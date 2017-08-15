Бои клоунов: Зачем Левочкину понадобился блок Каплина

Дмитро Писарчук / Depo.ua

Нападки экспрессивного нардепа Сергея Каплина на "недосоциалиста" Илью Киву направлены на то, чтобы как можно больнее задеть его патрона Арсена Авакова.

Толкотня вокруг того, кто возглавит маргинальное и откровенно полукоматозное левое движение в Украине усиливается. Хотя это все больше напоминает бои клоунов на арене цирка: с одной стороны, проявляет активность нынешний глава Социал-Демократической партии Сергей Каплин, который представляет команду Фирташа-Левочкина, с другой - Илья Кива, который играет за министра внутренних дел Арсена Авакова.

После того, как в начале июля советник главы МВД заявил, что принял предложение возглавить Социалистическую партию Украины, Каплин перешел чуть ли не на ежедневный режим обвинений своего конкурента в рейдерском захвате СПУ. А уже через пару недель сам анонсировал объединение "эсдеков" с Социалистической партией. Другое дело, что не очень понятно, с кем именно собрался объединяться Каплин, учитывая довольно темную историю относительно того, у кого действительно лежит в сейфе партийная печать...

На этих выходных нардеп Сергей Каплин пошел дальше, публично сообщив о создании нового "левацкого" объединения. "Мы подписали соглашение между Социал-демократической и Социалистической партией о сотрудничестве. Сейчас формируем общий мощный блок, который пойдет на президентские, парламентские и местные выборы", - заявил Каплин. Интересно, что теперь Каплин утверждает, что уже выиграл все суды с тем, чтобы заставить Министерство юстиции внести соответствующие изменения в реестр и вернуть бывшего председателя Социалистической партии Николая Садового. Пока что в реестрах об этих изменениях - ни намека. Впрочем, главная цель этого заявления Каплина заключалась в том, чтобы продемонстрировать, что именно он, а не его конкурент из команды Авакова Илья Кива сейчас контролирует Социалистическую партию Украины.

Для того, чтобы закрепить успех (достаточно сомнительный, учитывая запутанную ситуацию с документами в СПУ), Каплин неожиданно атаковал Киву на другом направлении, опубликовав документы, которые якобы свидетельствуют о расстройстве личности у советника главы МВД Украины. Все это было сделано в привязке к ситуации вокруг СПУ. "Обратился в Службу безопасности Украины, другие силовые органы, к президенту, чтобы там отреагировали на неоднократные угрозы советника Авакова Ильи Кивы утопить в крови руководителей ячеек Соцпартии", - написал нардеп. Правда, учитывая экспрессивность самого Каплина, его рассказы о том, что "шизофреническое состояние может стать причиной безосновательной агрессии, а следовательно Кива потенциально опасен для окружающих", больше напоминает оговорку по Фрейду.

Зачем же устраивать все эти весьма сомнительного качества шоу со справками и громкими заявлениями? Может Левочкин испугался "сумасшедшего" Киву? Очень маловероятно. Ведь бояться экс-главе АП времен Януковича, по большому счету, нечего. Аваков так и не смог лишить его контроля над "Интером", тогда как политическое влияние в Верховной Раде Левочкину удается сохранять и сейчас. Значительная часть фракции "Оппоблока" находится под его контролем, а председатель фракции Юрий Бойко - свой в доску. Да и за пределами "Оппоблока" разнообразных "каплиных" хватает...

Крики Каплина рассчитаны на другое. А именно на то, чтобы подорвать авторитет Арсена Авакова. Для этого надо изо всех сил бить по его окружению. Удары по одиозному Киве - как раз из этой оперы.

Если же говорить о разборках вокруг СПУ, то в любом случае, ни к чему путному это не приведет. Хотя тяжбы и взаимные обвинения, скорее всего, продлятся еще достаточно долго. На выходе появится СПУ имени Каплина и СПУ имени Кивы, которые постоянно будут меряться друг перед другом своими политическими органами, или кто-то из конкурентов пойдет по принципу "так не доставайся ты никому", и договорится с Минюстом аннулировать регистрацию СПУ. После чего быстренько создаст соответствующий клон. В любом случае, кроме большого количества шума ожидать чего-то в этой истории не стоит...

