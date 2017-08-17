Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

За год работы НАПК проверило только 32 чиновничьи декларации из более чем 1,1 млн. Тем не менее, Наталья Корчак надеется избежать отставки.

Одной из самых горячих тем на осенней сессии парламента может стать судьба Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции (НАПК). Сейчас есть четыре законопроекта на эту тему, в т.ч. правительственный №6335 и три депутатских: №6325 Вадима Рабиновича, №6387 Виктора Чумака и еще пятерых депутатов, №6549 Игоря Алексеева и Игоря Артюшенко. Каждый из этих проектов говорит о необходимости отправить нынешних членов НАПК в отставку и избрать новых, а различаются проекты своим видением процедуры конкурса и гарантий независимости агентства.

Главных причин недовольства агентством - две. Во-первых, это ненадежная работа реестра е-деклараций. Напомним, что в январе-марте, когда чиновники подавали декларации за прошлый год, реестр работал со сбоями, а под конец срока сдачи деклараций вообще завис. Ввиду этого премьер Владимир Гройсман призвал руководство НАПК уйти в отставку. Однако глава агентства Наталья Корчак отказалась уходить, после чего и появились законопроекты о перезагрузке НАПК.

Во-вторых, это очень медленная обработка е-деклараций. И существенных подвижек к лучшему за летние месяцы не произошло. 15 августа НАПК отпраздновало год своей работы, однако, по последней информации самого агентства, оно завершило полную проверку лишь 32 деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Еще 281 декларация пребывает в процессе полной проверки. А всего таких деклараций подано более чем 1 млн 107 тыс.

Годовщина работы НАПК стала поводом для брифингов, на которых представители агентства рассказали, как они решают эти две проблемы. Руководитель аппарата НАПК Игорь Ткаченко, выступая перед журналистами 14 августа, пообещал, что реестр больше не будет зависать, поскольку НАПК выполнило все требования о техническом дооснащении, поставленные администратором реестра - госпредприятием "Украинские специальные системы" (ГП УСС). Но вторая проблема, как признал Ткаченко, не решена, потому что до сих пор не введена в строй автоматическая проверка е-деклараций.

Руководитель аппарата НАПК напомнил, что Нацагентство получило систему е-декларирования в составе трех из пяти необходимых модулей. Эти три модуля обеспечивают возможность подачи и обнародования информации о состояниях и доходах должностных лиц. Но до сих пор не хватает двух модулей арифметического и логического контроля, которые позволяли бы проверять информацию декларантов в автоматическом режиме. Один из этих модулей должен выявлять арифметические и логические несоответствия внутри самих деклараций, а второй - искать противоречия между тем, что записано в декларациях, и информацией в реестрах и базах данных других госорганов и органов местного самоуправления.

Тут стоит уточнить, что разработку системы е-декларирования для НАПК профинансировало правительство Дании. Оно предоставило эти средства организации ПРООН в Украине, а эта организация определила исполнителем работ ООО "Миранда". Как рассказал генпрокурор Юрий Луценко, выступая в парламенте 24 мая, "сотрудниками фискальной службы под процессуальным руководством прокуратуры было установлено, что руководитель ООО "Миранда" некий господин Новиков подписал соглашение, вернее, поручил выполнение этих работ преподавателю Киевского политеха, а также его студентам, что они и сделали, и вся эта система была сделана именно этими лицами".

Сейчас, судя по словам Игоря Ткаченко, недостающие два модуля уже имеются, но их еще необходимо проверить. "Нам нужно осуществить анализ реестра, который находится на серверах в ГП УСС, чтобы определить, можно ли поставить модули, разработанные ПРООН, или технически сделать это абсолютно невозможно", - сообщил руководитель аппарата НАПК. Он добавил, что эту работу планируется завершить в сентябре-октябре.

Однако глава агентства Наталья Корчак на встрече с журналистами 15 августа рассказала, что для проведения внешней независимой технической экспертизы злополучных модулей нужен программный код реестра, который должно предоставить ГП УСС. Переговоры об этом с администратором реестра продолжаются больше месяца, однако, по словам Корчак, все попытки получить код "пока остались без ответа".

Как видим, Корчак уже подготовила объяснение для депутатов, почему обработка е-деклараций до сих пор ведется в ручном режиме. Кстати, если НАПК все же получит от ГП УСС желанный код, это еще не гарантирует, что автоматическая проверка заработает. Ведь экспертиза может выявить, что полученные модули не годятся к эксплуатации и нужно разрабатывать новые.

Надежду избежать отставки дает Наталье Корчак и проведенный правительством конкурс по отбору нового члена НАПК вместо Руслана Рябошапки, который подал в отставку 9 июня. Конкурсная комиссия 15 августа признала победителем Александра Серегина - доцента кафедры международного частного права Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Осталось, чтобы его кандидатуру утвердило правительство.