Негативное сальдо внешнеторгового баланса Украины в I полугодии составило $98,6 млн – Госстат

Негативное сальдо внешнеторгового баланса Украины в январе-июне 2017 года составило $98,6 млн, тогда как за аналогичнй период 2016 года положительное сальдо внешнеторгового баланса составляло $950,8 млн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

По ее данным, в январе-июне 2017 года экспорт товаров и услуг возрос на 20,8% - до $24,962 млрд, импорт - на 27,2%, до $25,061 млрд.

Ранее сообщалось, что положительное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2016 году составило $0,34 млрд, что в 11,3 раза меньше, чем в 2015 году



Сводный внешнеторговый баланс Украины за I полугодие 2017 года (млн.$)¹

Экспорт Импорт Сальдо I полугодие 2016 I полугодие 2017 I полугодие 2016 I полугодие 2017 I полугодие 2016 I полугодие 2017 Всего (товары и услуги)² 20659,4 24962,0 19708,6 25060,6 950,8 –98,6 Страны СНГ 4263,2 5090,6 3911,1 5200,3 352,1 –109,7 Другие страны мира 16396,2 19871,4 15797,5 19860,3 598,7 11,1 в т.ч. ЕС 7627,6 9365,5 8738,0 10596,2 –1110,4 –1230,7 Товары 16622,4 20652,0 17349,9 22533,7 –727,5 –1881,7 Страны СНГ 2619,7 3263,8 3652,8 4909,7 –1033,1 –1645,9 Другие страны мира 14002,7 17388,2 13697,1 17624,0 305,6 –235,8 в т.ч. страны ЕС 6516,6 8217,9 7684,3 9525,8 –1167,7 –1307,9 Услуги 4565,0 5003,6 2361,0 2528,4 2204,0 2475,2 Страны СНГ 1647,6 1830,3 259,2 290,6 1388,4 1539,7 Другие страны мира 2917,4 3173,3 2101,8 2237,8 815,6 935,5 в т.ч. страны ЕС 1438,4 1529,8 1054,9 1071,2 383,5 458,6

¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части зоны проведения АТО.

2 - Во избежание двойного учета общие объемы товаров и услуг рассчитаны по формуле: всего (товары и услуги) = товары + услуги - стоимость услуг для переработки товаров с целью реализации за рубежом, которые в I квартале 2017г. составляли в экспорте $332,5 млн (в I квартале 2016г. - $243,7 млн), в импорте - $1,1 млн (в I квартале 2016г. - $1,3 млн).

Данные Госстат