Финансовые новости
- |
- 16.08.17
- |
- 14:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Что опять происходит под Авдеевкой
09:50 16.08.2017 |
После относительно длительной паузы вновь напомнила о себе прифронтовая Авдеевка, которая несколько месяцев назад не сходила с передовиц новостных сайтов.
Несмотря на так называемое "хлебное перемирие", которое длится уже второй месяц, война на Донбассе даже не думает заканчиваться или переходить в тихую фазу.
Яркий тому пример - Авдеевка, которую в понедельник, 14 августа, пророссийские террористы непрерывно обстреливали с четырех направлений в течение почти целых суток. Если быть точным, то боевые действия там начались около 01:00 часа ночи и продолжались с короткими перерывами, вплоть до позднего вечера.
Согласно сообщению пресс-центра штаба АТО, за это время было совершено 12 вражеских обстрелов, в частности 5 минометных, и при этом в сторону позиций Вооруженных сил Украины и жилых районов города были выпущены более 30 мин.
О каких именно четырех направлениях идет речь, пресс-центр не сообщает, но скорее всего, это традиционные в таких случаях: Крутая Балка; террикон возле Каштанового, более известный, как "Высота 251.2"; Ясиноватский блок-пост (ЯБП); поселок Спартак. Обычно, боевики бьют по Авдеевке из этих позиций по очереди, а тут почему-то решили ударить одновременно.
Без сомнения, такие действия рашистов являются циничным нарушением всех законов гуманизма и правил ведения войны и в очередной раз свидетельствуют о целенаправленных действиях относительно дальнейшего обострения конфликта и сознательном невыполнении Минских договоренностей.
Причем, террористы в последнее время забыли о каких-либо маскировках или шифрованиях - не брезгуют даже представителями миссии ОБСЕ, осуществляя обстрелы как в их непосредственном присутствии, так и непосредственно по ним. Достаточно вспомнить случай 11 августа, когда из-за обстрелов города вынужден был прервать свой онлайн-брифинг первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, который в то время находился в Авдеевке.
"Я прошу прощения, но я не могу больше говорить. Я вижу, что начинаются боевые действия, я вижу разрывы снарядов в районе промзоны. Я вынужден заканчивать", - заявил он тогда на весь мир.
Если же говорить о причинах такого внимания террористов к этому городу, то можно утверждать, что Авдеевка стала заложницей своего географического расположения и того фактора, что линия фронта "законсервировалась" в ее пригороде. По состоянию на сегодня это крупнейший украинский город, который находится в такой близости к временно-оккупированным территориям "Л-ДНР", поэтому террористы используют его в качестве мишени.
В направлении Авдеевки летят мины и снаряды, когда надо спровоцировать ВСУ на активные действия в ответ (например, чтобы российские телеканалы смогли снять нужную картинку), и когда чешутся руки отомстить Украине за неудачные действия на других участках фронта, и когда просто нужно утилизировать очередную партию российских снарядов с наибольшим вредом для Украины, да и во многих других случаях также.
Правда, несмотря на все скептические прогнозы, ситуация в коммунальной сфере города не такая печальная, какой была еще полгода назад. Дело в том, что раньше город после постоянных обстрелов очень часто оказывался без воды и электроэнергии - их Авдеевка получала с территории так называемой "ДНР" и в случае чего боевики могли повредить ЛЭП и насосную станцию и не пускать туда украинских ремонтников.
В апреле же этого года город переподключили к энергетической сети из контролируемой Украиной территории и стало немного лучше. По крайней мере, теперь ремонт поврежденных обстрелами сетей можно выполнять на своей территории. Если верить сообщениям официальных лиц, то на очереди решение проблем с водой.
Тем не менее, пока линия фронта будет проходить рядом с городом - Авдеевка будет продолжать оставаться большой мишенью для террористов "ДНР" и будет обстреливаться, как бы нам не хотелось друого. А все потому, что у боевиков есть время и вдохновение, а также возможность дотянуться.
И продлится такое положение вещей до тех пор, пока линия фронта не будет отодвинута на безопасное расстояние на восток. А пока этого не произойдет, мы и дальше будем читать трагические новости об обстрелах рашистами жилых кварталов города, констатировать предкатастрофическое состояние коммунальной сферы и с грустью будем подсчитывать количество жертв.
Но самым главным в этой всей ситуации видится то, что пока не видно путей решения данной проблемы. С одной стороны Вооруженные силы Украины демонстративно не спешат идти в наступление и отодвинуть линию фронта на Восток, а с другой стороны - сами по себе боевики никуда не уйдут.
Поэтому, пока что, ситуация остается в подвешенном состоянии. Когда и в какую сторону она решится - будет зависеть от политической воли украинской власти и возможности ВСУ выполнить эту волю. Террористы в очередной раз сделали свой ход. Теперь мяч снова, выражаясь футбольной терминологией, на половине поля нашей команды.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Суд арестовал квартиру и дом Насалика по ходатайству бизнесмена Дыминского
|Что опять происходит под Авдеевкой
|Госдеп США прокомментировал сообщения о поставках Украиной ракетных двигателей в КНДР
|Курс доллара на межбанке продолжает скатываться вниз, несмотря на сокращение валютных распродаж экспортеров
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|"Нафтогаз" прокомментировал заявление "Газпрома" о поставках газа в Украину
|Потеряла берега. Почему Тимошенко никогда не стать президентом
|В России еще до украинских событий появилось ощущение, что стабильности, на которую все молились, на самом деле уже нет
|Почему украинцы жалуются на страховщиков и что с этим собираются делать
|Эксперт, на которого ссылалась NYT: Не верю, что Украина поставляла двигатели КНДР
|Что из себя представляет украинская модернизация танка Т-72
Пока Т-72АМТ единственный вариант модернизации парка украинских Т-72, который рассматривается военными в качестве базового. Однако свое слово еще не сказали харьковские танкостроители, которые за годы независимости накопили просто громадный опыт модернизации.
Это интересно
|В Infiniti сделали электрический прототип в стиле гоночных машин 1940-х
|На выпуск умных часов Ticwatch S и E на платформе Android Wear собрано почти 2,7 млн долларов
|Самые глупые автоугоны
|Microsoft модернизирует блокчейн
|Как стать богаче своих родителей
|Samsung выиграла суд против бывших корейских владельцев Galaxy Note7
|Panasonic тестирует самоуправляемые кресла-коляски в токийском аэропорту