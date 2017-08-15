Негативное сальдо внешнеторгового баланса Украины в I полугодии составило $98,6 млн – Госстат

По ее данным, в январе-июне 2017 года экспорт товаров и услуг возрос на 20,8% - до $24,962 млрд, импорт - на 27,2%, до $25,061 млрд.
Ранее сообщалось, что положительное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2016 году составило $0,34 млрд, что в 11,3 раза меньше, чем в 2015 году
Сводный внешнеторговый баланс Украины за I полугодие 2017 года (млн.$)¹
|Экспорт
|Импорт
|Сальдо
|I полугодие 2016
|I полугодие 2017
|I полугодие 2016
|I полугодие 2017
|I полугодие 2016
|I полугодие 2017
|Всего (товары и услуги)²
|20659,4
|24962,0
|19708,6
|25060,6
|950,8
|–98,6
|Страны СНГ
|4263,2
|5090,6
|3911,1
|5200,3
|352,1
|–109,7
|Другие страны мира
|16396,2
|19871,4
|15797,5
|19860,3
|598,7
|11,1
|в т.ч. ЕС
|7627,6
|9365,5
|8738,0
|10596,2
|–1110,4
|–1230,7
|Товары
|16622,4
|20652,0
|17349,9
|22533,7
|–727,5
|–1881,7
|Страны СНГ
|2619,7
|3263,8
|3652,8
|4909,7
|–1033,1
|–1645,9
|Другие страны мира
|14002,7
|17388,2
|13697,1
|17624,0
|305,6
|–235,8
|в т.ч. страны ЕС
|6516,6
|8217,9
|7684,3
|9525,8
|–1167,7
|–1307,9
|Услуги
|4565,0
|5003,6
|2361,0
|2528,4
|2204,0
|2475,2
|Страны СНГ
|1647,6
|1830,3
|259,2
|290,6
|1388,4
|1539,7
|Другие страны мира
|2917,4
|3173,3
|2101,8
|2237,8
|815,6
|935,5
|в т.ч. страны ЕС
|1438,4
|1529,8
|1054,9
|1071,2
|383,5
|458,6
¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части зоны проведения АТО.
2 - Во избежание двойного учета общие объемы товаров и услуг рассчитаны по формуле: всего (товары и услуги) = товары + услуги - стоимость услуг для переработки товаров с целью реализации за рубежом, которые в I квартале 2017г. составляли в экспорте $332,5 млн (в I квартале 2016г. - $243,7 млн), в импорте - $1,1 млн (в I квартале 2016г. - $1,3 млн).
Данные Госстат