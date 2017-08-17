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Goldman Sachs прогнозирует укрепление гривни в перспективе 6 месяцев до 25,59 грн/$1
Аналитики инвестбанка Goldman Sachs прогнозируют дальнейшее постепенное укрепление гривни вплоть до конца 2018 года.
Согласно аналитическому обзору, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", курс гривни перспективе трех месяцев укрепится до 25,3 грн/$1, шести месяцев - до 25 грн/$1, 12 месяцев и к концу 2018 года - до 24,8 грн/$1.
Goldman Sachs для сравнения также приводит котировки форвардов на гривню: по состоянию на 9 августа 2017 года трехмесячные контракты торговались на уровне 28,3 грн/$1, шестимесячные - 29,4 грн/$1, 12-месячные - 31,2 грн/$1.
Затем в 2019 году аналитики инвестбанка ожидают разворот тренда на постепенное снижение стоимости гривни и прогнозируют ее ослабление к концу года до 26,2 грн/$1 и к концу 2020 года - до 27,8 грн/$1.
Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду, 16 августа, укрепился до 25,57 грн/$1 с 25,58 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,56-25,58 грн/$1.
В целом курс гривни укрепляется на межбанке уже десятую сессию подряд. Нацвалюта за это время подорожала на 36 коп. Более длительным в этом году был апрельский тренд, продлившийся 15 сессий подряд: тогда гривня подорожала на 63,5 коп.
С начала 2017 года гривня укрепилась к доллару США на 1,555 грн.
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