База в Очакове. Зачем США строят в Украине центр ВМС

Михайло Жирохов / Depo.ua

Для Военно-морских сил Украины военные строители из США создают Центр оперативного управления флотом.

В мутном потоке сообщений наших СМИ и "популярных блогеров" об усталости Европы и США от войны в Украине выбивается озвученная не так давно официальными лицами информация о начале строительства в конце июля трех объектов Южной военно-морской базы ВМС Украины (г. Очаков) силами 1-го мобильного строительного батальона ВМС США. Собственно само подразделение находилось в Очакове еще с апреля нынешнего года, выполняя необходимые подготовительные работы.

Американские специалисты планируют построить за короткое время три объекта - оперативный центр ВМС Украины, ремонтную мастерскую для катеров, а также контрольно-пропускные пункты на периметре охраны базы. Все эти работы оплачивает американская сторона в рамках программы военной помощи Украине по линии Foreign Military Construction Sales. Такая практика вполне типична для американцев в отношении своих союзников - в разное время по этой программе были возведены сотни объектов в Египте, Франции, Германии, Марокко, Южной Корее и других странах.

При этом стоит отметить, что, кроме собственно строительства, американская сторона, как правило, берет на себя оснащение объектов всеми необходимыми коммуникациями и оборудованием (естественно, НАТОвского образца). Особенно это критически важно для оперативного центра, задачей которого является координация усилий морского, воздушного та берегового компонентов ВМСУ, а также Сил Специальных операций. На оперативный центр возложено разработка плана проведения той или иной операции, принятие решений, выдача приказов, управление силами и логистикой, а также многое другое. В составе оперативного центра есть и такой критически важный для нас элемент как Командный центр флота, откуда осуществляется непосредственная связь со всеми кораблями в море.

Выбор Очакова как места приложения усилий американцами совсем не случаен. Тут базируется 5-я бригада надводных кораблей ВМСУ, где собраны несколько разнокалиберных судов, которые удалось вывести из Крыма: средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" (год постройки - 1971); десантный катер "Сватово" (1979); разведывательный корабль "Переяслав" (1987); рейдовый тральщик "Гениченск" (1985); артиллерийский катер АК-03, морской буксир "Корец" (1973) и судно физических полей "Северодонецк".

Именно в Очакове базируется уже ставший легендарным из-за своих операций на Донбассе 73 центр специальных операций и дивизион 406-й артиллерийской группы.

Еще один немаловажный момент - в состав 5-й бригады надводных кораблей американская сторона в ближайшее время планирует передать два катера типа "Айленд" - с дальним прицелом на то, что Украина купит еще два корабля этого типа. То есть с постройкой этих стратегических объектов фактически американцы взяли на себя затраты по развитию береговой инфраструктуры флота, которая фактически была полностью утеряна после аннексии Россией Крыма.

Стоит также отметить, что работы были начаты с "головы" - с формирования управляющих структур флота. Ведь не секрет, что на сегодняшний день ВМСУ имеет явный переизбыток высшего командного состава и переизбыток командных и управляющих структур. Постройка оперативного комплекса позволит более эффективно использовать те немногие корабли, которые остались после весны 2014 года. Кроме того, это серьезный задел на будущее.

Таким образом, можно смело говорить, что ныне реализуется крайне амбициозный план формирования украинского флота без опоры на советское наследство. Следует признать, что за последние два года сделаны абсолютно правильные шаги, как перекомпоновка сил флота, создание полноценных воинских частей, формирование частей береговых войск, а также переход на стандарты НАТО в различных сферах от владения английским языком до проведения совместных учений.

Фактически наше военное командование ушло от океанских амбиций и ныне сосредоточилось на процессе создания боеспособной компоненты войск для защиты берегового побережья в случае проведения возможной морской десантной операции российского Черноморского Флота.

По всей видимости, основой флота к 2030 г. будут несколько (в зависимости от финансирования речь идет о двух - трех кораблях) корветов типа "Владимир Великий" (заложен в Николаеве в 2011 г., ныне готовность по некоторым данным составляет около 35%) с флотом в 35-40 катеров таких как артиллерийские "Гюрза-М" (около 20 единиц), ракетные "Лань" (3-5 штук) и десантно-штурмовые "Кентавр" (порядка 10). Уже ныне эта программа реализуется - несколько артиллерийских катеров уже в строю, на верфях заложены еще как минимум два. Ведутся серьезные работы по созданию собственной противокорабельной ракеты (проект "Нептун").

И самое главное - такая концепция реформирования флота получила одобрение со стороны США и НАТО, которые уже сегодня предпринимают реальные шаги для поддержки этого курса. И самые яркие (но поверьте, не самые основные) моменты - это начало строительство комплекса в Очакове.

Недаром сообщение о начале строительства и серия фотографий, которую вбросили в сеть официальные структуры Министерства Обороны Украины вызвала настоящий приступ ярости у россиян, который выразился в различных полуофициальных и официальных заявлениях, в которых политики что называется "не подбирали слов". Значит "правильным путем идем, товарищи"...