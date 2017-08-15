Азиатский спрос продолжает толкать курс bitcoin к новым высотам

Массированный азиатский спрос привел к взрывному росту котировок криптовалют. Bitcoin преодолел отметку $4 тыс. Наибольшие объемы торгов проходят в японских иенах и корейских вонах.

По данным издания CoinTelegraph, наибольшие объемы торгов криптовалют проходят в японской иене - 46% от общего объема в мире. Торговля bitcoin в долларах США для сравнения - всего 25%. Активно покупают криптовалюты также в Китае и Южной Корее: объемы торгов в юанях и вонах составляют примерно 12% в каждой.

В понедельник на бирже Bitfinex курс криптовалюты на 16.42 EET рос на 5,13% - до 4,268 тысячи долларов, на BitStamp - на 4,87%, до 4,25 тысячи долларов, на Poloniex - на 5,55%, до 4,28 тысячи долларов.

При этом курс Ethereum на Bitfinex на 16.33 EET растет на 1,11% - до 299 долларов. Курс Ripple на этой же бирже растет на 0,47% - до 16,84 цента. Курс Bitcoin Cash снижается на 0,7% - до 303,1 доллара.

Такую бурную динамику эксперты связывают с успешным внедрением нового ПО SegWit , благодаря чему сократились издержки и время транзакций. Как следствие, сразу возрос интерес, причем в дело все активнее включаются институциональные инвесторы.

Так, крупнейшая в Соединенных Штатах компания по управлению активами объявила о партнерстве с биржей CoinBase.

Но это еще не все. Участники рынка давно говорят о том, что в США может появиться первый биржевой инвестиционный фонд (ETF) на криптовалюту, и это также подогревает оптимизм участников рынка.

Так, стало известно, что компания VanEck подала заявку на создание Bitcoin ETF.

Ну и нельзя не отметить, что в первой половине августа bitcoin вместе с золотом выступал своего рода защитным активом на фоне опасения эскалации конфликта в КНДР.

К слову, стоимость унции золота приближается к отметке $1300. Котировки вышли из нисходящего тренда и пытаются закрепиться.