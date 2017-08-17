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Яценюк и супруга Авакова стали владельцами телеканала Эспрессо
20:52 16.08.2017 |
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк и Инна Авакова, супруга министра внутренних дел Арсена Авакова, стали конечными бенефициарами телеканала Эспрессо вместе Ларисой Княжицкой, супругой народного депутата Николая Княжицкого. Об этом сообщает Детектор медіа, ссылаясь на данные Единого государственного реестра.
Арсений Яценюк и Инна Авакова стали совладельцами ООО Астра финанс, которому принадлежит 100% ООО Голдберри - юридического лица телеканала Эспрессо.
Доли партнеров в ООО Астра финанс распределены следующим образом: Инна Авакова - 40% (56,8 тыс. грн), Арсений Яценюк - 30% (42,6 тыс. грн), Лариса Княжицкая - 30% (42,6 тыс. грн). Все они, соответственно, являются конечными бенефициарами телеканала Эспрессо.
Арсений Яценюк и Инна Авакова стали владельцами 70% ООО Астра финанс, которые ранее принадлежали ООО Новости ТВ (остальные 30% в ООО Астра финанс принадлежала Ларисе Княжицкой).
Собственниками ООО Новости ТВ, в свою очередь, были Лариса Княжицкая (99%) и народный депутат Вадим Денисенко (1%).
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