­да

16.08 10 луч­ших го­ро­дов для жиз­ни

16.08 Слу­ша­ние по де­лу быв­ше­го ми­ни­стра эко­но­ми­че­ско­го раз­ви­тия Рос­сии Алек­сея Улю­ка­е­ва пе­ре­не­се­но на 1 сен­тяб­ря

16.08 США не бу­дут на­ла­жи­вать диа­лог с КНДР, по­ка не уви­дят се­рьез­ных ша­гов в сто­ро­ну де­нукле­а­ри­за­ции - Госдеп

16.08 Госдеп США про­ком­мен­ти­ро­вал со­об­ще­ния о по­став­ках Укра­и­ной ра­кет­ных дви­га­те­лей в КНДР

• дальше…

15.08 Цир­ки и ки­но­сту­дии бу­дут при­ва­ти­зи­ро­вать ми­ни­мум через год - МЭРТ

10.08 Как опла­тить пар­ков­ку в Ки­е­ве по но­вым пра­ви­лам

10.08 Ки­ев ре­шил сде­лать бес­плат­ной пар­ков­ку в вы­ход­ные дни

09.08 Гос­спец­свя­зи раз­ра­бо­та­ло за­ко­но­про­ект об обя­за­тель­ной ре­ги­стра­ции або­нен­тов мо­биль­ной свя­зи

08.08 Ва­кант­ность в тор­го­вых цен­трах Ки­е­ва рез­ко сни­зи­лась

08.08 Ки­ев­ских пар­ков­щи­ков за­ме­нят кон­тро­ле­ра­ми

07.08 IT-сек­тор за­хва­ты­ва­ет офис­ный ры­нок Ки­е­ва

04.08 Объ­ем жи­лья на пер­вич­ном рын­ке Ки­е­ва в 10 раз пре­вы­ша­ет спрос - экс­перт

02.08 Стан­ция мет­ро "Кловская" пол­но­стью от­ка­за­лась от же­то­нов. На оче­ре­ди еще че­ты­ре стан­ции

02.08 Ту­ризм воз­вра­ща­ет­ся в Ки­ев: ре­зуль­та­ты 1-го по­лу­го­дия 2017 го­да на рын­ке ка­че­ствен­ных оте­лей

02.08 Клич­ко: Пар­ков­ка в Ки­е­ве с 10 ав­гу­ста бу­дет опла­чи­вать­ся толь­ко через пар­ко­ма­ты, смс и та­ло­ны

01.08 Что ждет Укра­и­ну, ес­ли мед­ре­фор­му не при­мут

31.07 По­че­му укра­и­нец про­тив рын­ка зем­ли

31.07 Dragon Capital по­ку­па­ет два биз­нес-цен­тра в Ки­е­ве

28.07 В Ки­е­ве хо­тят по­стро­ить сне­го­пла­виль­ный пункт за 43 мил­ли­о­на гри­вен

• дальше…

17:50 "Извинения" от NYT. Укра­и­ну вы­нуж­да­ют на­сту­пить на пу­тин­скую мо­золь Трам­па

14:05 Биз­нес-ас­со­ци­а­ции счи­та­ют не­до­пу­сти­мым дав­ле­ние пра­во­охра­ни­тель­ных ор­га­нов на Да­ни­лю­ка

11:10 Цирк про­дол­жа­ет­ся. Кор­чак го­то­вит­ся к но­во­му скан­да­лу с "автоматом"

16.08 Яце­нюк и су­пру­га Ава­ко­ва ста­ли вла­дель­ца­ми те­ле­ка­на­ла Эс­прес­со

16.08 Суд аре­сто­вал квар­ти­ру и дом На­са­ли­ка по хо­да­тай­ству биз­нес­ме­на Ды­мин­ско­го

16.08 Что опять про­ис­хо­дит под Ав­де­ев­кой

15.08 По­те­ря­ла бе­ре­га. По­че­му Ти­мо­шен­ко ни­ко­гда не стать пре­зи­ден­том

15.08 Экс­перт, на ко­то­ро­го ссы­ла­лась NYT: Не ве­рю, что Укра­и­на по­став­ля­ла дви­га­те­ли КНДР

15.08 Что из се­бя пред­став­ля­ет укра­ин­ская мо­дер­ни­за­ция тан­ка Т-72

14.08 Ра­кет­ный скан­дал. Де­сять при­чин усо­мнить­ся в вер­сии New York Times

14.08 Ба­за в Оча­ко­ве. За­чем США стро­ят в Укра­ине центр ВМС

14.08 Бои кло­унов: За­чем Ле­воч­ки­ну по­на­до­бил­ся блок Кап­ли­на

14.08 В зоне про­ве­де­ния АТО в те­че­ние вы­ход­ных бы­ло от­но­си­тель­но ти­хо, но с пред­чув­стви­ем че­го-то мас­штаб­но­го и гром­ко­го

14.08 По­пы­та­ют­ся ли "гибриды" пой­ти на про­рыв под Крым­ским

14.08 НАБУ на­ча­ло рас­сле­до­вать воз­мож­ные не­до­сто­вер­ные све­де­ния в де­кла­ра­ции Гон­та­ре­вой

• дальше…

19:35 Sharp го­то­вит ещё один без­ра­моч­ный смарт­фон, ко­то­рый воз­ро­дит идеи мо­де­ли Aquos Crystal

13:34 Toyota при­ду­ма­ла про­зрач­ные пе­ред­ние стой­ки

12:10 Как ин­фо­шум глу­шит на­шу про­дук­тив­ность

10:24 Microsoft обу­ча­ет дро­ны при­ни­мать ре­ше­ния на ле­ту

08:27 Анон­си­ро­ван са­мый мощ­ный и до­ро­гой смарт­фон Nokia

16.08 Samsung вы­пу­стит пер­вый в ми­ре смарт­фон со встро­ен­ным ал­ко­те­сте­ром‍

16.08 Ком­па­нии США воз­вра­ща­ют уда­лен­ных со­труд­ни­ков об­рат­но в офи­сы

16.08 Fiat Chrysler объ­еди­нит уси­лия с BMW, Intel и Mobileye для раз­ра­бот­ки ро­бо­мо­би­лей

16.08 Как на­учить ре­бен­ка ин­ве­сти­ро­вать: 3 стра­те­гии

16.08 Стар­то­ва­ло мас­со­вое про­из­вод­ство Kirin 970 - пер­вой мо­биль­ной плат­фор­мы с ин­те­гри­ро­ван­ной си­сте­мой ИИ

15.08 6 ум­ных во­про­сов на со­бе­се­до­ва­нии

15.08 Ле­та­ю­щий ав­то­мо­биль DeLorean DR-7 бу­дет иметь даль­ность хо­да до 200 км

15.08 Кон­церн Fiat Chrysler Automobiles мо­жет быть куп­лен ки­тай­ца­ми

15.08 Сколь­ко Google пла­тит Apple?

14.08 PayPal от­кро­ет ин­но­ва­ци­он­ные ла­бо­ра­то­рии в Ин­дии

• дальше…

12:10 Как ин­фо­шум глу­шит на­шу про­дук­тив­ность

16.08 Ком­па­нии США воз­вра­ща­ют уда­лен­ных со­труд­ни­ков об­рат­но в офи­сы

15.08 6 ум­ных во­про­сов на со­бе­се­до­ва­нии

11.08 Аме­ри­кан­ские ком­па­нии ста­ли об­ра­щать боль­ше вни­ма­ния на со­сто­я­ние здо­ро­вья кан­ди­да­тов в ген­ди­рек­то­ры

09.08 Ки­тай­ский ре­сто­ран пред­ла­гал жен­щи­нам скид­ку за боль­шую грудь

07.08 Раз­ру­ше­ние ми­фа о ро­бо­ти­за­ции: без­ра­бо­ти­цы не бу­дет

07.08 Как пра­виль­но ска­зать "нет": 3 си­ту­а­ции на ра­бо­те

04.08 Пло­хой на­чаль­ник: 10 при­зна­ков

03.08 Но­вая про­фес­сия – по­пуля­ри­за­тор на­у­ки

31.07 15 на­вы­ков, ко­то­рые не­об­хо­ди­мы каж­до­му

25.07 Как ру­ко­во­ди­те­лям сти­му­ли­ро­вать кре­а­тив­ность со­труд­ни­ков

24.07 Все боль­ше меж­ду­на­род­ных ком­па­ний вы­би­ра­ют Ки­тай для штаб-квар­ти­ры

24.07 15 са­мых вли­я­тель­ных лю­дей в сфе­ре IT

21.07 WSJ: Со­бе­се­до­ва­ния о при­е­ме на ра­бо­ту все ча­ще про­хо­дят в мес­сен­дже­рах

20.07 15 при­зна­ков то­го, что вам не­до­пла­чи­ва­ют

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно