Несмотря невнятную политику Трампа в отношении России, его ближневосточная политика явно противоречит устремлениям РФ в регионе

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Несмотря невнятную политику Трампа в отношении России, его ближневосточная политика явно противоречит устремлениям РФ в регионе

21:32 16.08.2017 |

Мир

Пол Маклири, старший репортер Foreign Policy, который пишет о Пентагоне и специализируется на вопросах нацбезопасности, сообщил в понедельник, 14 августа, что администрация Дональда Трампа возобновляет совместные американо-египетские военные учения "Яркая звезда" (Bright Star). Происходит это спустя три месяца после визита президента и генерала Абделя Фаттаха ас-Сиси в Вашингтон, где Трамп предложил ему ожидаемую перезагрузку. Почему ожидаемую? Во-первых, это было ясно из комплиментов Трампа еще в статусе кандидата в президенты в адрес "фантастического парня" ас-Сиси. Во-вторых, есть ряд объективных обстоятельств, о которых ниже.

Зачем светила "Яркая звезда"

Египет долгое время, порядка 30 лет, был одним из основных союзников Соединенных Штатов в регионе. Вместе с Саудовской Аравией, естественно. Выражением такого партнерства и были учения "Яркая звезда", которые проводились каждые два года с 80-х. Маневры весьма масштабные и с задействованием многих родов войск из многих стран. Так, в 1999 г. в учениях приняли участия невероятные 70 тыс. военнослужащих из 11 стран.

Ситуация изменилась в результате "арабской весны" в 2011 г. Администрация Обамы поддерживала революционные демократические изменения в странах. Но нельзя не заметить, что дефицит демократии не мешал Штатам проводить те же учения при четвертом президенте Египта Хосни Мубараке, который правил непрезидентские 30 лет. В 2011 г. он лишился власти, и пятым президентом стал Мухаммед Мурси, представитель панисламистской суннитской организации "Братья-мусульмане", которой в следующем году исполнится 90 лет. Президентствовал он недолго и был свергнут 3 июля 2013 г., а 4 июля был заключен под стражу. Хотя Мурси начал неплохо - пытался наладить диалог с саудитами и израильтянами. Как бы то ни было, но при активном содействии Саудовской Аравии власть снова перешла военным - президентом стал ас-Сиси.

И все это время, пока Египет лихорадило, учения "Яркая звезда" не проводились. Последние маневры состоялись в 2009 г. В 2011 г. Вашингтон решил сделать паузу собственно из-за революции. В 2013 г. Обама отказался из-за переворота и массового сворачивания демократических прав и свобод.

Обама потерял, Путин нашел

США тогда фактически потеряли Египет. Чем немедленно воспользовалась Россия, пытающаяся поглубже увязнуть в ближневосточном грунте, ведь одной Сирии недостаточно.

Обама старался исправить ситуацию, когда в марте 2015 г. отказался от замораживания ежегодной военной помощи Каиру на сумму $1,3 млрд, возобновил поставки истребителей F-16, танков Abrams и ракет Harpoon. Но момент был упущен. Москва уже оплела сердце Ближнего Востока. Да и само сердце было не против, умело балансируя между США и РФ. К тому же страны нашли точки соприкосновения в вопросе ливийского кризиса, где каламутит воду генерал Халифа Хафтар. Очередной друг Кремля, мешающий поддерживаемому Западом правительству закончить главу Каддафи. Как и ливийского генерала, египетского россияне соблазняют смертоносными игрушками.

Например, в конце мая Сергей Шойгу встретился с ас-Сиси. Стороны договорились о наращивании военно-технического сотрудничества: поставки вертолетов и прочей техники, к которой Египет проявляет интерес в силу ее доступных цен.

Но не только оружием берет Египет Москва. В марте гендиректор технополиса "Москва" Игорь Ищенко в рамках презентации российской промышленной зоны в Каире пообещал инвестиций на $20 млрд в течение 30 лет. А 19 ноября 2015 г. Каир и Москва подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС в районе эд-Дабаа в Средиземном море. В строительстве будет участвовать "Росатом". Это раз. Два: россияне тогда согласились дать египтянам $25 млрд кредита.

22 июля уже этого года даже была перезапущена крупнейшая в арабском мире военная база имени Мухаммеда Нигиба, первого президента Египта, в районе города Эль-Хаммам. Ее реконструировали и вернули к жизни для охраны границ в условиях противостояния с филиалами "Исламского государства" вроде "Вилаята Синай"; а также для охраны нефтяных объектов и будущей АЭС.

Через четыре дня местная газета "Ад-Дустур" написала, ссылаясь на источники в министерстве электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта, что Госсовет страны (Высший административный суд) вот-вот закончит проверку последних двух контрактов из общего пакета документов на строительства. Обещали в течение нескольких дней, но они растянулись уже на более чем две недели. 13 августа министр энергетики Мухаммед Шакер проинформировал о продолжении проверки. Может, просто следствие бюрократии, а может, и нет. Странно это все, если учитывать действия США.

И тут пришел Трамп...

Трамп, как видим, перезапускает отношения не только с Египтом, но и американскую внешнюю политику в регионе в целом. Им движет прагматизм и острое желание вывести партнерство с Израилем на новый уровень. Сделать Иерусалим еще более сильным игроком в регионе. Потому-то он летал и в Израиль, и в Саудовскую Аравию. Тем самым нарушил традицию первых визитов, когда выбрал Ближний Восток вместо соседних Канады или Мексики. Трампу кровь из носу нужно вернуть диалог с Эр-Риядом в нормальное русло. И он продолжил начинания Обамы, который также лично прилетал в королевство, чтобы восстановить отношения.

Если взглянуть на общую картину, то на фоне вояжей президента США заметна консолидация арабских стран во главе с Саудовской Аравией. Прекрасно это видно по блокаде Катара, который уже давно поперек горла стоит Эр-Рияду, а значит, и большинству монархий-"подпевал". "ДС" уже детально расписывала, что не так с Катаром и причины конфликта. Отметим главное: финансирование Дохой различных исламистских группировок, включая ХАМАС, "Братьев-мусульман" и т. п., а также "дружба" с Ираном, не по нраву ни саудитам, ни израильтянам, ни египтянам, ни американцам. Иран - это главный соперник Саудовской Аравии в регионе. ХАМАС - угроза Израилю из Палестины. "Братья-мусульмане" выводят из себя ас-Сиси. Вашингтон возмущен Ираном с его ядерной программой и стремится защитить Израиль, но на "Братьев-мусульман" ему в принципе наплевать (в список террористических организаций их не включает). Так что два против одного, а на наступление на права и свободы в Египте можно закрыть глаза.

Каир занимает важное место в планах администрации Трампа. И перезапуск в следующем месяце "Яркой звезды" должен стать одновременно декларацией намерений и пробным камнем. Автор FP со ссылкой на представителей Пентагона отмечает, что в учениях для начала примут участие пара сотен американских военнослужащих. Отметим, что в некотором роде "Яркая звезда" выглядит ближневосточным ответом россиянам на "Запад-2017" в Беларуси.

Главной задачей маневров в Египте будет отработка контртеррористических операций: обнаружение и ликвидация придорожных бомб (от которых часто гибнут египетские солдаты на Синайском полуострове), а также операции по обеспечению безопасности на границе. Военных из других стран пока решили не звать. Еще рано. Хотя рассматривается приглашение в качестве наблюдателей представителей Судана. Еще одной страны, к которой неровно дышит Москва. Кто знает, может у Трампа затем помешают планам Кремля по расширению влияния в Северной Африке.

Несмотря на до сих пор невнятную политику Дональда Трампа в отношении России, включая текущие расследования связей его команды с россиянами, его ближневосточная политика как раз выглядит цельной и четкой. И при этом явно противоречит устремлениям РФ в регионе, что в конечном результате сыграет на пользу Трампу.
 

ПО РУБРИКАМ

16.08 Сни­же­ние кур­са дол­ла­ра на меж­бане долж­но про­дол­жить­ся до кон­ца не­де­ли

16.08 Goldman Sachs про­гно­зи­ру­ет укреп­ле­ние грив­ни в пер­спек­ти­ве 6 ме­ся­цев до 25,59 грн/$1

16.08 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны за­вер­шил тор­ги 16 ав­гу­ста сни­же­ни­ем

16.08 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 16.08.17

16.08 ЕЦБ раз­ре­шил Мин­фи­ну Укра­и­ны по­лу­чить ква­ли­фи­ци­ро­ван­ное уча­стие в лат­вий­ском При­ватБан­ке

16.08 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке, по дан­ным НБУ, со­став­ля­ет 25,5730 грн

16.08 Бри­тан­ский фунт до­ро­жа­ет 16 ав­гу­ста на внут­рен­ней ста­ти­сти­ке по рын­ку тру­да

16.08 Сред­ства Фон­да га­ран­ти­ро­ва­ния за июль вы­рос­ли на 1,6 млрд грн

16.08 Бир­жи АТР 16 ав­гу­ста за­кры­лись раз­но­на­прав­лен­ной ди­на­ми­кой

16.08 НБУ ожи­да­ет рост роз­нич­но­го кре­ди­то­ва­ния и ви­дит пре­пят­ствия для кре­ди­то­ва­ния биз­не­са

16.08 Бан­ки умень­ши­ли свой порт­фель ОВГЗ на 121,2 млн гри­вен до 295,8 млрд гри­вен 16 ав­гу­ста

16.08 НБУ про­гно­зи­ру­ет при­быль­ность бан­ков­ско­го сек­то­ра в 2017

16.08 НБУ про­дал 15 ав­гу­ста бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 6 849 млн гри­вен

16.08 Объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке 15 ав­гу­ста умень­шил­ся на $26,3 млн до $148 млн

16.08 Дол­лар ста­би­лен к иене и ев­ро 16 ав­гу­ста по­сле ро­ста на­ка­нуне

• дальше…

16.08 Це­ны на СУГ при­бли­зи­лись к аб­со­лют­но­му мак­си­му­му

16.08 Goldman Sachs про­гно­зи­ру­ет укреп­ле­ние грив­ни в пер­спек­ти­ве 6 ме­ся­цев до 25,59 грн/$1

16.08 Нефть про­дол­жа­ет рас­ти 16 ав­гу­ста из-за со­кра­ще­ния за­па­сов в США, Brent - $51,2 за бар­рель

16.08 Им­порт лег­ко­вых ав­то­мо­би­лей уве­ли­чил­ся по­чти вдвое

16.08 В июле офи­ци­аль­ный уро­вень без­ра­бо­ти­цы сни­зил­ся на 0,1 п.п. до 1,2%

16.08 Гос­ком­па­нии в 2016 го­ду пе­ре­чис­ли­ли в бюд­жет 15,5 млрд грн

16.08 На борь­бу с пе­ре­на­сы­ще­ни­ем рын­ка неф­ти уй­дут го­ды

16.08 НБУ ожи­да­ет рост роз­нич­но­го кре­ди­то­ва­ния и ви­дит пре­пят­ствия для кре­ди­то­ва­ния биз­не­са

16.08 Сто­и­мость ав­то­га­за 16 ав­гу­ста вы­рос­ла в ря­де круп­ных и ре­гио­наль­ных се­тей

16.08 Мин­фин за со­кра­ще­ние или от­сроч­ку опла­ты Укра­и­ной взно­сов в меж­ду­на­род­ные ор­га­ни­за­ции в 2018

• дальше…

16.08 Не­смот­ря не­внят­ную по­ли­ти­ку Трам­па в от­но­ше­нии Рос­сии, его ближ­не­во­сточ­ная по­ли­ти­ка яв­но про­ти­во­ре­чит устрем­ле­ни­ям РФ в ре­ги­оне

16.08 В аме­ри­ка­но-иран­ских си­сте­ме от­но­ше­ний у Те­ге­ра­на не оста­лось ко­зы­рей

16.08 Те­не­вая бан­ков­ская си­сте­ма Ки­тая на­ча­ла сду­вать­ся

16.08 Brexit: Бри­та­ния от­ка­жет­ся от гра­ни­цы с Ир­лан­ди­ей

16.08 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 16 ав­гу­ста 2017 го­да

16.08 10 луч­ших го­ро­дов для жиз­ни

16.08 Слу­ша­ние по де­лу быв­ше­го ми­ни­стра эко­но­ми­че­ско­го раз­ви­тия Рос­сии Алек­сея Улю­ка­е­ва пе­ре­не­се­но на 1 сен­тяб­ря

16.08 США не бу­дут на­ла­жи­вать диа­лог с КНДР, по­ка не уви­дят се­рьез­ных ша­гов в сто­ро­ну де­нукле­а­ри­за­ции - Госдеп

16.08 Госдеп США про­ком­мен­ти­ро­вал со­об­ще­ния о по­став­ках Укра­и­ной ра­кет­ных дви­га­те­лей в КНДР

16.08 США не на­ме­ре­ны от­ка­зы­вать­ся от во­ен­ных уче­ний в об­мен на пре­кра­ще­ние ра­кет­ных и ядер­ных ис­пы­та­ний КНДР - госдеп

15.08 Как лю­би­мый про­ект Пу­ти­на пре­вра­ща­ет­ся в "Не­мец­кий ту­пик-2"

15.08 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 15 ав­гу­ста 2017 го­да

15.08 В Рос­сии еще до укра­ин­ских со­бы­тий по­яви­лось ощу­ще­ние, что ста­биль­но­сти, на ко­то­рую все мо­ли­лись, на са­мом де­ле уже нет

15.08 Трамп ини­ци­и­ро­вал тор­го­вое рас­сле­до­ва­ние про­тив Ки­тая

15.08 Гон­конг­ская бир­жа за­кры­ва­ет тор­го­вый зал

• дальше…

15.08 Цир­ки и ки­но­сту­дии бу­дут при­ва­ти­зи­ро­вать ми­ни­мум через год - МЭРТ

10.08 Как опла­тить пар­ков­ку в Ки­е­ве по но­вым пра­ви­лам

10.08 Ки­ев ре­шил сде­лать бес­плат­ной пар­ков­ку в вы­ход­ные дни

09.08 Гос­спец­свя­зи раз­ра­бо­та­ло за­ко­но­про­ект об обя­за­тель­ной ре­ги­стра­ции або­нен­тов мо­биль­ной свя­зи

08.08 Ва­кант­ность в тор­го­вых цен­трах Ки­е­ва рез­ко сни­зи­лась

08.08 Ки­ев­ских пар­ков­щи­ков за­ме­нят кон­тро­ле­ра­ми

07.08 IT-сек­тор за­хва­ты­ва­ет офис­ный ры­нок Ки­е­ва

04.08 Объ­ем жи­лья на пер­вич­ном рын­ке Ки­е­ва в 10 раз пре­вы­ша­ет спрос - экс­перт

02.08 Стан­ция мет­ро "Кловская" пол­но­стью от­ка­за­лась от же­то­нов. На оче­ре­ди еще че­ты­ре стан­ции

02.08 Ту­ризм воз­вра­ща­ет­ся в Ки­ев: ре­зуль­та­ты 1-го по­лу­го­дия 2017 го­да на рын­ке ка­че­ствен­ных оте­лей

02.08 Клич­ко: Пар­ков­ка в Ки­е­ве с 10 ав­гу­ста бу­дет опла­чи­вать­ся толь­ко через пар­ко­ма­ты, смс и та­ло­ны

01.08 Что ждет Укра­и­ну, ес­ли мед­ре­фор­му не при­мут

31.07 По­че­му укра­и­нец про­тив рын­ка зем­ли

31.07 Dragon Capital по­ку­па­ет два биз­нес-цен­тра в Ки­е­ве

28.07 В Ки­е­ве хо­тят по­стро­ить сне­го­пла­виль­ный пункт за 43 мил­ли­о­на гри­вен

• дальше…

16.08 Яце­нюк и су­пру­га Ава­ко­ва ста­ли вла­дель­ца­ми те­ле­ка­на­ла Эс­прес­со

16.08 Суд аре­сто­вал квар­ти­ру и дом На­са­ли­ка по хо­да­тай­ству биз­нес­ме­на Ды­мин­ско­го

16.08 Что опять про­ис­хо­дит под Ав­де­ев­кой

15.08 По­те­ря­ла бе­ре­га. По­че­му Ти­мо­шен­ко ни­ко­гда не стать пре­зи­ден­том

15.08 Экс­перт, на ко­то­ро­го ссы­ла­лась NYT: Не ве­рю, что Укра­и­на по­став­ля­ла дви­га­те­ли КНДР

15.08 Что из се­бя пред­став­ля­ет укра­ин­ская мо­дер­ни­за­ция тан­ка Т-72

14.08 Ра­кет­ный скан­дал. Де­сять при­чин усо­мнить­ся в вер­сии New York Times

14.08 Ба­за в Оча­ко­ве. За­чем США стро­ят в Укра­ине центр ВМС

14.08 Бои кло­унов: За­чем Ле­воч­ки­ну по­на­до­бил­ся блок Кап­ли­на

14.08 В зоне про­ве­де­ния АТО в те­че­ние вы­ход­ных бы­ло от­но­си­тель­но ти­хо, но с пред­чув­стви­ем че­го-то мас­штаб­но­го и гром­ко­го

14.08 По­пы­та­ют­ся ли "гибриды" пой­ти на про­рыв под Крым­ским

14.08 НАБУ на­ча­ло рас­сле­до­вать воз­мож­ные не­до­сто­вер­ные све­де­ния в де­кла­ра­ции Гон­та­ре­вой

11.08 Да­ни­люк счи­та­ет пе­ре­нос рас­смот­ре­ния его апел­ля­ции су­дом ско­ор­ди­ни­ро­ван­ной ра­бо­той про­тив не­го

11.08 Дей­стви­тель­но ли ли­дер не­мец­ких ли­бе­ра­лов при­знал Крым рос­сий­ским

10.08 Где в рас­сле­до­ва­нии НАБУ по "Стене" Яце­ню­ка на­шли "зраду"

• дальше…

16.08 Samsung вы­пу­стит пер­вый в ми­ре смарт­фон со встро­ен­ным ал­ко­те­сте­ром‍

16.08 Ком­па­нии США воз­вра­ща­ют уда­лен­ных со­труд­ни­ков об­рат­но в офи­сы

16.08 Fiat Chrysler объ­еди­нит уси­лия с BMW, Intel и Mobileye для раз­ра­бот­ки ро­бо­мо­би­лей

16.08 Как на­учить ре­бен­ка ин­ве­сти­ро­вать: 3 стра­те­гии

16.08 Стар­то­ва­ло мас­со­вое про­из­вод­ство Kirin 970 - пер­вой мо­биль­ной плат­фор­мы с ин­те­гри­ро­ван­ной си­сте­мой ИИ

15.08 6 ум­ных во­про­сов на со­бе­се­до­ва­нии

15.08 Ле­та­ю­щий ав­то­мо­биль DeLorean DR-7 бу­дет иметь даль­ность хо­да до 200 км

15.08 Кон­церн Fiat Chrysler Automobiles мо­жет быть куп­лен ки­тай­ца­ми

15.08 Сколь­ко Google пла­тит Apple?

14.08 PayPal от­кро­ет ин­но­ва­ци­он­ные ла­бо­ра­то­рии в Ин­дии

14.08 Не вы­пу­стив­шую ни од­но­го смарт­фо­на ком­па­нию оце­ни­ли в $1,2 мил­ли­ар­да

14.08 В Infiniti сде­ла­ли элек­три­че­ский про­то­тип в сти­ле го­ноч­ных ма­шин 1940-х

14.08 На вы­пуск ум­ных ча­сов Ticwatch S и E на плат­фор­ме Android Wear со­бра­но по­чти 2,7 млн дол­ла­ров

14.08 Са­мые глу­пые ав­то­уго­ны

11.08 Microsoft мо­дер­ни­зи­ру­ет блок­чейн

• дальше…

16.08 Ком­па­нии США воз­вра­ща­ют уда­лен­ных со­труд­ни­ков об­рат­но в офи­сы

15.08 6 ум­ных во­про­сов на со­бе­се­до­ва­нии

11.08 Аме­ри­кан­ские ком­па­нии ста­ли об­ра­щать боль­ше вни­ма­ния на со­сто­я­ние здо­ро­вья кан­ди­да­тов в ген­ди­рек­то­ры

09.08 Ки­тай­ский ре­сто­ран пред­ла­гал жен­щи­нам скид­ку за боль­шую грудь

07.08 Раз­ру­ше­ние ми­фа о ро­бо­ти­за­ции: без­ра­бо­ти­цы не бу­дет

07.08 Как пра­виль­но ска­зать "нет": 3 си­ту­а­ции на ра­бо­те

04.08 Пло­хой на­чаль­ник: 10 при­зна­ков

03.08 Но­вая про­фес­сия – по­пуля­ри­за­тор на­у­ки

31.07 15 на­вы­ков, ко­то­рые не­об­хо­ди­мы каж­до­му

25.07 Как ру­ко­во­ди­те­лям сти­му­ли­ро­вать кре­а­тив­ность со­труд­ни­ков

24.07 Все боль­ше меж­ду­на­род­ных ком­па­ний вы­би­ра­ют Ки­тай для штаб-квар­ти­ры

24.07 15 са­мых вли­я­тель­ных лю­дей в сфе­ре IT

21.07 WSJ: Со­бе­се­до­ва­ния о при­е­ме на ра­бо­ту все ча­ще про­хо­дят в мес­сен­дже­рах

20.07 15 при­зна­ков то­го, что вам не­до­пла­чи­ва­ют

17.07 4 фра­зы, ко­то­рые не сто­ит го­во­рить кол­ле­гам

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно