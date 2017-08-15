Минэкономики ожидает рост ВВП в 2017 на 1,8-2%

Министерство экономического развития и торговли ожидает рост валового внутреннего продукта в 2017 году на уровне 1,8-2%.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передают Українські Новини.

По оперативным данным Госстата во 2-м квартале рост ВВП составил 2,4% к соответствующему кварталу 2016 года, и рост сезонно скорректированного ВВП - 0,6% по сравнению с 1-м кварталом 2017 года.

"Ключевая предпосылка роста - реформирование экономики, улучшение деловых ожиданий и рост потребительской активности при увеличении уровня заработных плат. Кроме того, положительное влияние обеспечила внешняя рыночная конъюнктура, а именно - рост цен на сырьевых рынках, в частности металла, железной руды и зерновых, а также высокий уровень строительной активности на производственных и инфраструктурных объектах (в частности, на объектах энергетических предприятий, транспортной инфраструктуры и нежилого строительства в АПК)", - объясняют в ведомстве.

По итогам 2017 Минэкономразвития ожидает продолжения положительной динамики ВВП на уровне около 1,8% -2%.

Как сообщали Українські Новини, в июле Национальный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта в 2017 году с 1,9% до 1,6%.

В конце мая Кабинет Министров ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта с 3% до 1,8%.