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Несмотря невнятную политику Трампа в отношении России, его ближневосточная политика явно противоречит устремлениям РФ в регионе
21:32 16.08.2017 |
Пол Маклири, старший репортер Foreign Policy, который пишет о Пентагоне и специализируется на вопросах нацбезопасности, сообщил в понедельник, 14 августа, что администрация Дональда Трампа возобновляет совместные американо-египетские военные учения "Яркая звезда" (Bright Star). Происходит это спустя три месяца после визита президента и генерала Абделя Фаттаха ас-Сиси в Вашингтон, где Трамп предложил ему ожидаемую перезагрузку. Почему ожидаемую? Во-первых, это было ясно из комплиментов Трампа еще в статусе кандидата в президенты в адрес "фантастического парня" ас-Сиси. Во-вторых, есть ряд объективных обстоятельств, о которых ниже.
Зачем светила "Яркая звезда"
Египет долгое время, порядка 30 лет, был одним из основных союзников Соединенных Штатов в регионе. Вместе с Саудовской Аравией, естественно. Выражением такого партнерства и были учения "Яркая звезда", которые проводились каждые два года с 80-х. Маневры весьма масштабные и с задействованием многих родов войск из многих стран. Так, в 1999 г. в учениях приняли участия невероятные 70 тыс. военнослужащих из 11 стран.
Ситуация изменилась в результате "арабской весны" в 2011 г. Администрация Обамы поддерживала революционные демократические изменения в странах. Но нельзя не заметить, что дефицит демократии не мешал Штатам проводить те же учения при четвертом президенте Египта Хосни Мубараке, который правил непрезидентские 30 лет. В 2011 г. он лишился власти, и пятым президентом стал Мухаммед Мурси, представитель панисламистской суннитской организации "Братья-мусульмане", которой в следующем году исполнится 90 лет. Президентствовал он недолго и был свергнут 3 июля 2013 г., а 4 июля был заключен под стражу. Хотя Мурси начал неплохо - пытался наладить диалог с саудитами и израильтянами. Как бы то ни было, но при активном содействии Саудовской Аравии власть снова перешла военным - президентом стал ас-Сиси.
И все это время, пока Египет лихорадило, учения "Яркая звезда" не проводились. Последние маневры состоялись в 2009 г. В 2011 г. Вашингтон решил сделать паузу собственно из-за революции. В 2013 г. Обама отказался из-за переворота и массового сворачивания демократических прав и свобод.
Обама потерял, Путин нашел
США тогда фактически потеряли Египет. Чем немедленно воспользовалась Россия, пытающаяся поглубже увязнуть в ближневосточном грунте, ведь одной Сирии недостаточно.
Обама старался исправить ситуацию, когда в марте 2015 г. отказался от замораживания ежегодной военной помощи Каиру на сумму $1,3 млрд, возобновил поставки истребителей F-16, танков Abrams и ракет Harpoon. Но момент был упущен. Москва уже оплела сердце Ближнего Востока. Да и само сердце было не против, умело балансируя между США и РФ. К тому же страны нашли точки соприкосновения в вопросе ливийского кризиса, где каламутит воду генерал Халифа Хафтар. Очередной друг Кремля, мешающий поддерживаемому Западом правительству закончить главу Каддафи. Как и ливийского генерала, египетского россияне соблазняют смертоносными игрушками.
Например, в конце мая Сергей Шойгу встретился с ас-Сиси. Стороны договорились о наращивании военно-технического сотрудничества: поставки вертолетов и прочей техники, к которой Египет проявляет интерес в силу ее доступных цен.
Но не только оружием берет Египет Москва. В марте гендиректор технополиса "Москва" Игорь Ищенко в рамках презентации российской промышленной зоны в Каире пообещал инвестиций на $20 млрд в течение 30 лет. А 19 ноября 2015 г. Каир и Москва подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС в районе эд-Дабаа в Средиземном море. В строительстве будет участвовать "Росатом". Это раз. Два: россияне тогда согласились дать египтянам $25 млрд кредита.
22 июля уже этого года даже была перезапущена крупнейшая в арабском мире военная база имени Мухаммеда Нигиба, первого президента Египта, в районе города Эль-Хаммам. Ее реконструировали и вернули к жизни для охраны границ в условиях противостояния с филиалами "Исламского государства" вроде "Вилаята Синай"; а также для охраны нефтяных объектов и будущей АЭС.
Через четыре дня местная газета "Ад-Дустур" написала, ссылаясь на источники в министерстве электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта, что Госсовет страны (Высший административный суд) вот-вот закончит проверку последних двух контрактов из общего пакета документов на строительства. Обещали в течение нескольких дней, но они растянулись уже на более чем две недели. 13 августа министр энергетики Мухаммед Шакер проинформировал о продолжении проверки. Может, просто следствие бюрократии, а может, и нет. Странно это все, если учитывать действия США.
И тут пришел Трамп...
Трамп, как видим, перезапускает отношения не только с Египтом, но и американскую внешнюю политику в регионе в целом. Им движет прагматизм и острое желание вывести партнерство с Израилем на новый уровень. Сделать Иерусалим еще более сильным игроком в регионе. Потому-то он летал и в Израиль, и в Саудовскую Аравию. Тем самым нарушил традицию первых визитов, когда выбрал Ближний Восток вместо соседних Канады или Мексики. Трампу кровь из носу нужно вернуть диалог с Эр-Риядом в нормальное русло. И он продолжил начинания Обамы, который также лично прилетал в королевство, чтобы восстановить отношения.
Если взглянуть на общую картину, то на фоне вояжей президента США заметна консолидация арабских стран во главе с Саудовской Аравией. Прекрасно это видно по блокаде Катара, который уже давно поперек горла стоит Эр-Рияду, а значит, и большинству монархий-"подпевал". "ДС" уже детально расписывала, что не так с Катаром и причины конфликта. Отметим главное: финансирование Дохой различных исламистских группировок, включая ХАМАС, "Братьев-мусульман" и т. п., а также "дружба" с Ираном, не по нраву ни саудитам, ни израильтянам, ни египтянам, ни американцам. Иран - это главный соперник Саудовской Аравии в регионе. ХАМАС - угроза Израилю из Палестины. "Братья-мусульмане" выводят из себя ас-Сиси. Вашингтон возмущен Ираном с его ядерной программой и стремится защитить Израиль, но на "Братьев-мусульман" ему в принципе наплевать (в список террористических организаций их не включает). Так что два против одного, а на наступление на права и свободы в Египте можно закрыть глаза.
Каир занимает важное место в планах администрации Трампа. И перезапуск в следующем месяце "Яркой звезды" должен стать одновременно декларацией намерений и пробным камнем. Автор FP со ссылкой на представителей Пентагона отмечает, что в учениях для начала примут участие пара сотен американских военнослужащих. Отметим, что в некотором роде "Яркая звезда" выглядит ближневосточным ответом россиянам на "Запад-2017" в Беларуси.
Главной задачей маневров в Египте будет отработка контртеррористических операций: обнаружение и ликвидация придорожных бомб (от которых часто гибнут египетские солдаты на Синайском полуострове), а также операции по обеспечению безопасности на границе. Военных из других стран пока решили не звать. Еще рано. Хотя рассматривается приглашение в качестве наблюдателей представителей Судана. Еще одной страны, к которой неровно дышит Москва. Кто знает, может у Трампа затем помешают планам Кремля по расширению влияния в Северной Африке.
Несмотря на до сих пор невнятную политику Дональда Трампа в отношении России, включая текущие расследования связей его команды с россиянами, его ближневосточная политика как раз выглядит цельной и четкой. И при этом явно противоречит устремлениям РФ в регионе, что в конечном результате сыграет на пользу Трампу.
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