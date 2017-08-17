Бизнес-ассоциации считают недопустимым давление правоохранительных органов на Данилюка

Бизнес-ассоциации считают недопустимым давление правоохранительных органов на министра финансов Александра Данилюка.

Об этом говорится в обращении ряда бизнес-ассоциаций к Президенту Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману и председателю Верховной Рады Андрею Парубию, передают Українські Новини.

Под обращением подписались Ассамблея общественных организаций малого и среднего бизнеса Украины, Ассоциация налогоплательщиков, Международная бизнес-ассоциация, Ассоциация частных работодателей, Строительная палата Украины, Всеукраинский бухгалтерский клуб, общественный союз "Украинское объединение рынков капитала", Торгово-промышленная палата Украины и региональные ТПП, Украинская бизнес ассоциация, Украинская федерация страхования, Украинский клуб аграрного бизнеса и ряд других.

Бизнес обратился к властям в связи с активизацией атак на реформаторский блок правительства.

По мнению бизнес-ассоциаций, намерение Генеральной прокуратуры проверить доходы и расходы Данилюка за последние 20 лет являются превышением полномочий.

"Последний год Министерство финансов демонстрирует беспрецедентную открытость и прозрачность своей работы, все наработки осуществляются в инклюзивном процессе с участием экспертов, общественности и бизнеса. Понятно, что такой подход не может нравиться тем, кто годами пользуется и организует схемы по минимизации уплаты налогов, в частности получает откаты за возмещение НДС и уклонение от уплаты НДС с помощью "скруток", - отметили представители бизнеса.

По их мнению, все текущие проекты Минфина крайне важны для развития страны, но не популярны среди коррупционеров.

"Это и ликвидация коррумпированной налоговой милиции и создание аналитической Службы финансовых расследований, институциональная реформа ГФС и таможни, и механизмы по блокированию налоговых накладных, имеющих признаки фиктивных и тому подобное. Понятно, что из-за этого такая команда министерства имеет много недоброжелателей", - говорится в обращении бизнеса.

Ассоциации призвали власти остановить распри в общей команде правительства и не формировать имидж Украины перед международными партнерами и донорами как государства с незрелым политическим классом и слабыми институтами.

Бизнес ожидает продолжения проведения реформ осенью, а именно - реформирования ГФС и таможенной службы, создание Службы финансовых расследований, введения налога на выведенный капитал.

Как сообщали Українські Новини, 18 июля Печерский райсуд Киева по ходатайству Генпрокуратуры поручил Государственной фискальной службе провести проверку министра финансов на предмет соблюдения требований налогового и валютного законодательства за период с 1998 года по 2016 год.

Генеральная прокуратура подозревает чиновника в уклонении от уплаты налогов и сборов (ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса).

Данилюк считает сфабрикованным дело против него и намерен в ближайшее время также подать жалобу на судью и подать заявление о преступлении по заведомо неправомерным действиям должностных лиц.

Апелляционный суд Киева уже трижды переносил рассмотрение жалобы министра.