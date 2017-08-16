Потеряла берега. Почему Тимошенко никогда не стать президентом

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Похоже, от скандала с северокорейскими ракетами, который на поверку оказался не таким уж и скандальным, больше других пострадает непримиримая оппозиционерка Юлия Тимошенко.

Политическое чутье, которое позволяет Юлии Владимировне вот уже 20 лет находиться в высшем эшелоне украинской политики, дало сбой. И этот сбой совсем не выглядит случайным.

Как известно, август для публичных политиков - мертвый сезон. Парламентские каникулы, отпуска, курорты... поддерживать интерес избирателей к своим персонам в этот период особенно сложно. Олег Ляшко, например, ежедневно постит в "Фейсбуке" дачные фоточки в трусах и с собачками, чтобы хоть как-то напоминать о себе. Для Тимошенко подобная летняя пиар-кампания неприменима по вполне понятным причинам, вот и приходится "Батьківщині" хвататься за любой информационный повод, чтобы в очередной раз высказать свой решительный оппозиционный протест. И скандальная публикация в New York Times с предположениями о том, что Украина может быть причастна к поставкам в Северную Корею ракетных двигателей, на фоне всеобщего штиля оказалась как никогда кстати, и "Батьківщина" отреагировала молниеносно, разумеется, снова в своем непримиримом оппозиционном стиле.

На персональной страничке Юлии Тимошенко и параллельно на страничке "Батьківщини" в "Фейсбуке" появился пост с красноречивым вопросом в заголовке: "Непрофессионализм или преступление власти?" Разумеется, вопрос в заголовке оказался риторическим, поскольку ответ тут же был дан Тимошенко ниже. Дескать, сложившаяся ситуация "является прямым следствием непрофессионализма и преступности президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана. Эта власть уничтожает Украину!"

Правда, в предыдущем абзаце Тимошенко все же осторожно допустила, что информация о поставке двигателей для баллистических ракет может и не подтвердиться, но на фоне однозначного вывода в последнем абзаце это допущение просто ничтожно. Естественно, не удержалась Юлия Владимировна и от апокалиптического прогноза, напророчив Украине санкции и полную потерю поддержки Запада.

Последнему обороту очень обрадовались в одном соседнем государстве, с которым у нас вот уже четвертый год продолжается гибридная война, и все местные СМИ тут же радостно распространили новость с заголовками "Тимошенко анонсировала санкции против Киева из-за поставок ракетных двигателей в КНДР". Таким образом, одна из целей Тимошенко была достигнута - она стала одним из самых упоминаемых в СМИ украинских политиков. Правда, реакция украинцев на происходящее вряд ли понравилась экс-премьеру: вместо одобрения, на которое она, видимо, рассчитывала, мол, да-да, какая плохая наша власть, праведный гнев обрушился на саму Тимошенко.

Мало того что изложенное в NYT - это всего лишь версия журналиста, и никаких официальных обвинений или подозрений в адрес украинского руководства никто не выдвигал, так еще и версия эта выглядит не слишком убедительной, что стало понятно буквально через несколько часов после появления публикации, когда эксперты сумели взвесить "за" и "против" и разложить ситуацию по полочкам. Юлия же Владимировна оказалась не просто впереди паровоза, но и впереди паровоза, едущего совсем не туда. То, что Тимошенко, сознательно или неосознанно, откровенно подыграла Кремлю, оказалось настолько очевидным, что соответствующий пост со страницы Юлии Владимировны был оперативно удален. Правда, на странице "Батьківщини" идентичная публикация все еще сохраняется, видимо, чтобы попытаться "перевести стрелки" с лидера партии на неперсонализованную партийную пресс-службу.

Вообще-то прокол Тимошенко вполне понятен и объясним. Юлия Владимировна настолько поглощена борьбой с "властью барыг", что действует в этой парадигме и на внешнеполитической арене, там, где нужно все делать как раз наоборот - объединяться перед внешней угрозой, какой бы эта угроза ни была.

А самое грустное в этой истории, что подобные проколы случаются с Тимошенко не впервой, и, видимо, будут случаться в будущем. Попадая на внешнеполитическую площадку, Тимошенко уже не раз теряла берега, не понимая, что вовне действовать нужно несколько иначе, чем внутри. Как тут не вспомнить знаменитый вояж Юлии Владимировны в Москву во время газовой войны 2009 г., печально известный газовый контракт, и ее заигрывания с Владимиром Путиным на пресс-конференциях. Тогда в запале борьбы с уже, по большому счету, отыгранным Виктором Ющенко Тимошенко показала себя патриотичному избирателю далеко не в лучшем свете. И дело даже не в скандальном газовом контракте - для рядового украинского избирателя газовые дела темный лес, а вот откровенные и публичные заигрывания с Путиным и хихиканье над его не слишком изысканными шутками произвели на избирателя куда более сильное эмоциональное впечатление.

В конце концов, возможно, именно эти смешки и стоили Тимошенко президентского кресла и, как следствие, личной свободы на несколько лет. Ведь как раз после той знаменитой пресс-конференции Ющенко получил отличный повод разыграть карту "противвсехства", которая и привела Виктора Януковича на Банковую а Тимошенко - в качановскую колонию.

Что-то подсказывает, что меняться Юлии Владимировне уже поздно, а шлейф внешнеполитической беспринципности будет тянуться за ней и дальше. А с таким бекграундом победить на президентских выборах в воюющей стране будет крайне непросто, скорее всего, просто невозможно.