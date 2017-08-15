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Эксперт, на которого ссылалась NYT: Не верю, что Украина поставляла двигатели КНДР
11:51 15.08.2017 |
Эксперт по ракетам из Международного института стратегических исследований Майкл Эльман, на которого ссылалось расследование The New York Times говорит, что не утверждал о причастности украинских властей к поставке ракетных двигателей в КНДР.
О своей позиции он пишет в Twitter.
"Позвольте мне уточнить относительно источника поступления двигателей для межконтинентальных баллистических ракет в КНДР: "Южное" - один из нескольких возможных источников. У России есть и другие возможности", - отмечает эксперт.
"Я не верю, что украинские власти знали или способствовали, если двигатели происходят из Украины. Наоборот - Украина арестовывала северокорейцев в 2012 году!", - добавляет он.
Эльман также подчеркнул, что не утверждал о причастности украинского правительства, а считает передачу двигателей работой рук российских или украинских контрабандистов.
Как известно, американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой , ссылаясь на слова Эльмана отмечало, что успех запусков ракет Северной Кореей стал возможен из-за закупки на черном рынке двигателей, возможно, с украинского завода "Южмаш".
Издание писало, что Северная Корея пыталась шесть лет назад похитить ракетные тайны относительно украинских ракетных комплексов и недавно попыталась снова.
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в своем комментарии в ответ на публикацию The New York Times заявил, что Украина не поставляла ракетные двигатели и любые ракетные технологии в Северную Корею.
Появление соответствующих публикаций в иностранных СМИ в Мининформполитики Украины и на заводе "Южмаш" назвали провокацией и кампанией российских спецслужб.
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