Что из себя представляет украинская модернизация танка Т-72

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Так уж сложилось, что в последние годы в Украине каждый День независимости отмечается военным парадом. В условиях войны обществу просто необходимо видеть мощь своей армии. Причем если в прошлом, юбилейном году упор был сделан на массовость показа боевой техники - шутка ли, по Крещатику прошли 200 единиц, включая самоходные артиллерийские установки и танки. То в этом году, по всей видимости, от прохода техники отказались, заменив массовым проходом колонн солдат и офицеров, причем не только украинских.

Технику тоже решили показать, но в статичной экспозиции и только, как было заявлено, "новую и современную". Пока непонятно, что именно будет продемонстрировано на Европейской площади, на сегодня известно только два образца - новая модификация Т-72АМТ и ЗРК "Тор". По-видимому, нас еще ждут сюрпризы, но хотелось бы сказать несколько слов о новой модификации основного боевого танка Т-72.

Стоит сказать, что это не первая попытка украинских танкостроителей модернизировать доставшиеся после распада СССР танки. В наследство Украина получила огромное количество боевых машин Т-72: 1269 Т-72А и Б1 и 40 Т-72Б. Однако после решения о том, что основным украинским танком станет харьковский Т-64, это "богатство" стало рассматриваться исключительно как фонд для экспортных поставок. В итоге за 1992-2014 гг. было экспортировано преимущественно в африканские страны 870 танков.

Вторым направлением использования парка Т-72 стали попытки харьковчан выйти на рынки модернизации машин данного типа. Учитывая широкое распространение этих достаточно простых танков в мире, модернизация представлялась весьма перспективным направлением. Поэтому за короткое время были разработаны сразу несколько вариантов, которые демонстрировались на различных выставках вооружения и военной техники в Европе и на Ближнем Востоке.

Разбираться с каждым - это тема для отдельной статьи, перечислим только названия: Т-72Е, Т-72Е1, Т-72-120, Т-72МП, Т-72АМГ, Т-72УМГ, Т-72УА1, Т-72УА4, Т-72АГ. К сожалению, ситуация сложилась так, что ни один из этих проектов так и не был осуществлен в массовом порядке. Чуть ли не поштучно танки реализовывались по различным экспортным контрактам. Так было, например, с поставками Т-72УА1 в Эфиопию.

После больших потерь в летней кампании 2014 г. было принято решение взять на вооружение и танки Т-72, хотя это и добавляло хаоса как в подготовку танкистов, так и в снабжение группировки на Донбассе.

Пока шло наполнение новосозданных частей техникой, поднятой с многолетнего хранения, о модернизации никто не думал. Однако уже к началу 2017 г. было принято решение о модернизации всего танкового парка ВСУ. В том числе и многочисленных Т-72, а даже после фактически бесконтрольного экспорта и перепилов украинские военные могут рассчитывать примерно на 370 машин этого типа (ныне в войсках их около 150 и процесс увеличения численности идет лавинообразно).

В этой ситуации вполне естественно, что кто первый предложит свой проект модернизации, тот и имеет большие шансы на получение многомиллионного контракта от Министерства обороны. Пока в этой гонке лидирует ГП "Киевский бронетанковый завод", который представил Т-72АМТ. Естественно, что основой для модернизации послужили наиболее многочисленные Т-72А. Причем в отличии от своих харьковских коллег, которые еще до войны предлагали варианты с установкой вместо штатного двигателя харьковские дизельные 6ТД, которые, кстати, устанавливаются на танках Т-80УД/"Оплот", киевляне предлагают поставить российский (!) В-84-1. Также весьма сомнительно выглядят и остальные технические решения - 12,7-мм зенитная пулеметная установка с дистанционным управлением от танка Т-64БВ, комплекс динамической защиты по образцу танка Т-72УА только с частичным применением элементов комплекса "Нож", ведущие колеса с гусеницами по типу Т-80 и т. д.

Неоднозначным выглядит также применение достаточно устаревших приборов наблюдения российского или белорусского производства: прибора наблюдения командира ТКН-3УМ, прицела-прибора наведения 1К13-49 "Неман", ночного прибора механика-водителя ТНК-72 или ТВН-4БУП.

Более или менее стандартизированным в пределах танкового парка ВСУ является только установка радиооборудования: радиостанций турецкой компании Aselsan и "Лыбидь-К-2РБ" (фактически Motorola сборки киевской фирмы "Доля и Ко. Лтд"), а также комплекта навигационной аппаратуры ГЛОНАСС/GPS СН-3003 "Базальт" (производства ГП "Оризон-Навигация").





Серьезным плюсом данной модификации Т-72 является возможность применения танковой управляемой ракеты (ТУР) "Комбат" разработки и производства Киевского государственного конструкторского бюро "Луч". Максимальная дальность стрельбы - 5 км, это расстояние "Комбат" преодолевает за 17,5 сек., общий вес снаряда - 33 кг.

Управление ТУР полуавтоматическое по лазерному лучу: во время полета ракеты лазером облучается не цель, а сама ракета - фактически лазерный луч светит в хвост ракеты и ведет ее к цели. Этот способ подсветки хорош тем, что противник практически не имеет шансов поставить помеху ракете. В конце 1990-х годов был налажен серийный выпуск ракет, ограниченная партия поступила в войска в 1999 г., официально принята на вооружение в 2006-м.

Количество произведенных ракет для нужд национальных вооруженных сил неизвестно: как минимум 50 ракет было закуплено до конца 2007 г., в 2008-м было выделено $13 млн на закупку партии ракет. Производство возобновлено с началом войны на Донбассе. Только в 2015 г. в войска поставлено 380 ракет, при этом закупки продолжаются.

Таким образом, можно говорить, что пока это единственный вариант модернизации парка украинских Т-72, который рассматривается военными в качестве базового. Однако свое слово еще не сказали харьковские танкостроители, которые за годы независимости накопили просто громадный опыт модернизации Т-72. И вполне может быть, что их вариант окажется гораздо более жизнеспособным.