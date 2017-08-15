Российское ПАО «Газпром» заявило, что поставило в Украину в первом полугодии 2017 1,389 млрд куб. м газа. Об этом говорится в отчете компании за второй квартал 2017 года, который распространили СМИ.

Ответ пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины» разместила на своей странице Facebook.

«У кого «их там нет», а у Газпрома «он там есть». Уже 627 дней мы не покупаем газ у российского поставщика. Но компания считает, что нам газ... продает», - говорится в сообщении.

В «Нафтогазе» указали, что внимания заслуживает тот момент, «через месяц после того, как «Газпром» заявил о несанкционированных поставках газа на оккупированные территории, он впервые за 20 лет сменил международного аудитора на русского».

«Теперь в отчетности можно найти поставленные на Донбасс миллиарда кубометров газа», - пишет компания.