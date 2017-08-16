Что опять происходит под Авдеевкой

Руслан Рудомський / Depo.ua

После относительно длительной паузы вновь напомнила о себе прифронтовая Авдеевка, которая несколько месяцев назад не сходила с передовиц новостных сайтов.

Несмотря на так называемое "хлебное перемирие", которое длится уже второй месяц, война на Донбассе даже не думает заканчиваться или переходить в тихую фазу.

Яркий тому пример - Авдеевка, которую в понедельник, 14 августа, пророссийские террористы непрерывно обстреливали с четырех направлений в течение почти целых суток. Если быть точным, то боевые действия там начались около 01:00 часа ночи и продолжались с короткими перерывами, вплоть до позднего вечера.

Согласно сообщению пресс-центра штаба АТО, за это время было совершено 12 вражеских обстрелов, в частности 5 минометных, и при этом в сторону позиций Вооруженных сил Украины и жилых районов города были выпущены более 30 мин.

О каких именно четырех направлениях идет речь, пресс-центр не сообщает, но скорее всего, это традиционные в таких случаях: Крутая Балка; террикон возле Каштанового, более известный, как "Высота 251.2"; Ясиноватский блок-пост (ЯБП); поселок Спартак. Обычно, боевики бьют по Авдеевке из этих позиций по очереди, а тут почему-то решили ударить одновременно.

Без сомнения, такие действия рашистов являются циничным нарушением всех законов гуманизма и правил ведения войны и в очередной раз свидетельствуют о целенаправленных действиях относительно дальнейшего обострения конфликта и сознательном невыполнении Минских договоренностей.

Причем, террористы в последнее время забыли о каких-либо маскировках или шифрованиях - не брезгуют даже представителями миссии ОБСЕ, осуществляя обстрелы как в их непосредственном присутствии, так и непосредственно по ним. Достаточно вспомнить случай 11 августа, когда из-за обстрелов города вынужден был прервать свой онлайн-брифинг первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, который в то время находился в Авдеевке.

"Я прошу прощения, но я не могу больше говорить. Я вижу, что начинаются боевые действия, я вижу разрывы снарядов в районе промзоны. Я вынужден заканчивать", - заявил он тогда на весь мир.

Если же говорить о причинах такого внимания террористов к этому городу, то можно утверждать, что Авдеевка стала заложницей своего географического расположения и того фактора, что линия фронта "законсервировалась" в ее пригороде. По состоянию на сегодня это крупнейший украинский город, который находится в такой близости к временно-оккупированным территориям "Л-ДНР", поэтому террористы используют его в качестве мишени.

В направлении Авдеевки летят мины и снаряды, когда надо спровоцировать ВСУ на активные действия в ответ (например, чтобы российские телеканалы смогли снять нужную картинку), и когда чешутся руки отомстить Украине за неудачные действия на других участках фронта, и когда просто нужно утилизировать очередную партию российских снарядов с наибольшим вредом для Украины, да и во многих других случаях также.

Правда, несмотря на все скептические прогнозы, ситуация в коммунальной сфере города не такая печальная, какой была еще полгода назад. Дело в том, что раньше город после постоянных обстрелов очень часто оказывался без воды и электроэнергии - их Авдеевка получала с территории так называемой "ДНР" и в случае чего боевики могли повредить ЛЭП и насосную станцию и не пускать туда украинских ремонтников.

В апреле же этого года город переподключили к энергетической сети из контролируемой Украиной территории и стало немного лучше. По крайней мере, теперь ремонт поврежденных обстрелами сетей можно выполнять на своей территории. Если верить сообщениям официальных лиц, то на очереди решение проблем с водой.

Тем не менее, пока линия фронта будет проходить рядом с городом - Авдеевка будет продолжать оставаться большой мишенью для террористов "ДНР" и будет обстреливаться, как бы нам не хотелось друого. А все потому, что у боевиков есть время и вдохновение, а также возможность дотянуться.

И продлится такое положение вещей до тех пор, пока линия фронта не будет отодвинута на безопасное расстояние на восток. А пока этого не произойдет, мы и дальше будем читать трагические новости об обстрелах рашистами жилых кварталов города, констатировать предкатастрофическое состояние коммунальной сферы и с грустью будем подсчитывать количество жертв.

Но самым главным в этой всей ситуации видится то, что пока не видно путей решения данной проблемы. С одной стороны Вооруженные силы Украины демонстративно не спешат идти в наступление и отодвинуть линию фронта на Восток, а с другой стороны - сами по себе боевики никуда не уйдут.

Поэтому, пока что, ситуация остается в подвешенном состоянии. Когда и в какую сторону она решится - будет зависеть от политической воли украинской власти и возможности ВСУ выполнить эту волю. Террористы в очередной раз сделали свой ход. Теперь мяч снова, выражаясь футбольной терминологией, на половине поля нашей команды.